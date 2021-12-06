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Moskova ve Yeni Delhi'den yeni anlaşma: Hindistan'da 600 binden fazla Kalaşnikov tüfeği üretilecek
Moskova ve Yeni Delhi'den yeni anlaşma: Hindistan'da 600 binden fazla Kalaşnikov tüfeği üretilecek
Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, Moskova ve Yeni Delhi'nin Hindistan'da Kalaşnikov AK-203 piyade... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T20:08+0300
2021-12-06T20:26+0300
savunma
kalaşnikov
rusya
hindistan
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Yeni Delhi'de bölgesel konular, askeri işbirliği ve uluslararası politika konusunda yol haritalarını belirlemeye yönelik Rusya-Hindistan 21. Zirvesi'nde tarafların imzaladıkları anlaşmalarla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor.Rusya ve Hindistan'ın bir dizi önemli anlaşma imzaladığını kaydeden Şugayev, "Özellikle de uzun süredir beklenen, Hindistan'ın Korva şehrinde Kalaşnikov tüfeklerinin üretilmesiyle ilgili anlaşma imzalandı" dedi.'Birkaç ay içinde üretime başlarız'Kalaşnikov Genel Müdürü Vladimir Lepin, Korva'da tüfeklerin üretimi için Rus-Hint ortak işletmesinin kurulacağını ve birkaç ay içinde üretime başlayacaklarını söyledi.Lepin, anlaşma kapsamında Hindistan'da 600 binden fazla AK-203 tüfeği üretileceğini ve zamanla Hindistan'da AK-203 üretiminde yerelleştirme oranının yüzde 100'e çıkarılacağını vurguladı.'Hindistan'daki Su-30MKI üretim kapasitesini artıracağız'Bu arada Şugayev, Hindistan'da üretilen Su-30MKI yipi avcı uçaklarının imalat kapasitesini 50 uçak daha artırmayı planladıklarını belirtti.Şugayev, "Burada HAL işletmesinde uzun bir süredir bizim lisansımız altında Su-30MKI uçakları üretiliyor ve bugün bu sayıyı yani lisanslı üretim kapasitesini 50 adet kadar artırmayı görüşüyoruz. Bu, işletmenin aktif olarak çalıştığını ve uçakların Hint hava kuvvetlerinde büyük bir başarıyla kullanıldığını gösteriyor" diye konuştu.'Hindistan'ın Rusya'dan sipariş portföyü 14 milyar doları aşıyor'Hindistan'ın Rusya'nın silah ve askeri teçhizat ihracatında büyük bir paya sahip olduğunu bildiren Şugayev, "Toplam ihracatımızın neredeyse yüzde 25'i. Bugün itibarıyla Hindistan'ın Rusya'dan sipariş portföyü 14 milyar doları aşıyor" diye ekledi.
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kalaşnikov, rusya, hindistan

Moskova ve Yeni Delhi'den yeni anlaşma: Hindistan'da 600 binden fazla Kalaşnikov tüfeği üretilecek

20:08 06.12.2021 (güncellendi: 20:26 06.12.2021)
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Putin-Modi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© REUTERS
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Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, Moskova ve Yeni Delhi'nin Hindistan'da Kalaşnikov AK-203 piyade tüfeklerinin üretimini öngören bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Kalaşnikov şirketi, anlaşma kapsamında 600 binden fazla tüfek üretileceğini belirtti.
Yeni Delhi'de bölgesel konular, askeri işbirliği ve uluslararası politika konusunda yol haritalarını belirlemeye yönelik Rusya-Hindistan 21. Zirvesi'nde tarafların imzaladıkları anlaşmalarla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Rusya ve Hindistan'ın bir dizi önemli anlaşma imzaladığını kaydeden Şugayev, "Özellikle de uzun süredir beklenen, Hindistan'ın Korva şehrinde Kalaşnikov tüfeklerinin üretilmesiyle ilgili anlaşma imzalandı" dedi.

'Birkaç ay içinde üretime başlarız'

Kalaşnikov Genel Müdürü Vladimir Lepin, Korva'da tüfeklerin üretimi için Rus-Hint ortak işletmesinin kurulacağını ve birkaç ay içinde üretime başlayacaklarını söyledi.

Lepin, anlaşma kapsamında Hindistan'da 600 binden fazla AK-203 tüfeği üretileceğini ve zamanla Hindistan'da AK-203 üretiminde yerelleştirme oranının yüzde 100'e çıkarılacağını vurguladı.

'Hindistan'daki Su-30MKI üretim kapasitesini artıracağız'

Bu arada Şugayev, Hindistan'da üretilen Su-30MKI yipi avcı uçaklarının imalat kapasitesini 50 uçak daha artırmayı planladıklarını belirtti.

Şugayev, "Burada HAL işletmesinde uzun bir süredir bizim lisansımız altında Su-30MKI uçakları üretiliyor ve bugün bu sayıyı yani lisanslı üretim kapasitesini 50 adet kadar artırmayı görüşüyoruz. Bu, işletmenin aktif olarak çalıştığını ve uçakların Hint hava kuvvetlerinde büyük bir başarıyla kullanıldığını gösteriyor" diye konuştu.

'Hindistan'ın Rusya'dan sipariş portföyü 14 milyar doları aşıyor'

Hindistan'ın Rusya'nın silah ve askeri teçhizat ihracatında büyük bir paya sahip olduğunu bildiren Şugayev, "Toplam ihracatımızın neredeyse yüzde 25'i. Bugün itibarıyla Hindistan'ın Rusya'dan sipariş portföyü 14 milyar doları aşıyor" diye ekledi.
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