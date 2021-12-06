https://tr.sputniknews.com/20211206/otomobilin-motor-kismina-sikisan-kedi-itfaiye-tarafindan-kurtarildi--1051501578.html

Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Erzincan’da park halindeki otomobilin motor kısmına sıkışan kedi uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı. 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T21:38+0300

2021-12-06T21:38+0300

2021-12-06T21:48+0300

yaşam

kedi

otomobil

motor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051501553_17:0:1121:621_1920x0_80_0_0_2d56b8755a127e6c6f0f80543c20e5fe.jpg

Taksim Mahallesi 13 Şubat Caddesi üzerinde bulunan Erzincan Gençlik Merkezi otoparkında akşam saatlerinde evine gitmek isterken motor kısmından ses geldiğini duyan bir kişi yaptığı inceleme sonrası aracın motor kısmında bir kedinin olduğunu fark etti. Erzincan Gençlik Merkezi'ndeki gençlerin yardımıyla kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan vatandaş sonuç alamayınca itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araç motoruna sıkışan kedi kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olduğu görülen kedi tekrar sokağa salındı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kedi, otomobil, motor