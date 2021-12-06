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https://tr.sputniknews.com/20211206/mahkemeden-300-bin-dolarlik-ilaci-sgk-odesin-karari-1051475730.html
Mahkemeden '300 bin dolarlık ilacı SGK ödesin' kararı
Mahkemeden '300 bin dolarlık ilacı SGK ödesin' kararı
İstanbul'da Y.M.G.'ye doğumundan 1 ay sonra 'Kistik Fibrozis' tanısı konuldu. 3 yaşındaki çocuğun, Ivacaftor etken maddeli ilacı kullanmasının zorunlu ve... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T10:54+0300
2021-12-06T10:55+0300
türkiye
sgk
çocuk
ilaç
mahkeme
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Aile avukatı Enbiya Yıldırım'ın sunduğu dava dilekçesine göre, Y.M.G.'nin 2018 tarihinde doğduğu ve doğduktan yaklaşık 1 ay sonra hastane hekimleri tarafından yapılan tetkikler sonucu genetik yapılı ölümcül bir hastalık olan 'Kistik Fibrozis' tanısı konulduğu belirtildi. Hastalık dolasıyla Y.M.G.'nin halen hastanede tedavi gördüğü anlatılan dilekçede, doktorların ve hastanenin "Bu hastalığın tedavisi için 'Ivacaftor' etkin maddeli ilacın kullanılması gerekiyor. Bu ilacın kullanılması zorunlu ve hayati derecede önem taşıyor" şeklinde görüş bildirdiği belirtildi ve söz konusu belgenin mahkemeye delil olarak sunulduğu kaydedildi.SGK, 'Bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yok' diyerek talebi reddettiSosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) söz konusu ilacın bedelsiz olarak karşılanmasının talep edildiği anlatılan dilekçede SGK'nin söz konusu ilacın 'Bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yok' diyerek talebi reddettiği ifade edildi.Anayasa'da sağlık hakkının güvence altına alındığı ve sağlık hakkının devletin temel görevi olduğu hatırlatılan dilekçede, SGK'nin 'SUT kurallarının arkasına saklanarak' ilacın bedelini ödememesinin Anayasa'ya ve en temel hak olan yaşam hakkına aykırı olduğu öne sürüldü. Y.M.G.'nin Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamındaki verilen başka ilaçlarının ilk etapta kullandığı anlatılan dilekçede, söz konusu verilen ilaçların bu hastalıkla iyileştirici etkisi olmadığının hekim raporlarında sabit olduğu vurgulandı.'Bir çocuğun maddi sebepler nedeniyle ölümle karşı karşıya kalması kabul edilemez''Kistik fibrozis' hastalığının genetik yapılı ölümcül bir hastalık olduğu vurgulanan dilekçede, "Müvekkilin ilacı kullanmaması durumunda ne yazık ki ölüm riskiyle karşı karşıya kalacaktır. 3 yaşında bir çocuğun maddi sebepler nedeniyle ölüm riski ile karşı karşıya kalması vicdanen ve hukuken kabul edilebilecek bir durum değildir" denildi. İlaçların yurt dışından getirildiği, pahalı olması nedeniyle Y.M.G.'nin ailesinin maddi durumunun ilaç bedellerini karşılamaya yetmeyeceği anlatılan dilekçede, mahkemeden dava sonuçlanıncaya kadar ihtiyati tedbir kararının verilmesi ardından da davanın kabul edilmesi talep edildi.Mahkeme sosyal devlet ilkesini dikkate alarak talebi kabul ettiAnadolu 18. İş Mahkemesi'nce yapılan ön inceleme duruşmasında ise 3 yaşındaki Y.M.G. avukatı Enbiya Yıldırım aracılığıyla 'davacı', SGK ise 'Davalı' sıfatıyla yer aldı. Ara kararını açıklayan mahkeme, davacı avukatının sunmuş olduğu raporu dikkate aldı. Ara kararında ilaç bedelinin ailenin mevcut ekonomik duruma göre yüksek olduğuna ve ailenin bu bedeli karşılayamaması durumunun söz konusu olup ilacın kullanılmasının sağlık açısından zaruri olduğuna kanaat getirdi. Dosya içeriğini dikkate alan mahkeme, Anayasa'daki 'Sosyal Devlet İlkesini' de dikkate alarak davacının ihtiyati tedbir talebini kabul etti. Mahkeme, dava sonuçlanıncaya kadar davacının mevcut hastalığı nedeniyle kullanmak zorunda olduğu ilaç bedelinin kesinti yapılmaksızın SGK tarafından tedbiren karşılanmasına karar verdi.'Bu karar hasta çocuklara ışık olacak'Kararı değerlendiren aile avukatı Enbiya Yıldırım, yaşanan süreci anlattıktan sonra "Mahkemede öncelikle bu ilaçların bedelsiz olarak SGK tarafından karşılanmasını talep ettik. Mahkememiz bu olumlu kararı bir hafta içerisinde tedbir olarak verdi. Bu dava aşaması sürecinde bu ilaçların bedelleri ücretsiz bir şekilde SGK tarafından temin edilecektir" dedi. Söz konusu ilacın yurt dışından temin edildiğini belirten Avukat Yıldırım, "Mahkemenin verdiği karar çok önemli. Bu karar ilacın SGK'nın geri ödeme kapsamına alınması için mücadele eden tüm aile ve hasta çocuklara ışık olacak" ifadelerini kullandı. Yıldırım, kararı aileyle paylaştığında Y.M.G.'nin ailesinin çok umutlu ve sevinçli olduğunu söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20180816/sgk-ilac-odeme-durdurma-1034776426.html
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sgk, çocuk, ilaç, mahkeme

