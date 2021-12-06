https://tr.sputniknews.com/20211206/izmirde-2-ton-sahte-etil-alkol-ele-gecirildi-1051475897.html

İzmir'de 2 ton sahte etil alkol ele geçirildi

İzmir'de 2 ton sahte etil alkol ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde, yılbaşı öncesinde depoya yapılan baskında 2 ton 70 litre sahte etil alkol ele geçirildi, 3 kişi de gözaltına alındı. 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T10:48+0300

2021-12-06T10:48+0300

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türkiye

izmir

operasyon

etil alkol

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova'daki depoda yılbaşı öncesi piyasa sürülmek üzere sahte içki üretildiği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından 1 Aralık'ta belirlenen adrese operasyon düzenledi.Depoda yapılan aramada 2 ton 70 litre sahte etil alkol, 8 bin 730 etiket, 1300 içki aroması ele geçirildi. Operasyonda M.G., M.B. ve Y.G. de gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Ele geçirilen malzemelere ise imha edilmek üzere el kondu.

türkiye

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izmir, operasyon, etil alkol