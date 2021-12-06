https://tr.sputniknews.com/20211206/memur-sen-aclik-siniri-3-bin-107-liraya-yukseldi-1051486339.html

Memur-Sen: Açlık sınırı 3 bin 107 liraya yükseldi

Memur-Sen: Açlık sınırı 3 bin 107 liraya yükseldi

Memur-Sen, yoksulluk sınırının 8 bin 823 liraya, açlık sınırının ise 3 bin 107 liraya yükseldiğini açıkladı. 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T14:17+0300

2021-12-06T14:17+0300

2021-12-06T14:17+0300

ekonomi

memur-sen

açlık sınırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104146/28/1041462830_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_561addfb93e7f1d14d684c75ad9ac77a.jpg

Memur-Sen, kasım ayına ilişkin açlık-yoksulluk araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre; 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 8 bin 823 lira, açlık sınırı ise 3 bin 107 lira olarak hesaplandı.Memur-Sen’in aynı araştırmasının ekim ayı verilerinde ise yoksulluk sınırı 8 bin 595, açlık sınırı 3 bin 27 lira olarak hesaplanmıştı.Böylece bir ayda, yoksulluk sınırı 228 lira, açlık sınırı ise 80 lira yükselmiş oldu.Araştırmada gıda, ulaşım, eğitim, kişisel temizlik, sağlık ve giyim fiyatlarında ekim ayına göre artış yaşandı.Ekim ayına göre en çok artışın LPG, mazot ve uçak bileti fiyatlarında olduğu kaydedildi. LPG dolum ücretinin yüzde 19,55 arttığı belirtildi. Mazottaki artış yüzde 10,13 olurken uçak bileti fiyatlarının yüzde 9,95 arttığı bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20211202/birlesik-kamu-is-en-dusuk-memur-maasi-talebini-acikladi-1051380319.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

memur-sen, açlık sınırı