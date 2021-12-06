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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211206/memur-sen-maaslarda-duzeltme-yapilmasi-icin-mutabakata-varildi-1051488409.html
Memur-Sen: Maaşlarda düzeltme yapılması için mutabakata varıldı
Memur-Sen: Maaşlarda düzeltme yapılması için mutabakata varıldı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız" dedi. 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T15:07+0300
2021-12-06T15:07+0300
2021-12-06T15:24+0300
ekonomi
memur-sen
maaş
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Ocak ayında memur maaşlarına yansıyacak şekilde ek protokolle alım gücünü yükseltme konusunda mutabık kaldık" dedi.Yalçın'ın aktardığına göre, Ocak'ta tüm kamu çalışanlarının maaşlarına düzeltme yapılacak.
https://tr.sputniknews.com/20211206/asgari-ucret-tespit-komisyonunun-ikinci-toplantisi-yarin-yapilacak-1051481082.html
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memur-sen, maaş
Memur-Sen: Maaşlarda düzeltme yapılması için mutabakata varıldı 15:07 06.12.2021 (güncellendi: 15:24 06.12.2021)
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız" dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Ocak ayında memur maaşlarına yansıyacak şekilde ek protokolle alım gücünü yükseltme konusunda mutabık kaldık" dedi.
Yalçın'ın aktardığına göre, Ocak'ta tüm kamu çalışanlarının maaşlarına düzeltme yapılacak.