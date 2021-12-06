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https://tr.sputniknews.com/20211206/oglunun-intiharinin-ardindan-kaybolan-doktor-bilinci-kapali-olarak-bulundu-1051479805.html
Oğlunun intiharının ardından kaybolan doktor, bilinci kapalı olarak bulundu
Oğlunun intiharının ardından kaybolan doktor, bilinci kapalı olarak bulundu
Aksaray’da oğlunun intiharının ardından sosyal medya hesabından “Kavuşma vakti” diye paylaşım yaparak kayıplara karışan doktor baba, sabah erken saatlerde... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T12:32+0300
2021-12-06T12:32+0300
türkiye
aksaray
kayıp
oğul
baba
intihar
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Aksaray'da yaşayan T.Y'nin, 14 yaşındaki K.Y, Taşpazar Mahallesindeki evlerinin 5. katının balkonundan atlayarak intihar etti. Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan 14 yaşındaki K.Y burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından K.Y’nin babası Dr. T.Y dün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından “Olmadı, olduramadım, olacak. Kavuşma vakti. Doğduğunda söylemiştim. Seni asla bırakmam” mesajı paylaşarak Taşpazar Mahallesindeki evinden çıkarak 68 BD 864 plakalı aracıyla kayıplara karıştı.Doktor Yılmaz bugün sabah saatlerinde gece boyunca arama çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Pınar Mahallesi 4007 Sokakta bulundu. Aracın içerisinde bilinci kapalı olarak bulunan doktor için polis ekipleri olay yerine acil ambulans istedi. Bu sırada polis ekipleri aracın camını kırarak kapıları açtı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, polis ekipleriyle birlikte bilinci kapalı olan doktoru araçtan çıkartarak sedyeye aldı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan doktor olay yerine yakın olan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan doktorun, intihar girişiminde bulunmuş olabileceği ihtimali üzerine midesi yıkanarak yoğun bakıma alındı. Doktor T.Y’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri araçta ve olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211206/oglunun-intiharinin-ardindan-kavusma-vakti-paylasimi-yapan-babaya-ulasilamiyor-1051470085.html
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aksaray, kayıp, oğul, baba, intihar

Oğlunun intiharının ardından kaybolan doktor, bilinci kapalı olarak bulundu

12:32 06.12.2021
© İHA / YASİN CANOğlunun intiharının ardından kaybolan doktor aracında bilinci kapalı bulundu
Oğlunun intiharının ardından kaybolan doktor aracında bilinci kapalı bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© İHA / YASİN CAN
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Aksaray’da oğlunun intiharının ardından sosyal medya hesabından “Kavuşma vakti” diye paylaşım yaparak kayıplara karışan doktor baba, sabah erken saatlerde aracında bilinci kapalı olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan doktor baba yoğun bakıma alındı.
Aksaray'da yaşayan T.Y'nin, 14 yaşındaki K.Y, Taşpazar Mahallesindeki evlerinin 5. katının balkonundan atlayarak intihar etti.
Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan 14 yaşındaki K.Y burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından K.Y’nin babası Dr. T.Y dün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından “Olmadı, olduramadım, olacak. Kavuşma vakti. Doğduğunda söylemiştim. Seni asla bırakmam” mesajı paylaşarak Taşpazar Mahallesindeki evinden çıkarak 68 BD 864 plakalı aracıyla kayıplara karıştı.
Doktor Yılmaz bugün sabah saatlerinde gece boyunca arama çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Pınar Mahallesi 4007 Sokakta bulundu. Aracın içerisinde bilinci kapalı olarak bulunan doktor için polis ekipleri olay yerine acil ambulans istedi. Bu sırada polis ekipleri aracın camını kırarak kapıları açtı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, polis ekipleriyle birlikte bilinci kapalı olan doktoru araçtan çıkartarak sedyeye aldı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan doktor olay yerine yakın olan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan doktorun, intihar girişiminde bulunmuş olabileceği ihtimali üzerine midesi yıkanarak yoğun bakıma alındı. Doktor T.Y’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri araçta ve olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Oğlunun intiharının ardından 'kavuşma vakti' paylaşımı yapan babaya ulaşılamıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
TÜRKİYE
Oğlunun intiharının ardından 'kavuşma vakti' paylaşımı yapan babaya ulaşılamıyor
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