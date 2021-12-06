https://tr.sputniknews.com/20211206/kulis-erdogan-asgari-ucretin-4-bin-tlnin-altina-dusurulmemesini-istiyor-1051474566.html

Kulis: Erdoğan, asgari ücretin 4 bin TL'nin altına düşürülmemesini istiyor

Kulis: Erdoğan, asgari ücretin 4 bin TL'nin altına düşürülmemesini istiyor

Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan’ın, partisinin merkez yürütme kurulu toplantısında, grup başkanvekillerinden “muhalefetin, partiye yönelik tutumları ile... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T09:53+0300

2021-12-06T09:53+0300

2021-12-06T09:53+0300

politika

recep tayyip erdoğan

asgari ücret

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Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; Erdoğan’ın başkanlığında toplanan son AK Parti MYK toplantısının ana gündem maddesi asgari ücret ve sağlık çalışanlarının maaşlarına yapılacak düzenlemeler oldu. Erdoğan’ın toplantıda, “asgari ücretin 4 bin TL’nin altına düşürülmemesini istediği” belirtilirken, toplantıda dikkat çeken bir başka ayrıntı yer aldı. Habere göre Erdoğan, grup başkanvekillerinden “muhalefete karşı sessiz kalmamalarını” istedi. Başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinden hem AK Parti’ye hem hükümete hem de “şahsına yönelik sert eleştirilerin” geldiğini belirten Erdoğan’ın, grup başkanvekillerinden de “aynı sertlikte karşılık vermelerini istediği” belirtiliyor. Erdoğan’ın ayrıca grup başkanvekillerinden “iktidarın icraatlarını Meclis’te etkin bir dille anlatmalarını istediği” de ifade ediliyor.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, asgari ücret