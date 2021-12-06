Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211206/oglunun-intiharinin-ardindan-kavusma-vakti-paylasimi-yapan-babaya-ulasilamiyor-1051470085.html
Oğlunun intiharının ardından 'kavuşma vakti' paylaşımı yapan babaya ulaşılamıyor
Oğlunun intiharının ardından 'kavuşma vakti' paylaşımı yapan babaya ulaşılamıyor
Aksaray’da 14 yaşındaki oğlu intihar eden doktor baba, kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde evden çıkan ve kendisinden hiç haber alınamayan doktorun sosyal... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T01:53+0300
2021-12-06T01:53+0300
türkiye
oğul
doktor
baba
intihar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051470060_11:0:2468:1382_1920x0_80_0_0_f8d4def1f822ab7d41d293a73f879d2c.jpg
Aksaray’da 14 yaşındaki Kaan Yılmaz dün girdiği bunalım sonucu Taşpazar Mahallesindeki evlerinin 5. katının balkonundan atlayarak intihar etti. Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan 14 yaşındaki Kaan Yılmaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Kaan Yılmaz’ın babası Dr. Timur Yılmaz’dan bugün sabah saatlerinden bu yana haber alınamıyor. Sosyal medya mesajını gören sevenleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sabah erken saatlerde Taşpazar Mahallesindeki evinden çıkarak aracıyla evden ayrılan doktordan halen haber alınamazken, sosyal medya hesabında yaptığı, “Olmadı, olduramadım, olacak. Kavuşma vakti. Doğduğunda söylemiştim. Seni asla bırakmam” mesajı sevenlerini endişeye sürükledi.Hürriyet Mahallesi 9 Nolu Sağlık Ocağında Aile Hekimi olarak görev yapan baba Dr. Timur Yılmaz emniyet, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Yardım Hizmetleri Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince aranıyor.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051470060_318:0:2161:1382_1920x0_80_0_0_a7fa210367caa061811edb45dee27fdb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
oğul, doktor, baba, intihar

Oğlunun intiharının ardından 'kavuşma vakti' paylaşımı yapan babaya ulaşılamıyor

01:53 06.12.2021
© İHAOğlunun intiharının ardından 'kavuşma vakti' paylaşımı yapan babaya ulaşılamıyor
Oğlunun intiharının ardından 'kavuşma vakti' paylaşımı yapan babaya ulaşılamıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© İHA
Abone ol
Aksaray’da 14 yaşındaki oğlu intihar eden doktor baba, kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde evden çıkan ve kendisinden hiç haber alınamayan doktorun sosyal medya mesajı endişeye neden oldu. Kentte tüm birimler tarafından hummalı bir arama çalışması başlatılırken, emniyet drone ile arama yaptı.
Aksaray’da 14 yaşındaki Kaan Yılmaz dün girdiği bunalım sonucu Taşpazar Mahallesindeki evlerinin 5. katının balkonundan atlayarak intihar etti. Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan 14 yaşındaki Kaan Yılmaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından Kaan Yılmaz’ın babası Dr. Timur Yılmaz’dan bugün sabah saatlerinden bu yana haber alınamıyor. Sosyal medya mesajını gören sevenleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Sabah erken saatlerde Taşpazar Mahallesindeki evinden çıkarak aracıyla evden ayrılan doktordan halen haber alınamazken, sosyal medya hesabında yaptığı, “Olmadı, olduramadım, olacak. Kavuşma vakti. Doğduğunda söylemiştim. Seni asla bırakmam” mesajı sevenlerini endişeye sürükledi.
Hürriyet Mahallesi 9 Nolu Sağlık Ocağında Aile Hekimi olarak görev yapan baba Dr. Timur Yılmaz emniyet, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Yardım Hizmetleri Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince aranıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:53Oğlunun intiharının ardından 'kavuşma vakti' paylaşımı yapan babaya ulaşılamıyor
01:44Antalya'da iki katlı binada yangın: Bina sakinleri önce çocuklarının kurtarılmasını istedi
01:17Kıyafetleriyle denize giren kadının çığlıklarına deniz polisi yetişti
00:57Van'ın Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:34Zipline yaptığı sırada direğe çarparak feci şekilde can verdi
00:25AK Partili Mahir Ünal: Bir akşamda üç ayrı dizide nasıl oluyor da üç ayrı intihar olayı oluyor
00:09Amcasının oğlunu tabanca ile vurup, evini ateşe verdi
00:08F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sini Hamilton kazandı
DünEski AK Parti milletvekilinin oğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
DünEkrem İmamoğlu: İşte İstanbul'daki gerçek enflasyon
DünBakan Soylu: Bu ülkenin üzerinde şimdi tek bir vesayet kaldı, ekonomik vesayet
Dünİstanbul'daki fırtınada üzerine düşen çatıdan sıyrık almadan kurtuldu
DünOyuncu Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme: 'Birisi mimik yapıyor sandım arkamda'
DünDavis Kupası'nda şampiyon Rusya: Hırvatistan'ı 2-0 yenen Rus ekip, 3. kez adını zirveye yazdırdı
DünCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca 'Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi' düzenlenecek
DünUludağ'da zirve yürüyüşüne çıkan 3 kişi mahsur kaldı
DünBakan Akar: Katar ve Türkiye, kederde ve kıvançta bir ve beraber olan iki ülkedir
DünFenerbahçe hem 3 puan hem de moral kazandı
DünCumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide yeni programımızla refahı yaygınlaştıracağız
Dünİstanbul’un birçok noktasında ‘yoğun koku’ alarmı: İGDAŞ, 'doğalgaz kaynaklı değil' açıklaması yaptı