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Kargocu kılığına girip 2.3 milyon euro dolandırdılar: Mal varlığına tedbir konuldu
Kargocu kılığına girip 2.3 milyon euro dolandırdılar: Mal varlığına tedbir konuldu
Yozgat'ta kendilerini kargo şirketi çalışanı gibi göstererek hazırladıkları sahte teşekkür plaketini iş adamına teslim eden dolandırıcılar, teslim tutanağının... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T13:46+0300
2021-12-06T13:57+0300
türkiye
yozgat
dolandırıcılık
haciz
kargo
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Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Günyayla köyünden 43 yıl önce Almanya’ya giden 59 yaşındaki İbrahim Hazer, 2015 yılında Ankara merkezli kurduğu şirketle Almanya’da ticarete başladı. İnşaat sektörü, demir yolu, köprü işleri yapmaya başlayan Hazer, 2 yıl önce Günyayla köyüne yatırım yapmak için dönüş yaptı.Çayıralan ilçesi başta olmak üzere köyünde birçok hayır işleri de yapan Hazer'e kaymakamlık, belediye ve birçok kurumdan teşekkür plaketi verilmeye başlandı. İş adamının hayırseverliğini duyan dolandırıcılar, ilçesine yatırım yapmak için gelen Hazer'i hedef aldı. Eylül ayında kargo çalışanı gibi iş adamıyla irtibata geçen dolandırıcılar, kendisine Konya Yozgatlılar Derneği'nden teşekkür plaketi geldiğini ve kargonun kişiye özel olup imza karşılığında teslim edileceğini söyledi. Dolandırıcılar, imza kısmı kesilerek altına senedin imza bölümü gelecek şekilde hazırlanmış teslim tutanağına imza attırarak içerisinde teşekkür plaketi ve 1 kilo Konya şekeri bulunan paketi iş adamına teslim ettiler.Bir süre sonra yaptığı araştırmalar sonucu Konya Yozgatlılar Derneği diye bir derneğin olmadığını ve kargo teslim tutanağının sahte olduğunu fark eden Hazer, dolandırıldığı şüphesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hazer dolandırıldığını, Almanya'da yaşayan hiç tanımadığı kişiye 2,3 milyon euro borçlu olduğunu ve mal varlığına tedbir koyulduğunu fark edince anladı. 'Kargo süsü vererek benim imzamı elimden aldılar'Köyüne yatırım için dönüş yaptığını söyleyen iş adamı İbrahim Hazer, “Yaklaşık 2 yıldır Çayıralan ilçesinin Günyayla köyünde yaşamaktayım. Çevreme, köyüme, ilçeme yapmış olduğum destekler var, buna benzer büyük yatırımlarda bulunmuş bir iş insanıyım. Yaklaşık 2 buçuk milyona yakın yardımda bulundum. Bu yüzden de sürekli bana derneklerden, belediyeden ve kurumlardan plaketler gelmekte. Bu nedenle de aynı şekilde organize bir şekilde bana bir posta kargo yolu ile plaket gönderildi.İmza alındı, şu anda bütün malıma, parama haciz konuldu. Bana posta yoluyla kargo gönderdiler, size özel kargo geldi sizin almanız gerekiyor dediler. Ben de kargoyu alarak imzayı attım. Kargonun içinde de Konya Yozgatlılar Derneğine ait bir teşekkür plaketi ve bir kilo Konya şekeri çıktı. Bana kargo aracı değil normal bir araç ile geldiler. Beni acele ettirdiler, ‘Kargo aracım bozulduğu için başkasından geçici araç aldım hemen götürüp teslim etmem gerekiyor' dedi. Kargocular imzamızı alıp gittiler. Tamamen bir kargo süsü vererek benim imzamı elimden aldılar. Benim hayatımı kararttılar” dedi.'Evime, iş yerime haciz gönderdiler'Hazer, kargo tutağının altına dolandırıcılar tarafından boş senet yerleştirildiğini sonradan öğrendiğini anlatarak, “Bir Alman vatandaşından borç almış gibi göstererek senedin üzerini sonradan 2 milyon 300 bin euroya doldurmuşlar, o da 35 milyon TL yapıyor. Senedi bir kişiye ciro ettirerek evime, iş yerime haciz gönderdiler. Biz de icra müdürlüğüne teminat yatırarak haciz işlemlerini durdurduk” şeklinde konuştu.'Suç duyurusunda bulunduk'Savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını anlatan Hazer, “Menfit tespit davası açıp teminat yatırmakla yapılacak icraların icra müdürlüğünde kalmasını sağladık. Eğer biz teminat mektubunu veremeseydik bizim paramız şu anda karşı tarafın elinde olacaktı. Halbuki ben Türkiye’den ihracat yapan bir insanım. Yabancı yatırımcıları da getirecektim ama ben nasıl onları koruyacağım, ben yurt dışından nasıl paramı getireceğim? Ben paramı ilçeme yatırım yapmak için getirdim, istihdam oluşturacaktım, yurt dışı ortaklıklarla yatırım yapacaktım ama maalesef bir imza ile bütün hayatımı kararttılar, yatırım yapamaz da hale geldik” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211125/indirim-gunlerinde-siber-dolandirici-uyarisi-sahte-kargo-takip-smslerine-dikkat-1051139769.html
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yozgat, dolandırıcılık, haciz, kargo

Kargocu kılığına girip 2.3 milyon euro dolandırdılar: Mal varlığına tedbir konuldu

