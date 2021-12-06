https://tr.sputniknews.com/20211206/kecici-biriyle-ucuncu-kez-goz-goze-geliyorsaniz-sansiniz-olabilir-ama-trene-bakar-gibi-bakilmamali-1051492590.html

Keçici: Biriyle üçüncü kez göz göze geliyorsanız şansınız olabilir ama trene bakar gibi bakılmamalı

Keçici: Biriyle üçüncü kez göz göze geliyorsanız şansınız olabilir ama trene bakar gibi bakılmamalı

Aşk İlişkileri Uzmanı Keçici, “Biriyle bir kez göz göze geliyorsanız denk gelmiş olabilir. İkinci kez göz göze geldiğinizde tesadüf olabilir. Ama üçüncü kez... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T16:40+0300

2021-12-06T16:40+0300

2021-12-06T16:51+0300

ilişki

görüş

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tinder

aşk

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Aşk İlişkileri Uzmanı ve YouTuber Gürkan Keçici, Radyo Sputnik’te Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Büyük ilgi gören YouTube videolarından sonra yayınladığı, ‘Cepte Olmadan Aşk’ kitabında Gürkan Keçici, bir ilişkinin başlamadan önceki dönemleri, ilişki içinde yaşanacak evreler ve ilişki sonrasında yaşanacaklar ile ilgili üç ana bölümde okuyucularına bilgiler veriyor:Üç kez bakışma kuralıGeliştirdiği ‘üç kez bakışma kuralı’na ilişkin konuşan Keçici, “Biriyle bir kez göz göze geliyorsanız denk gelmiş olabilir. İkinci kez göz göze geldiğinizde tesadüf olabilir. Ama üçüncü kez aynı kişiyle göz göze geliyorsanız bir şansınız olabilir, bunu kullanmalısınız. Ama trene bakar gibi de bakılmamalı” şeklinde konuştu.‘İnsanlar ilk buluşmada ‘canım’, ‘aşkım’ dememeli’Keçici, “İnsanlar ilk buluşmada ‘canım’, ‘aşkım’ dememeli. Bu samimiyet değil, karşınızdakine ismiyle hitap etmelisiniz" dedi.‘Partner bulma programlarıyla erkeğin devamlı amacı cinsellik haline geldi’İlk cinsellik deneyimi için ilişkide ne kadar süre geçmesi gerektiğine de değinen Keçici, şunları söyledi:Keçici, “Bir ilişkide sosyal medya hesaplarının şifrelerinin verilmesi ve ortak hesap açılmasını sağlıklı bulmuyorum. Her insanın özel alanının olması gerekiyor” şeklinde konuştu.‘Güzel bir ilişki yaşamak istiyorsanız bolca anı biriktirmelisiniz’En fazla hatanın yapıldığı anın, ilişkinin bittiği an olduğunu vurgulayan Keçici, “Güzel bir ilişki yaşamak istiyorsanız bolca anı biriktirmelisiniz. Dışarıda yağmurda ıslanmak da anı biriktirmektir. O anılar ne kadar yoğun yaşanmışsa ayrılık evresi o kadar zor geçer. Yağmur yapar, onu hatırlarsınız” dedi.

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2021

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ilişki, seks, tinder, aşk