https://tr.sputniknews.com/20211206/ordudan-caldiklari-otomobille-istanbulda-yakalanan-3-cocuk-adliyede-1051480440.html

Ordu'dan çaldıkları otomobille İstanbul'da yakalanan 3 çocuk adliyede

Ordu'dan çaldıkları otomobille İstanbul'da yakalanan 3 çocuk adliyede

Ordu’da galeriden otomobil çalıpmİstanbul'da yakalanan S.Ö. (13), A.Y. (12) ve E.K. (15), adliyeye sevk edildi. Akli dengelerinin yerinde olup olmadığına dair... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T12:42+0300

2021-12-06T12:42+0300

2021-12-06T12:42+0300

türkiye

ordu

araba

çocuk

otomobil

adliye

hırsızlık

galeri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051480415_0:0:1481:833_1920x0_80_0_0_59ba547b6861420605655d80cf1aae90.jpg

S.Ö., A.Y. ve E.K. adlı çocuklar, oto galerinin arka kapısının camını kırıp içeri girdi. Masaların çekmecelerini karıştıran 3 çocuk, 2 aracın anahtarını alıp çıktı. İlk olarak iş yerinin önündeki aracı çalan çocuklar, 8 kilometre gezip döndükleri galeride, otomobili yol kenarına bıraktı. Ardından iş yerinin önündeki başka otomobili çalıştıran çocuklar, bölgeden ayrıldı.Galerinin ortaklarından Cem Uygun, öğle saatlerinde geldiği iş yerinin arka kapısındaki camın kırık olduğunu fark etti. Uygun, camı yaptırmak için telefonla konuştuğu sırada, galeriden araç çalındığını anlayıp, polise haber verdi. Polisin incelemesi sonucu çocukların, otomobille İstanbul’a gittiği tespit edildi. Ekipler, çaldıkları araçla kaçan çocukları İstanbul'da yakaladı. Otomobil de park halinde bulundu. S.Ö., A.Y. ve E.K., özel ekip tarafından Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Kara yoluyla Ordu’ya getirilen 3 çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Akıl sağlığı raporu istendiAkli dengelerinin yerinde olup olmadığına yönelik rapor istenen çocuklardan birinin, ifadesinde, “İstanbul’un Esenyurt ilçesini sosyal medyadan sürekli görüyorduk. Buraya gitmek istiyorduk. Gitmek için araba çalmaya karar verdik. Buraya gelip gezdik. Arabanın yakıtı bitince bıraktık. Bıraktığımız yeri unuttuk ve arabayı bulamadık” dediği öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20211203/orduda-3-cocuk-araba-calip-istanbula-geldi-4-gundur-turkiyeyi-geziyorlar-ama-yakalanamadilar-1051408807.html

türkiye

ordu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ordu, araba, çocuk, otomobil, adliye, hırsızlık, galeri