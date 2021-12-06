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Kulis: Erdoğan, asgari ücretin 4 bin TL'nin altına düşürülmemesini istiyor
Kulis: Erdoğan, asgari ücretin 4 bin TL'nin altına düşürülmemesini istiyor
Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan’ın, partisinin merkez yürütme kurulu toplantısında, grup başkanvekillerinden “muhalefetin, partiye yönelik tutumları ile... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T09:53+0300
2021-12-06T09:53+0300
politika
recep tayyip erdoğan
asgari ücret
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Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; Erdoğan’ın başkanlığında toplanan son AK Parti MYK toplantısının ana gündem maddesi asgari ücret ve sağlık çalışanlarının maaşlarına yapılacak düzenlemeler oldu. Erdoğan’ın toplantıda, “asgari ücretin 4 bin TL’nin altına düşürülmemesini istediği” belirtilirken, toplantıda dikkat çeken bir başka ayrıntı yer aldı. Habere göre Erdoğan, grup başkanvekillerinden “muhalefete karşı sessiz kalmamalarını” istedi. Başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinden hem AK Parti’ye hem hükümete hem de “şahsına yönelik sert eleştirilerin” geldiğini belirten Erdoğan’ın, grup başkanvekillerinden de “aynı sertlikte karşılık vermelerini istediği” belirtiliyor. Erdoğan’ın ayrıca grup başkanvekillerinden “iktidarın icraatlarını Meclis’te etkin bir dille anlatmalarını istediği” de ifade ediliyor.
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recep tayyip erdoğan, asgari ücret

Kulis: Erdoğan, asgari ücretin 4 bin TL'nin altına düşürülmemesini istiyor

09:53 06.12.2021
© İletişim BaşkanlığıErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© İletişim Başkanlığı
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Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan’ın, partisinin merkez yürütme kurulu toplantısında, grup başkanvekillerinden “muhalefetin, partiye yönelik tutumları ile ilgili sessiz kalmamalarını istediği” belirtildi. Öte yandan Erdoğan'ın asgari ücretin 4 bin liranın altına düşürülmemesini istediği ifade edildi.
Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; Erdoğan’ın başkanlığında toplanan son AK Parti MYK toplantısının ana gündem maddesi asgari ücret ve sağlık çalışanlarının maaşlarına yapılacak düzenlemeler oldu.
Erdoğan’ın toplantıda, “asgari ücretin 4 bin TL’nin altına düşürülmemesini istediği” belirtilirken, toplantıda dikkat çeken bir başka ayrıntı yer aldı.
Habere göre Erdoğan, grup başkanvekillerinden “muhalefete karşı sessiz kalmamalarını” istedi. Başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinden hem AK Parti’ye hem hükümete hem de “şahsına yönelik sert eleştirilerin” geldiğini belirten Erdoğan’ın, grup başkanvekillerinden de “aynı sertlikte karşılık vermelerini istediği” belirtiliyor.
Erdoğan’ın ayrıca grup başkanvekillerinden “iktidarın icraatlarını Meclis’te etkin bir dille anlatmalarını istediği” de ifade ediliyor.
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