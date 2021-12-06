https://tr.sputniknews.com/20211206/kamyonetin-kapagi-acildi-6-koyun-firar-etti-1051490026.html

Seyir halindeki kamyonetin arka kapağı açıldı, koyunlar yola düştü

Seyir halindeki kamyonetin arka kapağı açıldı, koyunlar yola düştü

Gaziantep’te seyir halindeki bir kamyonetin kapağı açılınca koyunlar karayoluna düştü. Başka bir sürücü tarafından uyarılan kamyonet şoförü, geri dönüp... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T15:42+0300

2021-12-06T15:42+0300

2021-12-06T15:44+0300

yaşam

türkiye

gaziantep

koyun

kapak

kamyonet

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Gaziantep’te seyir halindeki bir kamyonetin kapağı açılınca koyunlar karayoluna düştü. O anlarda durumun farkında olmayan kamyonet şoförü ilerlemeye devam etti. Bir sürücü korna çalarak kamyoneti durdurdu.Koyunların düştüğü yere dönen şoför, 6 koyunu karayolundan toplayarak kamyonete yükledi.

https://tr.sputniknews.com/20211202/halat-carpinca-denize-dusen-gemici-kayboldu-1051358447.html

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türkiye, gaziantep, koyun, kapak, kamyonet