https://tr.sputniknews.com/20211206/myanmarda-askeri-arac-protestoculari-ezdi-5-olu-1051472744.html

Myanmar’da askeri araç protestocuları ezdi: 5 ölü

Myanmar’da askeri araç protestocuları ezdi: 5 ölü

Myanmar’da bir askeri araç, protestocuların arasına daldı. Yaşanan olayda 5 kişi hayatını kaybetti, bir çok kişi ise yaralandı. 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T06:54+0300

2021-12-06T06:54+0300

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myanmar

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yangon

darbe

askeri araç

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Myanmar’ın Yangon kentinde orduya ait bir araç darbe karşıtı göstericilerin arasına daldı. Yerel basın tarafından yapılan açıklamada, olayda en az 5 protestocunun hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.Askeri darbeye karşı kurulan Ulusal Birlik Hükümeti (NUG) tarafından yapılan açıklamada, "Silahsız barışçıl protestocuları vahşice, insanlık dışı bir şekilde öldüren terörist orduya güçlü bir karşılık vereceğiz" denildi. Yerel basına açıklama yapan bir protestocu, bir aracın kendisine çarptığını ve düştüğünü belirterek, “Bir asker tüfeğiyle beni darp etti. Kendimi korumak için onu ittim. Kaçarken bana ateş etti. Neyse ki kaçmayı başardım” dedi. Darbeyle başa gelen askeri yönetim tarafından ise henüz olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.Myanmar'da ordu 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı nedeniyle 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı.

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myanmar, protesto, yangon, darbe, askeri araç