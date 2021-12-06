https://tr.sputniknews.com/20211206/kilicdaroglundan-7-maddelik-liste-bu-talepleri-hemen-cozun-1051504602.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan sağlık çalışanları için 7 talep: 'Bunları hemen çözün'

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan sağlık çalışanları için 7 talep: 'Bunları hemen çözün'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarının talepleriyle ilgili 7 maddelik bir liste paylaştı. Kılıçdaroğlu paylaşımında... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T22:57+0300

2021-12-06T22:57+0300

2021-12-06T23:09+0300

kemal kılıçdaroğlu

türkiye

sağlık çalışanı

twitter

liste

talep

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sağlık çalışanları ile yaptığı görüşmenin ardından 7 talep sıraladı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, "Sağlıkçılarımızla konuştum. Mücadelesini vereceğim talepleri aşağıda paylaşıyorum. İktidara da buradan sesleniyorum: Bu talepleri hemen çözün, varsın sağlıkçıların oyları sizin olsun. Sağlıkçılarımız müsterih olsun, yapmazlarsa, iktidara geldiğimizde sorunları biz çözeceğiz" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu'nun sıraladığı talepler ise şöyle:

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kemal kılıçdaroğlu, sağlık çalışanı, twitter , liste, talep