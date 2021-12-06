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https://tr.sputniknews.com/20211206/kecici-biriyle-ucuncu-kez-goz-goze-geliyorsaniz-sansiniz-olabilir-ama-trene-bakar-gibi-bakilmamali-1051492590.html
Keçici: Biriyle üçüncü kez göz göze geliyorsanız şansınız olabilir ama trene bakar gibi bakılmamalı
Keçici: Biriyle üçüncü kez göz göze geliyorsanız şansınız olabilir ama trene bakar gibi bakılmamalı
Aşk İlişkileri Uzmanı Keçici, “Biriyle bir kez göz göze geliyorsanız denk gelmiş olabilir. İkinci kez göz göze geldiğinizde tesadüf olabilir. Ama üçüncü kez... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T16:40+0300
2021-12-06T16:51+0300
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Aşk İlişkileri Uzmanı ve YouTuber Gürkan Keçici, Radyo Sputnik’te Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Büyük ilgi gören YouTube videolarından sonra yayınladığı, ‘Cepte Olmadan Aşk’ kitabında Gürkan Keçici, bir ilişkinin başlamadan önceki dönemleri, ilişki içinde yaşanacak evreler ve ilişki sonrasında yaşanacaklar ile ilgili üç ana bölümde okuyucularına bilgiler veriyor:Üç kez bakışma kuralıGeliştirdiği ‘üç kez bakışma kuralı’na ilişkin konuşan Keçici, “Biriyle bir kez göz göze geliyorsanız denk gelmiş olabilir. İkinci kez göz göze geldiğinizde tesadüf olabilir. Ama üçüncü kez aynı kişiyle göz göze geliyorsanız bir şansınız olabilir, bunu kullanmalısınız. Ama trene bakar gibi de bakılmamalı” şeklinde konuştu.‘İnsanlar ilk buluşmada ‘canım’, ‘aşkım’ dememeli’Keçici, “İnsanlar ilk buluşmada ‘canım’, ‘aşkım’ dememeli. Bu samimiyet değil, karşınızdakine ismiyle hitap etmelisiniz" dedi.‘Partner bulma programlarıyla erkeğin devamlı amacı cinsellik haline geldi’İlk cinsellik deneyimi için ilişkide ne kadar süre geçmesi gerektiğine de değinen Keçici, şunları söyledi:Keçici, “Bir ilişkide sosyal medya hesaplarının şifrelerinin verilmesi ve ortak hesap açılmasını sağlıklı bulmuyorum. Her insanın özel alanının olması gerekiyor” şeklinde konuştu.‘Güzel bir ilişki yaşamak istiyorsanız bolca anı biriktirmelisiniz’En fazla hatanın yapıldığı anın, ilişkinin bittiği an olduğunu vurgulayan Keçici, “Güzel bir ilişki yaşamak istiyorsanız bolca anı biriktirmelisiniz. Dışarıda yağmurda ıslanmak da anı biriktirmektir. O anılar ne kadar yoğun yaşanmışsa ayrılık evresi o kadar zor geçer. Yağmur yapar, onu hatırlarsınız” dedi.
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ilişki, seks, tinder, aşk

Keçici: Biriyle üçüncü kez göz göze geliyorsanız şansınız olabilir ama trene bakar gibi bakılmamalı

16:40 06.12.2021 (güncellendi: 16:51 06.12.2021)
© SputnikAşk İlişkileri Uzmanı ve YouTuber Gürkan Keçici
Aşk İlişkileri Uzmanı ve YouTuber Gürkan Keçici - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© Sputnik
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Serhat Sarısözen - Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen
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Aşk İlişkileri Uzmanı Keçici, “Biriyle bir kez göz göze geliyorsanız denk gelmiş olabilir. İkinci kez göz göze geldiğinizde tesadüf olabilir. Ama üçüncü kez aynı kişiyle göz göze geliyorsanız bir şansınız olabilir, bunu kullanmalısınız. Ama trene bakar gibi de bakılmamalı” dedi.
Aşk İlişkileri Uzmanı ve YouTuber Gürkan Keçici, Radyo Sputnik’te Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
Büyük ilgi gören YouTube videolarından sonra yayınladığı, ‘Cepte Olmadan Aşk’ kitabında Gürkan Keçici, bir ilişkinin başlamadan önceki dönemleri, ilişki içinde yaşanacak evreler ve ilişki sonrasında yaşanacaklar ile ilgili üç ana bölümde okuyucularına bilgiler veriyor:
“Sosyal medya etkilerinin, ilişkilerin ve ayrılık acısının yönetimine yapılan vurguları görüp bakış açınızı değiştirebileceksiniz. Her ilişkinin kendine ait dinamiklerinin olacağını unutmadan, kişinin kendine olan saygısını ve özgüvenini ön planda tutarak oluşturulmaya çalışılmış birçok madde ile daha tecrübeli, daha yönetimi kuvvetli ve daha az hata yapan bireyler olma yolunda adımlar sunulacak sizlere. Okurken; ben hiç bu pencereden bakmamışım, anlatılanların tam tersini yapmışım gibi düşünceler aklınızdan sıkça geçecek.”

Üç kez bakışma kuralı

Geliştirdiği ‘üç kez bakışma kuralı’na ilişkin konuşan Keçici, “Biriyle bir kez göz göze geliyorsanız denk gelmiş olabilir. İkinci kez göz göze geldiğinizde tesadüf olabilir. Ama üçüncü kez aynı kişiyle göz göze geliyorsanız bir şansınız olabilir, bunu kullanmalısınız. Ama trene bakar gibi de bakılmamalı” şeklinde konuştu.

‘İnsanlar ilk buluşmada ‘canım’, ‘aşkım’ dememeli’

Keçici, “İnsanlar ilk buluşmada ‘canım’, ‘aşkım’ dememeli. Bu samimiyet değil, karşınızdakine ismiyle hitap etmelisiniz" dedi.

‘Partner bulma programlarıyla erkeğin devamlı amacı cinsellik haline geldi’

İlk cinsellik deneyimi için ilişkide ne kadar süre geçmesi gerektiğine de değinen Keçici, şunları söyledi:
“Özellikle son dönemlerde partner bulma programlarının bu kadar yoğun kullanılmaya başlanmasından sonra en büyük sorunumuz bu. Erkek burada biraz daha fazla arayışa giriyor, devamlı amacı cinsellik haline geliyor, kadın kaçırmamak istiyor. Partnerler karşısındakinden emin olduktan sonra birtakım şeyler olmalı. ‘Kaçırmayayım’ diye bir işe girişirseniz, hızlı hareket ederseniz iki taraf da birbirini kaçırabiliyor. Bazen planlandığı gibi gitmiyor işler.”
Keçici, “Bir ilişkide sosyal medya hesaplarının şifrelerinin verilmesi ve ortak hesap açılmasını sağlıklı bulmuyorum. Her insanın özel alanının olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

‘Güzel bir ilişki yaşamak istiyorsanız bolca anı biriktirmelisiniz’

En fazla hatanın yapıldığı anın, ilişkinin bittiği an olduğunu vurgulayan Keçici, “Güzel bir ilişki yaşamak istiyorsanız bolca anı biriktirmelisiniz. Dışarıda yağmurda ıslanmak da anı biriktirmektir. O anılar ne kadar yoğun yaşanmışsa ayrılık evresi o kadar zor geçer. Yağmur yapar, onu hatırlarsınız” dedi.
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