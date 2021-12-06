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https://tr.sputniknews.com/20211206/kremlin-putinle-biden-perisan-hldeki-ikili-iliskileri-guvenlik-garantisi-talebimizi-ele-alacak-1051484769.html
Kremlin: Putin'le Biden, perişan hâldeki ikili ilişkileri, güvenlik garantisi talebimizi ele alacak
Kremlin: Putin'le Biden, perişan hâldeki ikili ilişkileri, güvenlik garantisi talebimizi ele alacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden’in yarınki görüşmelerine ilişkin, liderlerin, ülkelerinin... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T13:54+0300
2021-12-06T14:11+0300
dünya
vladimir putin
joe biden
abd
rusya
kremlin
görüşme
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ile ABD’li mevkidaşı Biden’ın, yarın video-konferans yöntemiyle yapacakları görüşmelerinde, Biden’ın ocak ayında göreve gelmesi ardından haziran’da Cenevre’de gerçekleştirikleri ilk görüşmelerinde vardıkları anlaşmaları, ‘hayli perişan bir hâlde bulunan ikili ilişkileri’, Ukrayna’yla ilgili gerilimi ve NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemesini ele alacaklarını belirtti.Peskov, Rusya Devlet Başkanı’nın, NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemeyi durdurması garantisini içeren bir anlaşma yapılmasına ilişkin girişiminin görüşmenin ‘kilit gündem maddelerinden birisi’ olacağını kaydetti.Kremlin Sözcüsü, ilk görüntülerinin yarın Moskova saatiyle (Türkiye saatiyle aynı) 18.00’de yayınlanacağını söylediği görüşme sonrasındaysa Putin’in herhangi bir açıklama yapmayı planlamadığını belirtti.‘Rusya da Batı’ya güvenlik garantileri vermeye hazır’Bu sırada Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın Batı’dan güvenlik garantisi isterken, kendisinin de benzer garantiler vermeye hazır olduğunu belirtti. Peskov “Güvenlik garantileri tek taraflı olamazlar, bu açık bir şey. Bu garantiler sadece her iki taraftan birden verilebilir” dedi.‘Putin, Hindistan’da çok önemli bir açıklama yapacak’Ayrıca Peskov, Rusya lideri Putin’in bugün gerçekleştireceği Yeni Delhi ziyaretine ilişkin de açıklamalar yaptı. Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin görüşmelerini takiben çok önemli bir açıklama yapacaklarını kaydeden Kremlin Sözcüsü, söz konusu açıklamanın Rusya ile Hindistan’ın ortaklık ilişkileriyle ilgili olduğunu söyledi, ancak açıklamanın ayrıntılarına inmedi.Hindistan ziyareti, Rusya Devlet Başkanı’nın pandemi başından beri gerçekleştirdiği ikinci denizaşırı gezi olacak. Söz konusu ziyaret sırasında iki ülke arasında bir dizi askeri ve enerji anlaşmaları imzalanması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211204/kremlin-putin-ile-biden-arasindaki-video-konferans-gorusmesi-7-aralikta-gerceklesecek-1051447838.html
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vladimir putin, joe biden, abd, rusya, kremlin, görüşme

Kremlin: Putin'le Biden, perişan hâldeki ikili ilişkileri, güvenlik garantisi talebimizi ele alacak

13:54 06.12.2021 (güncellendi: 14:11 06.12.2021)
© AFP 2021 / SAUL LOEBVladimir Putin- Joe Biden
Vladimir Putin- Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© AFP 2021 / SAUL LOEB
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden’in yarınki görüşmelerine ilişkin, liderlerin, ülkelerinin ‘perişan hâldeki ilişkilerini’, Ukrayna’da olup bitenleri ve NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemesini ele alacaklarını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ile ABD’li mevkidaşı Biden’ın, yarın video-konferans yöntemiyle yapacakları görüşmelerinde, Biden’ın ocak ayında göreve gelmesi ardından haziran’da Cenevre’de gerçekleştirikleri ilk görüşmelerinde vardıkları anlaşmaları, ‘hayli perişan bir hâlde bulunan ikili ilişkileri’, Ukrayna’yla ilgili gerilimi ve NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemesini ele alacaklarını belirtti.
Peskov, Rusya Devlet Başkanı’nın, NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemeyi durdurması garantisini içeren bir anlaşma yapılmasına ilişkin girişiminin görüşmenin ‘kilit gündem maddelerinden birisi’ olacağını kaydetti.
Kremlin Sözcüsü, ilk görüntülerinin yarın Moskova saatiyle (Türkiye saatiyle aynı) 18.00’de yayınlanacağını söylediği görüşme sonrasındaysa Putin’in herhangi bir açıklama yapmayı planlamadığını belirtti.

‘Rusya da Batı’ya güvenlik garantileri vermeye hazır’

Bu sırada Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın Batı’dan güvenlik garantisi isterken, kendisinin de benzer garantiler vermeye hazır olduğunu belirtti. Peskov “Güvenlik garantileri tek taraflı olamazlar, bu açık bir şey. Bu garantiler sadece her iki taraftan birden verilebilir” dedi.

‘Putin, Hindistan’da çok önemli bir açıklama yapacak’

Ayrıca Peskov, Rusya lideri Putin’in bugün gerçekleştireceği Yeni Delhi ziyaretine ilişkin de açıklamalar yaptı. Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin görüşmelerini takiben çok önemli bir açıklama yapacaklarını kaydeden Kremlin Sözcüsü, söz konusu açıklamanın Rusya ile Hindistan’ın ortaklık ilişkileriyle ilgili olduğunu söyledi, ancak açıklamanın ayrıntılarına inmedi.
Hindistan ziyareti, Rusya Devlet Başkanı’nın pandemi başından beri gerçekleştirdiği ikinci denizaşırı gezi olacak. Söz konusu ziyaret sırasında iki ülke arasında bir dizi askeri ve enerji anlaşmaları imzalanması bekleniyor.
Putin - Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
DÜNYA
Kremlin: Putin ile Biden arasındaki video konferans görüşmesi 7 Aralık’ta gerçekleşecek
4 Aralık, 18:30
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