Mahkemeden '300 bin dolarlık ilacı SGK ödesin' kararı

10:54 06.12.2021 (güncellendi: 10:55 06.12.2021)
© AP Photo / Rick Bowmerİlaç
İlaç - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Rick Bowmer
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İstanbul'da Y.M.G.'ye doğumundan 1 ay sonra 'Kistik Fibrozis' tanısı konuldu. 3 yaşındaki çocuğun, Ivacaftor etken maddeli ilacı kullanmasının zorunlu ve hayati önem taşıdığı belirtildi. İlacın yurt dışından getirilmesi gerektiği ve tek dozunun yıllık maliyetinin 300 bin dolar olduğu öğrenilirken, aile SGK tarafından karşılanmasını talep etti.
Aile avukatı Enbiya Yıldırım'ın sunduğu dava dilekçesine göre, Y.M.G.'nin 2018 tarihinde doğduğu ve doğduktan yaklaşık 1 ay sonra hastane hekimleri tarafından yapılan tetkikler sonucu genetik yapılı ölümcül bir hastalık olan 'Kistik Fibrozis' tanısı konulduğu belirtildi.
Hastalık dolasıyla Y.M.G.'nin halen hastanede tedavi gördüğü anlatılan dilekçede, doktorların ve hastanenin "Bu hastalığın tedavisi için 'Ivacaftor' etkin maddeli ilacın kullanılması gerekiyor. Bu ilacın kullanılması zorunlu ve hayati derecede önem taşıyor" şeklinde görüş bildirdiği belirtildi ve söz konusu belgenin mahkemeye delil olarak sunulduğu kaydedildi.

SGK, 'Bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yok' diyerek talebi reddetti

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) söz konusu ilacın bedelsiz olarak karşılanmasının talep edildiği anlatılan dilekçede SGK'nin söz konusu ilacın 'Bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yok' diyerek talebi reddettiği ifade edildi.
Anayasa'da sağlık hakkının güvence altına alındığı ve sağlık hakkının devletin temel görevi olduğu hatırlatılan dilekçede, SGK'nin 'SUT kurallarının arkasına saklanarak' ilacın bedelini ödememesinin Anayasa'ya ve en temel hak olan yaşam hakkına aykırı olduğu öne sürüldü. Y.M.G.'nin Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamındaki verilen başka ilaçlarının ilk etapta kullandığı anlatılan dilekçede, söz konusu verilen ilaçların bu hastalıkla iyileştirici etkisi olmadığının hekim raporlarında sabit olduğu vurgulandı.

'Bir çocuğun maddi sebepler nedeniyle ölümle karşı karşıya kalması kabul edilemez'

'Kistik fibrozis' hastalığının genetik yapılı ölümcül bir hastalık olduğu vurgulanan dilekçede, "Müvekkilin ilacı kullanmaması durumunda ne yazık ki ölüm riskiyle karşı karşıya kalacaktır. 3 yaşında bir çocuğun maddi sebepler nedeniyle ölüm riski ile karşı karşıya kalması vicdanen ve hukuken kabul edilebilecek bir durum değildir" denildi.
İlaçların yurt dışından getirildiği, pahalı olması nedeniyle Y.M.G.'nin ailesinin maddi durumunun ilaç bedellerini karşılamaya yetmeyeceği anlatılan dilekçede, mahkemeden dava sonuçlanıncaya kadar ihtiyati tedbir kararının verilmesi ardından da davanın kabul edilmesi talep edildi.

Mahkeme sosyal devlet ilkesini dikkate alarak talebi kabul etti

Anadolu 18. İş Mahkemesi'nce yapılan ön inceleme duruşmasında ise 3 yaşındaki Y.M.G. avukatı Enbiya Yıldırım aracılığıyla 'davacı', SGK ise 'Davalı' sıfatıyla yer aldı. Ara kararını açıklayan mahkeme, davacı avukatının sunmuş olduğu raporu dikkate aldı. Ara kararında ilaç bedelinin ailenin mevcut ekonomik duruma göre yüksek olduğuna ve ailenin bu bedeli karşılayamaması durumunun söz konusu olup ilacın kullanılmasının sağlık açısından zaruri olduğuna kanaat getirdi. Dosya içeriğini dikkate alan mahkeme, Anayasa'daki 'Sosyal Devlet İlkesini' de dikkate alarak davacının ihtiyati tedbir talebini kabul etti. Mahkeme, dava sonuçlanıncaya kadar davacının mevcut hastalığı nedeniyle kullanmak zorunda olduğu ilaç bedelinin kesinti yapılmaksızın SGK tarafından tedbiren karşılanmasına karar verdi.

'Bu karar hasta çocuklara ışık olacak'

Kararı değerlendiren aile avukatı Enbiya Yıldırım, yaşanan süreci anlattıktan sonra "Mahkemede öncelikle bu ilaçların bedelsiz olarak SGK tarafından karşılanmasını talep ettik. Mahkememiz bu olumlu kararı bir hafta içerisinde tedbir olarak verdi. Bu dava aşaması sürecinde bu ilaçların bedelleri ücretsiz bir şekilde SGK tarafından temin edilecektir" dedi.
Söz konusu ilacın yurt dışından temin edildiğini belirten Avukat Yıldırım, "Mahkemenin verdiği karar çok önemli. Bu karar ilacın SGK'nın geri ödeme kapsamına alınması için mücadele eden tüm aile ve hasta çocuklara ışık olacak" ifadelerini kullandı. Yıldırım, kararı aileyle paylaştığında Y.M.G.'nin ailesinin çok umutlu ve sevinçli olduğunu söyledi.
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