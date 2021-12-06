Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211206/omicron-ingilterede-yayilmaya-basladi-1051504464.html
Omicron, İngiltere'de yayılmaya başladı
Omicron, İngiltere'de yayılmaya başladı
İngiltere Sağlık Bakan Sajid Javid, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının ülke genelinde birden fazla bölgede yayılmaya başladığını bildirdi. 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T22:53+0300
2021-12-06T22:53+0300
koronavirüs
ingiltere
sajid javid
koronavirüs
kovid-19
omicron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/02/1043711482_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_a74c92c88dc90d5976e7a97d388f3dd9.jpg
İngiltere Sağlık Bakan Sajid Javid, Omicron varyantına ilişkin son gelişmelerle ilgili parlamentoda yaptığı konuşmada, İngiltere'de 261, İskoçya'da 71 ve Galler'de 4 Omicron varyantının tespit edildiğini belirtti.Sağlık Bakanı Javid, "Bu, uluslararası seyahatle bağlantısı olmayan vakaları içeriyor. Bu nedenle artık İngiltere'nin birden fazla bölgesinde topluluk yayılımı olduğu sonucuna varabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.'Önlemleri gereğinden bir gün fazla tutmayacağız'Javid, İngiltere'ye seyahat edeceklerin yarın yerel saatle 04.00 itibarıyla aşı durumuna bakılmaksızın ülkeye girmeden 48 saat önce yapılmış negatif PCR veya yanal akış testini ibraz etmesi gerekeceğini söyledi.Her yolcunun ülkeye vardıktan sonraki 2. gününde PCR testi yaptırmasını ve negatif sonuç alana kadar kendini izole etmesini de içeren yeni önlemlerin geçici olduğunu vurgulayan Javid, söz konusu tedbirlerin gelecek hafta gözden geçirileceğini kaydetti.Javid, "Önlemlerin kesinlikle gerekli olduğundan emin olmalıyız, önlemleri gereğinden bir gün fazla tutmayacağız" dedi.Nijerya'nın seyahat listesinde "kırmızı liste"ye eklenmesine de değinen Javid, İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansının (UKHSA) yalnızca İngiltere'deki en az 21 Omicron vakasının Nijerya'dan seyahat edenlerle bağlantılı olduğunu gösterdiğini söyledi.Javid, "Omicron'un orada (Nijerya'da) olduğuna dair güçlü bir gösterge var. Nijerya'nın Güney Afrika ile de çok güçlü seyahat bağlantıları var." ifadesini kullandı.
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/02/1043711482_111:0:1888:1333_1920x0_80_0_0_906ef58ab4bf612bf0450779ae21ba8c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, sajid javid, koronavirüs, kovid-19, omicron

Omicron, İngiltere'de yayılmaya başladı

22:53 06.12.2021
© AP Photo / Ben Birchallİngiltere - Bristol - koronavirüs - Kovid-19
İngiltere - Bristol - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Ben Birchall
Abone ol
İngiltere Sağlık Bakan Sajid Javid, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının ülke genelinde birden fazla bölgede yayılmaya başladığını bildirdi.
İngiltere Sağlık Bakan Sajid Javid, Omicron varyantına ilişkin son gelişmelerle ilgili parlamentoda yaptığı konuşmada, İngiltere'de 261, İskoçya'da 71 ve Galler'de 4 Omicron varyantının tespit edildiğini belirtti.
Sağlık Bakanı Javid, "Bu, uluslararası seyahatle bağlantısı olmayan vakaları içeriyor. Bu nedenle artık İngiltere'nin birden fazla bölgesinde topluluk yayılımı olduğu sonucuna varabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

'Önlemleri gereğinden bir gün fazla tutmayacağız'

Javid, İngiltere'ye seyahat edeceklerin yarın yerel saatle 04.00 itibarıyla aşı durumuna bakılmaksızın ülkeye girmeden 48 saat önce yapılmış negatif PCR veya yanal akış testini ibraz etmesi gerekeceğini söyledi.
Her yolcunun ülkeye vardıktan sonraki 2. gününde PCR testi yaptırmasını ve negatif sonuç alana kadar kendini izole etmesini de içeren yeni önlemlerin geçici olduğunu vurgulayan Javid, söz konusu tedbirlerin gelecek hafta gözden geçirileceğini kaydetti.
Javid, "Önlemlerin kesinlikle gerekli olduğundan emin olmalıyız, önlemleri gereğinden bir gün fazla tutmayacağız" dedi.
Nijerya'nın seyahat listesinde "kırmızı liste"ye eklenmesine de değinen Javid, İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansının (UKHSA) yalnızca İngiltere'deki en az 21 Omicron vakasının Nijerya'dan seyahat edenlerle bağlantılı olduğunu gösterdiğini söyledi.
Javid, "Omicron'un orada (Nijerya'da) olduğuna dair güçlü bir gösterge var. Nijerya'nın Güney Afrika ile de çok güçlü seyahat bağlantıları var." ifadesini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:33Sağlık Sanayicileri Derneği Başkanı: Hastanelerden gelecek ürün taleplerine cevap veremeyeceğiz
23:20Çin'in Guangdong eyaleti, borç krizindeki Evergrande'ye risk yönetim heyeti gönderecek
23:20İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Hazırız, işsizlik sorununu biz çözeriz
23:08İran: Nükleer anlaşma için müzakere penceresi sonsuza kadar açık olmayacak
22:57CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan sağlık çalışanları için 7 talep: 'Bunları hemen çözün'
22:53Omicron, İngiltere'de yayılmaya başladı
22:44Şentop: Sayıştay Başkanlığı'ndan Meclis'e gelen raporlarda herhangi bir değişme söz konusu değil
22:42IMF'e göre yüksek enflasyon 'geçici'
22:37İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ABD Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
22:32Beyaz Saray'dan 'Türkiye ve Macaristan, Demokrasi Zirvesi'ne neden çağrılmadı?' sorusuna yanıt
22:27İngiltere Başbakanı Boris Johnson, polis üniformasıyla uyuşturucu baskınına katıldı
22:21Kamala Harris ekibindeki yaprak dökümünün sebebi: 'Yıkıcı eleştirileriyle insanı tüketen bir zorba'
22:21Rusya, 2022'de Hindistan'a 2 milyon ton petrol tedarik edecek
22:20ABD'de gençlerin yarıdan fazlası obez
22:19Fransa’nın aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour ilk mitinginde saldırıya uğradı
22:04ABD'den 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nı boykot kararı
22:02Peskov: NATO olağanüstü saldırgan tutum sergiliyor, Rusya bundan hoşlanmıyor
21:59Araştırma: Rusya'da her 5 kişiden 1'i SSCB'nin açılımını bilmiyor
21:59Çağlar Ertuğrul’un göndermesine ilişkin Tamer Karadağlı’dan açıklama: Espri yapmış çocukcağız
21:54Türkiye, Afrika ülkelerine 200 bin doz Sinovac aşısı hibe etti