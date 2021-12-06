Makatından 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mermi çıkarılan adam: Kayıp üstüne düştüm

İngiltere'nin Gloucester bölgesindeki Gloucestershire Kraliyet Hastanesi'nde çalışan doktorlar, çarşamba polisle iletişim kurarak geçerek savaş teçhizatlarına meraklı, koleksiyoner bir adamın makatında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma, patlamamış tanksavar mermi bulunduğunu söyledi.Kimliği paylaşılmayan hastanın askeri hatıraları toplamaya ilgili olduğu, bu merminin de şahsi koleksiyonunda bulunduğu belirtildi. Hastanenin açıklamasına göre hasta yere koyduğu merminin üzerine düştüğünü, merminin de makatına girdiğini anlattı. Gloucester Polis Teşkilatı hastaneye patlayıcı imha ekibi gönderdi, olası bir tehlikeye karşı da diğer hastalar için önlemler alındı. Doktorlar ameliyatla mermiyi hastanın makatından başarıyla çıkardı.17 cm’e 6 cm kalınlığındaki mermi, savaş döneminde kullanılmış olsaydı, tanksavar silahlardan ateşlenmiş olacaktı.
İngiltere’de savaş koleksiyoneri bir adamın makatından, 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bir tanksavar mermisi çıkarıldı. Kendi anlatımına göre hasta mermiyi önce yere koydu, daha sonra ayağı kayıp merminin üstüne düştü, mermi de hastanın makatına girdi.
İngiltere'nin Gloucester bölgesindeki Gloucestershire Kraliyet Hastanesi'nde çalışan doktorlar, çarşamba polisle iletişim kurarak geçerek savaş teçhizatlarına meraklı, koleksiyoner bir adamın makatında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma, patlamamış tanksavar mermi bulunduğunu söyledi.
Military memorabilia collector seeks help after he 'slipped and fell on' a WW2 artillery shell and lodged it in his rectum 'during a clear-out'. Army bomb disposal experts were called... along with a local choir who sang Rule Britannia as it was removedhttps://t.co/kCQyJxuY6p
Kimliği paylaşılmayan hastanın askeri hatıraları toplamaya ilgili olduğu, bu merminin de şahsi koleksiyonunda bulunduğu belirtildi. Hastanenin açıklamasına göre hasta yere koyduğu merminin üzerine düştüğünü, merminin de makatına girdiğini anlattı.
Gloucester Polis Teşkilatı hastaneye patlayıcı imha ekibi gönderdi, olası bir tehlikeye karşı da diğer hastalar için önlemler alındı. Doktorlar ameliyatla mermiyi hastanın makatından başarıyla çıkardı.
17 cm’e 6 cm kalınlığındaki mermi, savaş döneminde kullanılmış olsaydı, tanksavar silahlardan ateşlenmiş olacaktı.