13:46 06.12.2021 (güncellendi: 13:57 06.12.2021)
© İHA / ALPASLAN DEMİR - ERDOĞAN BUDAK Kargocu kılığına girip 2.3 milyon euro dolandırdılar
Kargocu kılığına girip 2.3 milyon euro dolandırdılar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© İHA / ALPASLAN DEMİR - ERDOĞAN BUDAK
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Yozgat'ta kendilerini kargo şirketi çalışanı gibi göstererek hazırladıkları sahte teşekkür plaketini iş adamına teslim eden dolandırıcılar, teslim tutanağının imza kısmına yerleştirdikleri senetle 2,3 milyon euroya imza attırdılar.
Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Günyayla köyünden 43 yıl önce Almanya’ya giden 59 yaşındaki İbrahim Hazer, 2015 yılında Ankara merkezli kurduğu şirketle Almanya’da ticarete başladı. İnşaat sektörü, demir yolu, köprü işleri yapmaya başlayan Hazer, 2 yıl önce Günyayla köyüne yatırım yapmak için dönüş yaptı.
Çayıralan ilçesi başta olmak üzere köyünde birçok hayır işleri de yapan Hazer'e kaymakamlık, belediye ve birçok kurumdan teşekkür plaketi verilmeye başlandı. İş adamının hayırseverliğini duyan dolandırıcılar, ilçesine yatırım yapmak için gelen Hazer'i hedef aldı. Eylül ayında kargo çalışanı gibi iş adamıyla irtibata geçen dolandırıcılar, kendisine Konya Yozgatlılar Derneği'nden teşekkür plaketi geldiğini ve kargonun kişiye özel olup imza karşılığında teslim edileceğini söyledi. Dolandırıcılar, imza kısmı kesilerek altına senedin imza bölümü gelecek şekilde hazırlanmış teslim tutanağına imza attırarak içerisinde teşekkür plaketi ve 1 kilo Konya şekeri bulunan paketi iş adamına teslim ettiler.
Bir süre sonra yaptığı araştırmalar sonucu Konya Yozgatlılar Derneği diye bir derneğin olmadığını ve kargo teslim tutanağının sahte olduğunu fark eden Hazer, dolandırıldığı şüphesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hazer dolandırıldığını, Almanya'da yaşayan hiç tanımadığı kişiye 2,3 milyon euro borçlu olduğunu ve mal varlığına tedbir koyulduğunu fark edince anladı.

'Kargo süsü vererek benim imzamı elimden aldılar'

Köyüne yatırım için dönüş yaptığını söyleyen iş adamı İbrahim Hazer, “Yaklaşık 2 yıldır Çayıralan ilçesinin Günyayla köyünde yaşamaktayım. Çevreme, köyüme, ilçeme yapmış olduğum destekler var, buna benzer büyük yatırımlarda bulunmuş bir iş insanıyım. Yaklaşık 2 buçuk milyona yakın yardımda bulundum. Bu yüzden de sürekli bana derneklerden, belediyeden ve kurumlardan plaketler gelmekte. Bu nedenle de aynı şekilde organize bir şekilde bana bir posta kargo yolu ile plaket gönderildi.
İmza alındı, şu anda bütün malıma, parama haciz konuldu. Bana posta yoluyla kargo gönderdiler, size özel kargo geldi sizin almanız gerekiyor dediler. Ben de kargoyu alarak imzayı attım. Kargonun içinde de Konya Yozgatlılar Derneğine ait bir teşekkür plaketi ve bir kilo Konya şekeri çıktı. Bana kargo aracı değil normal bir araç ile geldiler. Beni acele ettirdiler, ‘Kargo aracım bozulduğu için başkasından geçici araç aldım hemen götürüp teslim etmem gerekiyor' dedi. Kargocular imzamızı alıp gittiler. Tamamen bir kargo süsü vererek benim imzamı elimden aldılar. Benim hayatımı kararttılar” dedi.

'Evime, iş yerime haciz gönderdiler'

Hazer, kargo tutağının altına dolandırıcılar tarafından boş senet yerleştirildiğini sonradan öğrendiğini anlatarak, “Bir Alman vatandaşından borç almış gibi göstererek senedin üzerini sonradan 2 milyon 300 bin euroya doldurmuşlar, o da 35 milyon TL yapıyor. Senedi bir kişiye ciro ettirerek evime, iş yerime haciz gönderdiler. Biz de icra müdürlüğüne teminat yatırarak haciz işlemlerini durdurduk” şeklinde konuştu.

'Suç duyurusunda bulunduk'

Savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını anlatan Hazer, “Menfit tespit davası açıp teminat yatırmakla yapılacak icraların icra müdürlüğünde kalmasını sağladık. Eğer biz teminat mektubunu veremeseydik bizim paramız şu anda karşı tarafın elinde olacaktı. Halbuki ben Türkiye’den ihracat yapan bir insanım. Yabancı yatırımcıları da getirecektim ama ben nasıl onları koruyacağım, ben yurt dışından nasıl paramı getireceğim? Ben paramı ilçeme yatırım yapmak için getirdim, istihdam oluşturacaktım, yurt dışı ortaklıklarla yatırım yapacaktım ama maalesef bir imza ile bütün hayatımı kararttılar, yatırım yapamaz da hale geldik” dedi.
online alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
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İndirim günlerinde siber dolandırıcı uyarısı: Sahte kargo takip SMS'lerine dikkat
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