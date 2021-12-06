https://tr.sputniknews.com/20211206/kenyada-tasan-nehri-gecmek-isteyen-otobus-akintiya-suruklendi-31-kisi-hayatini-kaybetti-1051470521.html

Kenya’da taşan nehri geçmek isteyen otobüs devrildi: 31 kişi hayatını kaybetti

Kenya’da taşan nehri geçmek isteyen otobüs devrildi: 31 kişi hayatını kaybetti

Kenya'da bir düğüne gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsünün köprüden geçmeye çalışırken nehre sürüklenmesi sonucu 31 kişi hayatını kaybetti. 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T02:35+0300

2021-12-06T02:35+0300

2021-12-06T02:45+0300

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kenya

nehir

otobüs

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Kenya'da ulusal basında çıkan haberlere göre, Kitui Valisi Charity Ngilu, yaptığı açıklamada, Kitui eyaletinde 4 Aralık'ta düğüne gitme üzere yola otobüsün köprüden geçmeye çalışırken nehre düştüğünü belirtti.Ngilu, kazada devam eden kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 31 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydetti.Kazanın ardından 12 kişinin güvenli bir yere kaçmayı başardığını aktaran Ngilu, "Gerçekten çok ama çok üzücü. Çok can kaybettik" dedi.Ngilu, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

kenya

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2021

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kenya, nehir, otobüs