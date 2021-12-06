https://tr.sputniknews.com/20211206/mhp-ankara-il-baskanindan-alparslan-turkes-vakfina-tehdit-bu-son-uyarim-hesabini-soracagiz-1051474737.html
MHP Ankara İl Başkanı'ndan Alparslan Türkeş Vakfı'na tehdit: Bu son uyarım, hesabını soracağız
MHP Ankara İl Başkanı'ndan Alparslan Türkeş Vakfı'na tehdit: Bu son uyarım, hesabını soracağız
MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Alparslan Türkeş Vakfı'na giderek "Sizi bundan sonra uyarmayacağım. Ya adam gibi vakıfla ilgili çalışmaları yürütürsünüz... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T10:09+0300
2021-12-06T10:09+0300
2021-12-06T10:09+0300
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MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, kalabalık bir grupla Alparslan Türkeş Vakfı'na gitti.Baştuğ, vakıfta bulunanlara seslenerek, ''Rahmetli Başbuğ'umuzun ismini CHP'ye, Mansur'a peşkeş çekmeye kalkarsanız bunun hesabını soracağız. Sizi buraya uyarmaya geldim. Ya adam gibi vakıfla ilgili çalışmaları yürütürsünüz ya da nefesimiz ensenizde. Sizi bundan sonra uyarmayacağım. Büyükşehir sizi kullanarak camiamız üzerinde oyun oynamaya çalışıyor. Yaptırmayacağız. CHP'nin belediyesinin arabası ne geziyor burada. Ülkücülerin nefesi arkanızda. Sizi uyardım bir daha da uyarmayacağım'' ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekreterliği'nce, MHP kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğum günü için Yenimahalle ilçesindeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde anma etkinliği düzenledi. Etkinlik sırasında salona giren yaklaşık 50 kişilik grup ile programı düzenleyenler arasında kavga çıkmıştı . Masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada, 4 kişi yaralanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211129/emniyetten-turkes-etkinligi-aciklamasi-cevik-kuvvet-gruplari-ayirmis-ve-olay-sonlandirilmistir-1051249591.html
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ankara, türkiye, mhp, alparslan türkeş, turgay baştuğ
MHP Ankara İl Başkanı'ndan Alparslan Türkeş Vakfı'na tehdit: Bu son uyarım, hesabını soracağız
MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Alparslan Türkeş Vakfı'na giderek "Sizi bundan sonra uyarmayacağım. Ya adam gibi vakıfla ilgili çalışmaları yürütürsünüz ya da nefesimiz ensenizde" dedi.
MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, kalabalık bir grupla Alparslan Türkeş Vakfı'na gitti.
Baştuğ, vakıfta bulunanlara seslenerek, ''Rahmetli Başbuğ'umuzun ismini CHP'ye, Mansur'a peşkeş çekmeye kalkarsanız bunun hesabını soracağız. Sizi buraya uyarmaya geldim. Ya adam gibi vakıfla ilgili çalışmaları yürütürsünüz ya da nefesimiz ensenizde. Sizi bundan sonra uyarmayacağım. Büyükşehir sizi kullanarak camiamız üzerinde oyun oynamaya çalışıyor. Yaptırmayacağız. CHP'nin belediyesinin arabası ne geziyor burada. Ülkücülerin nefesi arkanızda. Sizi uyardım bir daha da uyarmayacağım'' ifadelerini kullandı.
Ne olmuştu?
Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekreterliği'nce, MHP kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğum günü için Yenimahalle ilçesindeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde anma etkinliği düzenledi. Etkinlik sırasında salona giren yaklaşık 50 kişilik grup ile programı düzenleyenler arasında kavga çıkmıştı . Masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada, 4 kişi yaralanmıştı.