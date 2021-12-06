https://tr.sputniknews.com/20211206/oglunun-intiharinin-ardindan-kavusma-vakti-paylasimi-yapan-babaya-ulasilamiyor-1051470085.html

Oğlunun intiharının ardından 'kavuşma vakti' paylaşımı yapan babaya ulaşılamıyor

Oğlunun intiharının ardından 'kavuşma vakti' paylaşımı yapan babaya ulaşılamıyor

Aksaray’da 14 yaşındaki oğlu intihar eden doktor baba, kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde evden çıkan ve kendisinden hiç haber alınamayan doktorun sosyal... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T01:53+0300

2021-12-06T01:53+0300

2021-12-06T01:53+0300

türkiye

oğul

doktor

baba

intihar

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Aksaray’da 14 yaşındaki Kaan Yılmaz dün girdiği bunalım sonucu Taşpazar Mahallesindeki evlerinin 5. katının balkonundan atlayarak intihar etti. Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan 14 yaşındaki Kaan Yılmaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Kaan Yılmaz’ın babası Dr. Timur Yılmaz’dan bugün sabah saatlerinden bu yana haber alınamıyor. Sosyal medya mesajını gören sevenleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sabah erken saatlerde Taşpazar Mahallesindeki evinden çıkarak aracıyla evden ayrılan doktordan halen haber alınamazken, sosyal medya hesabında yaptığı, “Olmadı, olduramadım, olacak. Kavuşma vakti. Doğduğunda söylemiştim. Seni asla bırakmam” mesajı sevenlerini endişeye sürükledi.Hürriyet Mahallesi 9 Nolu Sağlık Ocağında Aile Hekimi olarak görev yapan baba Dr. Timur Yılmaz emniyet, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Yardım Hizmetleri Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince aranıyor.

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oğul, doktor, baba, intihar