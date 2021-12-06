https://tr.sputniknews.com/20211206/meteorolojiden-istanbul-dahil-pek-cok-il-icin-saganak-uyarisi-1051473119.html
Meteoroloji'den İstanbul dahil pek çok il için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul dahil pek çok il için sağanak uyarısı
Meteoroloji'nin tahminlerine göre; İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde salı günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Çarşamba ve perşembe günleri... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T08:01+0300
2021-12-06T08:01+0300
2021-12-06T08:00+0300
yaşam
kar yağışı
sağanak yağış
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
sağanak
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
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Meteoroloji'nin haftalık hava tahmin raporuna göre mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren ülkemiz genelinde azalacağı ancak perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor.Rapora göre düzenlenen güncel haritada İstanbul başta olma üzere çok sayıda ilde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.Meteoroloji, çarşamba günü ise birçok ile kar yağışı uyarısında bulundu. Buna göre; Erzincan, Gümüşhane, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Hakkari, Muş, Bitlis, Ardahan Van, Ağrı, Kars’ta kar yağışı bekleniyor.Perşembe günü ise kar yağışı beklenen iller şöyle; Kars, Gümüşhane, Ardahan, Erzincan, Van, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Iğdır.
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kar yağışı, sağanak yağış, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, sağanak, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak
Meteoroloji'den İstanbul dahil pek çok il için sağanak uyarısı
Meteoroloji'nin tahminlerine göre; İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde salı günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Çarşamba ve perşembe günleri için ise Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı yapıldı. 2 gün boyunca 13 ilde kar yağışı olması bekleniyor.
Meteoroloji'nin haftalık hava tahmin raporuna göre mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren ülkemiz genelinde azalacağı ancak perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor.
Rapora göre düzenlenen güncel haritada İstanbul başta olma üzere çok sayıda ilde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Meteoroloji, çarşamba günü ise birçok ile kar yağışı uyarısında bulundu. Buna göre; Erzincan, Gümüşhane, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Hakkari, Muş, Bitlis, Ardahan Van, Ağrı, Kars’ta kar yağışı bekleniyor.
Perşembe günü ise kar yağışı beklenen iller şöyle; Kars, Gümüşhane, Ardahan, Erzincan, Van, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Iğdır.