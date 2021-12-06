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Ordu'dan çaldıkları otomobille İstanbul'da yakalanan 3 çocuk adliyede
Ordu'dan çaldıkları otomobille İstanbul'da yakalanan 3 çocuk adliyede
Ordu’da galeriden otomobil çalıpmİstanbul'da yakalanan S.Ö. (13), A.Y. (12) ve E.K. (15), adliyeye sevk edildi. Akli dengelerinin yerinde olup olmadığına dair... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T12:42+0300
2021-12-06T12:42+0300
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ordu
araba
çocuk
otomobil
adliye
hırsızlık
galeri
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S.Ö., A.Y. ve E.K. adlı çocuklar, oto galerinin arka kapısının camını kırıp içeri girdi. Masaların çekmecelerini karıştıran 3 çocuk, 2 aracın anahtarını alıp çıktı. İlk olarak iş yerinin önündeki aracı çalan çocuklar, 8 kilometre gezip döndükleri galeride, otomobili yol kenarına bıraktı. Ardından iş yerinin önündeki başka otomobili çalıştıran çocuklar, bölgeden ayrıldı.Galerinin ortaklarından Cem Uygun, öğle saatlerinde geldiği iş yerinin arka kapısındaki camın kırık olduğunu fark etti. Uygun, camı yaptırmak için telefonla konuştuğu sırada, galeriden araç çalındığını anlayıp, polise haber verdi. Polisin incelemesi sonucu çocukların, otomobille İstanbul’a gittiği tespit edildi. Ekipler, çaldıkları araçla kaçan çocukları İstanbul'da yakaladı. Otomobil de park halinde bulundu. S.Ö., A.Y. ve E.K., özel ekip tarafından Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Kara yoluyla Ordu’ya getirilen 3 çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Akıl sağlığı raporu istendiAkli dengelerinin yerinde olup olmadığına yönelik rapor istenen çocuklardan birinin, ifadesinde, “İstanbul’un Esenyurt ilçesini sosyal medyadan sürekli görüyorduk. Buraya gitmek istiyorduk. Gitmek için araba çalmaya karar verdik. Buraya gelip gezdik. Arabanın yakıtı bitince bıraktık. Bıraktığımız yeri unuttuk ve arabayı bulamadık” dediği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211203/orduda-3-cocuk-araba-calip-istanbula-geldi-4-gundur-turkiyeyi-geziyorlar-ama-yakalanamadilar-1051408807.html
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ordu, araba, çocuk, otomobil, adliye, hırsızlık, galeri

Ordu'dan çaldıkları otomobille İstanbul'da yakalanan 3 çocuk adliyede

12:42 06.12.2021
© DHAOrdu'dan çaldıkları otomobille İstanbul'da yakalanan 3 çocuk adliyede
Ordu'dan çaldıkları otomobille İstanbul'da yakalanan 3 çocuk adliyede - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© DHA
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Ordu’da galeriden otomobil çalıpmİstanbul'da yakalanan S.Ö. (13), A.Y. (12) ve E.K. (15), adliyeye sevk edildi. Akli dengelerinin yerinde olup olmadığına dair rapor istenen çocuklardan birinin, emniyetteki ifadesinde, “İstanbul'un Esenyurt ilçesini sosyal medyada görüyorduk. Buraya gitmek için araba çalmaya karar verdik” dediği öğrenildi.
S.Ö., A.Y. ve E.K. adlı çocuklar, oto galerinin arka kapısının camını kırıp içeri girdi. Masaların çekmecelerini karıştıran 3 çocuk, 2 aracın anahtarını alıp çıktı. İlk olarak iş yerinin önündeki aracı çalan çocuklar, 8 kilometre gezip döndükleri galeride, otomobili yol kenarına bıraktı. Ardından iş yerinin önündeki başka otomobili çalıştıran çocuklar, bölgeden ayrıldı.
Galerinin ortaklarından Cem Uygun, öğle saatlerinde geldiği iş yerinin arka kapısındaki camın kırık olduğunu fark etti. Uygun, camı yaptırmak için telefonla konuştuğu sırada, galeriden araç çalındığını anlayıp, polise haber verdi. Polisin incelemesi sonucu çocukların, otomobille İstanbul’a gittiği tespit edildi. Ekipler, çaldıkları araçla kaçan çocukları İstanbul'da yakaladı. Otomobil de park halinde bulundu.
S.Ö., A.Y. ve E.K., özel ekip tarafından Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Kara yoluyla Ordu’ya getirilen 3 çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Akıl sağlığı raporu istendi

Akli dengelerinin yerinde olup olmadığına yönelik rapor istenen çocuklardan birinin, ifadesinde, “İstanbul’un Esenyurt ilçesini sosyal medyadan sürekli görüyorduk. Buraya gitmek istiyorduk. Gitmek için araba çalmaya karar verdik. Buraya gelip gezdik. Arabanın yakıtı bitince bıraktık. Bıraktığımız yeri unuttuk ve arabayı bulamadık” dediği öğrenildi.
Araba çalan 3 çocuk, Ordu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
TÜRKİYE
Ordu'da 3 çocuk araba çalıp İstanbul'a geldi: '4 gündür Türkiye'yi geziyorlar ama yakalanamadılar'
3 Aralık, 13:01
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