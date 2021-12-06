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Makatından 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mermi çıkarılan adam: Kayıp üstüne düştüm
Makatından 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mermi çıkarılan adam: Kayıp üstüne düştüm
İngiltere’de savaş koleksiyoneri bir adamın makatından, 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bir tanksavar mermisi çıkarıldı. Kendi anlatımına göre hasta mermiyi önce... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T14:18+0300
2021-12-06T14:18+0300
dünya
ingiltere
2. dünya savaşı
savaş
mermi
özel koleksiyon
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İngiltere'nin Gloucester bölgesindeki Gloucestershire Kraliyet Hastanesi'nde çalışan doktorlar, çarşamba polisle iletişim kurarak geçerek savaş teçhizatlarına meraklı, koleksiyoner bir adamın makatında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma, patlamamış tanksavar mermi bulunduğunu söyledi.Kimliği paylaşılmayan hastanın askeri hatıraları toplamaya ilgili olduğu, bu merminin de şahsi koleksiyonunda bulunduğu belirtildi. Hastanenin açıklamasına göre hasta yere koyduğu merminin üzerine düştüğünü, merminin de makatına girdiğini anlattı. Gloucester Polis Teşkilatı hastaneye patlayıcı imha ekibi gönderdi, olası bir tehlikeye karşı da diğer hastalar için önlemler alındı. Doktorlar ameliyatla mermiyi hastanın makatından başarıyla çıkardı.17 cm’e 6 cm kalınlığındaki mermi, savaş döneminde kullanılmış olsaydı, tanksavar silahlardan ateşlenmiş olacaktı.
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ingiltere, 2. dünya savaşı, savaş, mermi, özel koleksiyon

Makatından 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mermi çıkarılan adam: Kayıp üstüne düştüm

14:18 06.12.2021
© AFP 2021 / PAUL ELLISİngiltere- Ambulans- Hastane
İngiltere- Ambulans- Hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© AFP 2021 / PAUL ELLIS
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İngiltere’de savaş koleksiyoneri bir adamın makatından, 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bir tanksavar mermisi çıkarıldı. Kendi anlatımına göre hasta mermiyi önce yere koydu, daha sonra ayağı kayıp merminin üstüne düştü, mermi de hastanın makatına girdi.
İngiltere'nin Gloucester bölgesindeki Gloucestershire Kraliyet Hastanesi'nde çalışan doktorlar, çarşamba polisle iletişim kurarak geçerek savaş teçhizatlarına meraklı, koleksiyoner bir adamın makatında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma, patlamamış tanksavar mermi bulunduğunu söyledi.
Kimliği paylaşılmayan hastanın askeri hatıraları toplamaya ilgili olduğu, bu merminin de şahsi koleksiyonunda bulunduğu belirtildi. Hastanenin açıklamasına göre hasta yere koyduğu merminin üzerine düştüğünü, merminin de makatına girdiğini anlattı.
Gloucester Polis Teşkilatı hastaneye patlayıcı imha ekibi gönderdi, olası bir tehlikeye karşı da diğer hastalar için önlemler alındı. Doktorlar ameliyatla mermiyi hastanın makatından başarıyla çıkardı.
17 cm’e 6 cm kalınlığındaki mermi, savaş döneminde kullanılmış olsaydı, tanksavar silahlardan ateşlenmiş olacaktı.
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