https://tr.sputniknews.com/20211206/meteorolojiden-istanbul-dahil-pek-cok-il-icin-saganak-uyarisi-1051473119.html

Meteoroloji'den İstanbul dahil pek çok il için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul dahil pek çok il için sağanak uyarısı

Meteoroloji'nin tahminlerine göre; İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde salı günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Çarşamba ve perşembe günleri... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T08:01+0300

2021-12-06T08:01+0300

2021-12-06T08:00+0300

yaşam

kar yağışı

sağanak yağış

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

sağanak

sağanak yağış uyarısı

gök gürültülü sağanak

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Meteoroloji'nin haftalık hava tahmin raporuna göre mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren ülkemiz genelinde azalacağı ancak perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor.Rapora göre düzenlenen güncel haritada İstanbul başta olma üzere çok sayıda ilde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.Meteoroloji, çarşamba günü ise birçok ile kar yağışı uyarısında bulundu. Buna göre; Erzincan, Gümüşhane, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Hakkari, Muş, Bitlis, Ardahan Van, Ağrı, Kars’ta kar yağışı bekleniyor.Perşembe günü ise kar yağışı beklenen iller şöyle; Kars, Gümüşhane, Ardahan, Erzincan, Van, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Iğdır.

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