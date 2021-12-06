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https://tr.sputniknews.com/20211206/kamyonetin-kapagi-acildi-6-koyun-firar-etti-1051490026.html
Seyir halindeki kamyonetin arka kapağı açıldı, koyunlar yola düştü
Seyir halindeki kamyonetin arka kapağı açıldı, koyunlar yola düştü
Gaziantep’te seyir halindeki bir kamyonetin kapağı açılınca koyunlar karayoluna düştü. Başka bir sürücü tarafından uyarılan kamyonet şoförü, geri dönüp... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T15:42+0300
2021-12-06T15:42+0300
2021-12-06T15:44+0300
yaşam
türkiye
gaziantep
koyun
kapak
kamyonet
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Gaziantep’te seyir halindeki bir kamyonetin kapağı açılınca koyunlar karayoluna düştü. O anlarda durumun farkında olmayan kamyonet şoförü ilerlemeye devam etti. Bir sürücü korna çalarak kamyoneti durdurdu.Koyunların düştüğü yere dönen şoför, 6 koyunu karayolundan toplayarak kamyonete yükledi.
https://tr.sputniknews.com/20211202/halat-carpinca-denize-dusen-gemici-kayboldu-1051358447.html
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türkiye, gaziantep, koyun, kapak, kamyonet
Seyir halindeki kamyonetin arka kapağı açıldı, koyunlar yola düştü 15:42 06.12.2021 (güncellendi: 15:44 06.12.2021)
Gaziantep’te seyir halindeki bir kamyonetin kapağı açılınca koyunlar karayoluna düştü. Başka bir sürücü tarafından uyarılan kamyonet şoförü, geri dönüp koyunları aracına doldurdu.
Gaziantep’te seyir halindeki bir kamyonetin kapağı açılınca koyunlar karayoluna düştü.
O anlarda durumun farkında olmayan
kamyonet şoförü ilerlemeye devam etti. Bir sürücü korna çalarak kamyoneti durdurdu.
Koyunların düştüğü yere dönen şoför, 6 koyunu karayolundan toplayarak kamyonete yükledi.