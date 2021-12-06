https://tr.sputniknews.com/20211206/makatindan-2-dunya-savasindan-kalma-mermi-cikarilan-adam-kayip-ustune-dustum-1051485110.html

Makatından 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mermi çıkarılan adam: Kayıp üstüne düştüm

Makatından 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mermi çıkarılan adam: Kayıp üstüne düştüm

İngiltere’de savaş koleksiyoneri bir adamın makatından, 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bir tanksavar mermisi çıkarıldı. Kendi anlatımına göre hasta mermiyi önce... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T14:18+0300

2021-12-06T14:18+0300

2021-12-06T14:18+0300

dünya

ingiltere

2. dünya savaşı

savaş

mermi

özel koleksiyon

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İngiltere'nin Gloucester bölgesindeki Gloucestershire Kraliyet Hastanesi'nde çalışan doktorlar, çarşamba polisle iletişim kurarak geçerek savaş teçhizatlarına meraklı, koleksiyoner bir adamın makatında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma, patlamamış tanksavar mermi bulunduğunu söyledi.Kimliği paylaşılmayan hastanın askeri hatıraları toplamaya ilgili olduğu, bu merminin de şahsi koleksiyonunda bulunduğu belirtildi. Hastanenin açıklamasına göre hasta yere koyduğu merminin üzerine düştüğünü, merminin de makatına girdiğini anlattı. Gloucester Polis Teşkilatı hastaneye patlayıcı imha ekibi gönderdi, olası bir tehlikeye karşı da diğer hastalar için önlemler alındı. Doktorlar ameliyatla mermiyi hastanın makatından başarıyla çıkardı.17 cm’e 6 cm kalınlığındaki mermi, savaş döneminde kullanılmış olsaydı, tanksavar silahlardan ateşlenmiş olacaktı.

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ingiltere, 2. dünya savaşı, savaş, mermi, özel koleksiyon