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https://tr.sputniknews.com/20211206/izmirde-2-ton-sahte-etil-alkol-ele-gecirildi-1051475897.html
İzmir'de 2 ton sahte etil alkol ele geçirildi
İzmir'de 2 ton sahte etil alkol ele geçirildi
İzmir'in Bornova ilçesinde, yılbaşı öncesinde depoya yapılan baskında 2 ton 70 litre sahte etil alkol ele geçirildi, 3 kişi de gözaltına alındı. 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T10:48+0300
2021-12-06T10:47+0300
türkiye
izmir
operasyon
etil alkol
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova'daki depoda yılbaşı öncesi piyasa sürülmek üzere sahte içki üretildiği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından 1 Aralık'ta belirlenen adrese operasyon düzenledi.Depoda yapılan aramada 2 ton 70 litre sahte etil alkol, 8 bin 730 etiket, 1300 içki aroması ele geçirildi. Operasyonda M.G., M.B. ve Y.G. de gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Ele geçirilen malzemelere ise imha edilmek üzere el kondu.
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izmir, operasyon, etil alkol

İzmir'de 2 ton sahte etil alkol ele geçirildi

10:48 06.12.2021
© DHAİzmir'de 2 ton sahte etil alkol ele geçirildi
İzmir'de 2 ton sahte etil alkol ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© DHA
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İzmir'in Bornova ilçesinde, yılbaşı öncesinde depoya yapılan baskında 2 ton 70 litre sahte etil alkol ele geçirildi, 3 kişi de gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova'daki depoda yılbaşı öncesi piyasa sürülmek üzere sahte içki üretildiği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından 1 Aralık'ta belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Depoda yapılan aramada 2 ton 70 litre sahte etil alkol, 8 bin 730 etiket, 1300 içki aroması ele geçirildi. Operasyonda M.G., M.B. ve Y.G. de gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Ele geçirilen malzemelere ise imha edilmek üzere el kondu.
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