https://tr.sputniknews.com/20211206/meteorolojiden-3-bolge-icin-firtina-uyarisi-1051495719.html

Meteoroloji'den 3 bölge için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den 3 bölge için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri için yarın fırtına uyarısında bulundu. 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T18:00+0300

2021-12-06T18:00+0300

2021-12-06T18:00+0300

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

lodos

fırtına

acil uyarı

uyarı

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Meteoroloji'den yarın için fırtına uyarısı geldi.Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın çarşamba sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, ağaç ve direk devrilmelerine, çatı uçmasına, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli olunması istendi.

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meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, lodos, fırtına, acil uyarı, uyarı