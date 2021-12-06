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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan sağlık çalışanları için 7 talep: 'Bunları hemen çözün'
22:57 06.12.2021 (güncellendi: 23:09 06.12.2021)
© AAKılıçdaroğlu
© AA
CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarının talepleriyle ilgili 7 maddelik bir liste paylaştı. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Sağlıkçılarımız müsterih olsun, yapmazlarsa, iktidara geldiğimizde sorunları biz çözeceğiz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sağlık çalışanları ile yaptığı görüşmenin ardından 7 talep sıraladı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, "Sağlıkçılarımızla konuştum. Mücadelesini vereceğim talepleri aşağıda paylaşıyorum. İktidara da buradan sesleniyorum: Bu talepleri hemen çözün, varsın sağlıkçıların oyları sizin olsun. Sağlıkçılarımız müsterih olsun, yapmazlarsa, iktidara geldiğimizde sorunları biz çözeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun sıraladığı talepler ise şöyle:
1." Söz verdiğiniz gibi sağlık personeli atamalarını yapın. Atama kılavuzunu hemen yayınlayın.
2.Ücretleri hemen düzeltin.
3.Adaletsiz performans kesintilerini hemen durdurun. Kriterleri hakkaniyetli hale getirin, sağlıkçılarla kriterler konusunda el sıkışın.
4.Ödeme planlarını şeffaflaştırın.
5.Çalışma saatlerini insancıl hale getirin. Çalışma saatleri hukuken bu ülkede nettir. Kanunlara uyun.
6.Sağlıkçılar arasında ayrım yapmayın. Ek ödeme, risk tazminatı ve benzeri düzenlemelerden tüm sağlıkçıları faydalandırın. Tazminatları ödeyin, haklarını verin.
7.Yükselme kriterlerini şeffaflaştırın."
Sağlıkçılarımızla konuştum. Mücadelesini vereceğim talepleri aşağıda paylaşıyorum. İktidara da buradan sesleniyorum: Bu talepleri hemen çözün, varsın sağlıkçıların oyları sizin olsun. Sağlıkçılarımız müsterih olsun, yapmazlarsa, iktidara geldiğimizde sorunları biz çözeceğiz! pic.twitter.com/J9YpQdH3Vf— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 6, 2021