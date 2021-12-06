https://tr.sputniknews.com/20211206/mevduat-faizleri-bir-yilin-en-dusuk-seviyesinde-1051485400.html

Mevduat faizleri bir yılın en düşük seviyesinde

Mevduat faizleri bir yılın en düşük seviyesinde

Faiz indirim döngüsünün mevduat faizleri üzerindeki etkisi devam ediyor. 3 aya kadar vadeli TL mevduatlarda ortalama faiz Aralık 2020'den beri en düşük... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T14:02+0300

2021-12-06T14:02+0300

2021-12-06T14:02+0300

ekonomi

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Mevduat faizlerinde düşüş ivmesi bir yılın en düşük seviyesine ulaştı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 3 aya kadar vadeli TL mevduatlarda ortalama faiz yüzde 16'nın altına geriledi. Böylelikle mevduat faizlerinde ortalama faiz Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeye geldi.Bloomberg'in haberine göre, 6 aya kadar vadeli TL mevduat hesaplarında ortalama faiz yüzde 17'nin altını görürken, 1 yıla kadar vadesi olan mevduatlarda ise yüzde 14'nin altı kaydedilmiş oldu.TCMB'nin faiz indirim döngüsüMerkez Bankası, son olarak Kasım toplantısında politika faizini yüzde 15 seviyesine indirmişti.TCMB'nin bundan önceki iki toplantıda yaptığı faiz indirimleriyle birlikte üç ayda yapılan toplam faiz indirimi 400 baz puanı bulmuştu.Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsüne başladığı dönemde 3 aya kadar vadeli TL mevduatlarda ortalama faiz yüzde 19 civarında seyrediyordu.

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