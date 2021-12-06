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https://tr.sputniknews.com/20211206/japon-havayolu-sirketinden-ilginc-sevgililer-gunu-kampanyasi-1051474672.html
Japon havayolu şirketinden ilginç Sevgililer Günü kampanyası
Japon havayolu şirketinden ilginç Sevgililer Günü kampanyası
Japonya’da Sevgililer Günü'ne özel kampanya başlatan bir havayolu şirketi, 1 milyon yen (yaklaşık 120 bin lira) karşılığında kiralanan uçak ile 6 yolcu için... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
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japonya
sevgililer günü
yaşam
uçak
narita uluslararası havalimanı
fuji dağı
jetstar havayolları
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Japonya'da hizmet veren özel havayolu şirketi Jetstar, Sevgililer Günü nedeniyle farklı bir kampanyaya imza attı. Şirket, 180 yolcu kapasiteli bir Airbus A320 yolcu uçağını en fazla 6 kişilik bir gruba kiralayacağını duyurdu. Narita Uluslararası Havaalanı'ndan başlayıp aynı noktada sona erecek 2 saatlik uçuşta Fuji Dağı üzerinde dairesel bir tur vaat eden firma, fiyat olarak ise 1 milyon yen (yaklaşık 120 bin lira) belirledi. 2 pilot ve 1 kabin görevlisinin eşlik edeceği uçuş için 7-16 Aralık tarihleri arasında internet sitesi üzerinden başvuruları kabul edeceğini açıklayan şirket, tura katılmaya hak kazanan kişilerin ise çekilişle belirleneceğini duyurdu. Koronavirüs salgını nedeniyle insanların uzun süredir özgürce seyahat edemediğine dikkat çeken Jetstar, "Birlikte vakit geçiremediğiniz günleri telafi etmek için neden Sevgililer Günü'nde özel uçuş yapmıyorsunuz?" sloganıyla çiftleri kampanyaya katılmaya çağırdı.
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japonya, sevgililer günü, uçak, narita uluslararası havalimanı, fuji dağı, jetstar havayolları

Japon havayolu şirketinden ilginç Sevgililer Günü kampanyası

10:14 06.12.2021 (güncellendi: 10:17 06.12.2021)
© AFP 2021 / KAZUHIRO NOGISevgililer Günü- Kalp- Aşk- Sevgili
Sevgililer Günü- Kalp- Aşk- Sevgili - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© AFP 2021 / KAZUHIRO NOGI
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Japonya’da Sevgililer Günü'ne özel kampanya başlatan bir havayolu şirketi, 1 milyon yen (yaklaşık 120 bin lira) karşılığında kiralanan uçak ile 6 yolcu için Fuji Dağı üzerinde özel tur gerçekleştirecek.
Japonya'da hizmet veren özel havayolu şirketi Jetstar, Sevgililer Günü nedeniyle farklı bir kampanyaya imza attı. Şirket, 180 yolcu kapasiteli bir Airbus A320 yolcu uçağını en fazla 6 kişilik bir gruba kiralayacağını duyurdu.
Narita Uluslararası Havaalanı'ndan başlayıp aynı noktada sona erecek 2 saatlik uçuşta Fuji Dağı üzerinde dairesel bir tur vaat eden firma, fiyat olarak ise 1 milyon yen (yaklaşık 120 bin lira) belirledi.
2 pilot ve 1 kabin görevlisinin eşlik edeceği uçuş için 7-16 Aralık tarihleri arasında internet sitesi üzerinden başvuruları kabul edeceğini açıklayan şirket, tura katılmaya hak kazanan kişilerin ise çekilişle belirleneceğini duyurdu.
Koronavirüs salgını nedeniyle insanların uzun süredir özgürce seyahat edemediğine dikkat çeken Jetstar, "Birlikte vakit geçiremediğiniz günleri telafi etmek için neden Sevgililer Günü'nde özel uçuş yapmıyorsunuz?" sloganıyla çiftleri kampanyaya katılmaya çağırdı.
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