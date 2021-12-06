https://tr.sputniknews.com/20211206/kremlin-putin-bidenin-ukraynaya-iliskin-onerilerini-buyuk-bir-ilgiyle-dinleyecek-1051509032.html

Kremlin: Putin, Biden'ın Ukrayna'ya ilişkin önerilerini büyük bir ilgiyle dinleyecek

Kremlin: Putin, Biden'ın Ukrayna'ya ilişkin önerilerini büyük bir ilgiyle dinleyecek

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin'in ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna konusunda sunacağı önerileri büyük bir ilgiyle dinleyeceğini söyledi. 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T23:48+0300

2021-12-06T23:48+0300

2021-12-07T01:48+0300

dünya

abd

rusya

vladimir putin

donbass

ukrayna

kremlin

dmitriy peskov

joe biden

kriz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/11/1043421111_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_d62700145f7969ef7a6f01f96d668bdc.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Pervıy Kanal televizyonunda yayınlanan bir programda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden’ın yarın gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin merak edilen konularla ilgili açıklamalarda bulundu.Biden'ın konferansa Ukrayna ile ilgili somut önerilerle geldiği şeklindeki açıklamalarını duyduklarına dikkat çeken Peskov, "Muhtemelen Ukrayna krizinin çözümü ile ilgili öneriler olacak. Bu önemli bir şey. Başkan Putin’in söz konusu önerileri büyük bir ilgiyle dinleyecek. Ve onların ne derece gerilimin düşürülmesine yararlı olabileceklerini anlamak mümkün olacak" diye konuştu.'Görüşme ile ilgili duygusal beklentilere kapılmamalı'Liderlerin yarın yapacağı görüşmeden 'coşku dolu duygusal beklentilere' kapılmaması gerektiğine dikkat çeken Peskov, "Genel olarak bakıldığında, coşku dolu duygusal beklentilere kapılmamak çok önemli. Sonuçta iki devlet başkanı görüşecek" diyerek şöyle devam etti: "Cenevre'deki zirvede varılan anlaşmaların uygulanması bağlamında tartışacakları pek çok şey var."'Putin-Biden görüşmesinden büyük bir ilerleme beklemek zor'Liderlerin yarınki görüşmesinden büyük bir ilerleme beklemek zor olduğuna, zira ilişkilerde muazzam düzensizlikler olduğuna dikkat çeken Peskov, şunları söyledi: "Konuşmadan büyük bir ilerleme beklemek zor. İkili ilişkilerde o kadar muazzam düzensizlikler var ki, birkaç saatlik bir sohbetle onlardan arınmak pek mümkün değil. Bu nedenle, en azından liderlerin her birinin diğerine endişelerini iletebileceklerini, birbirlerinin endişelerini açıkça dile getirebileceklerini ve buna cevap verebileceklerini umalım."'Ukrayna'daki gerilim düşürülebilir'Ukrayna’daki gerilimi düşürmenin tek bir yolu olduğunu ifade eden Peskov, "Bu yol, Kiev'in Donbass sorununu güç kullanarak çözmeye yönelik muhtemel düşüncelerine karşı nasıl güvence altında olunacağını anlamak" diye konuştu.'NATO'nun güvenlik garantileri ile ilgili görüşmeyi kabul edip etmeyeceğini bilmiyoruz'Moskova’nın, Rus liderin önerdiği güvenlik garantileri ile ilgili görüşmelerin NATO tarafından kabul edilip edilmeyeceğini bilmediğine dikkat çeken Peskov, "Başkan (Putin) bu müzakereler için bir adım attı. Ortaklarımızın ilgili siyasi iradeyi ne ölçüde göstereceklerini ve bu temasları ne ölçüde kabul edeceklerini henüz bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.'Rusya-ABD ilişkileri üzücü durumda olsa da birçok alanda diyalog devam ediyor'İki ülke arasındaki ilişkilere de değinen Kremlin Sözcüsü, "Sonuçta ikili ilişkilerimiz eskisi gibi çok üzücü durumda olsa da, yine de bazı alanlarda canlanma yaşanıyor, diyalog başlıyor. Bu diyalog henüz pozisyonlarda, anlaşmalarda bir fikir birliğine yol açmasa da iletişimdir, iletişim her zaman daha iyidir" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211206/ukraynadan-abd-ingiltere-ve-kanadaya-natodan-bagimsiz-destek-cagrisi-1051505639.html

rusya

donbass

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, rusya, vladimir putin, donbass, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, joe biden, kriz, görüşme, gerilim