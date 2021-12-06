https://tr.sputniknews.com/20211206/oglunun-intiharinin-ardindan-kaybolan-doktor-bilinci-kapali-olarak-bulundu-1051479805.html

Oğlunun intiharının ardından kaybolan doktor, bilinci kapalı olarak bulundu

Oğlunun intiharının ardından kaybolan doktor, bilinci kapalı olarak bulundu

Aksaray’da oğlunun intiharının ardından sosyal medya hesabından “Kavuşma vakti” diye paylaşım yaparak kayıplara karışan doktor baba, sabah erken saatlerde... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T12:32+0300

2021-12-06T12:32+0300

2021-12-06T12:32+0300

türkiye

aksaray

kayıp

oğul

baba

intihar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051477633_0:11:720:416_1920x0_80_0_0_698bd123f534c42403b070b1c6a7931c.jpg

Aksaray'da yaşayan T.Y'nin, 14 yaşındaki K.Y, Taşpazar Mahallesindeki evlerinin 5. katının balkonundan atlayarak intihar etti. Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan 14 yaşındaki K.Y burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından K.Y’nin babası Dr. T.Y dün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından “Olmadı, olduramadım, olacak. Kavuşma vakti. Doğduğunda söylemiştim. Seni asla bırakmam” mesajı paylaşarak Taşpazar Mahallesindeki evinden çıkarak 68 BD 864 plakalı aracıyla kayıplara karıştı.Doktor Yılmaz bugün sabah saatlerinde gece boyunca arama çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Pınar Mahallesi 4007 Sokakta bulundu. Aracın içerisinde bilinci kapalı olarak bulunan doktor için polis ekipleri olay yerine acil ambulans istedi. Bu sırada polis ekipleri aracın camını kırarak kapıları açtı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, polis ekipleriyle birlikte bilinci kapalı olan doktoru araçtan çıkartarak sedyeye aldı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan doktor olay yerine yakın olan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan doktorun, intihar girişiminde bulunmuş olabileceği ihtimali üzerine midesi yıkanarak yoğun bakıma alındı. Doktor T.Y’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri araçta ve olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211206/oglunun-intiharinin-ardindan-kavusma-vakti-paylasimi-yapan-babaya-ulasilamiyor-1051470085.html

türkiye

aksaray

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

aksaray, kayıp, oğul, baba, intihar