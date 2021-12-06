https://tr.sputniknews.com/20211206/meteorolojiden-denizlerde-firtina-uyarisi-1051472229.html

Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji, Ege, Batı ve Orta Akdeniz'de kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T06:36+0300

2021-12-06T06:36+0300

2021-12-06T06:40+0300

yaşam

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

fırtına

deniz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1051405587_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1d41ad699f663b21e88a4828ffbaac28.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, rüzgarın bugün Kuzey Ege'den başlayarak Ege Denizi genelinde güney ve güneybatı ile güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.Salı günü de fırtınanın Güney Ege'de yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (60-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, akşam saatlerinde ise etkisini azaltması tahmin ediliyor.Batı ve Orta Akdeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyorBatı ve Orta Akdeniz'de ise rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, salı günü ise 7 ila 9 kuvvetinde (60-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Kuvvetli fırtınanın Batı ve Orta Akdeniz'de salı gece saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.Kuvvetli fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçıların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, fırtına, deniz