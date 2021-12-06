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Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı
Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı
Erzincan’da park halindeki otomobilin motor kısmına sıkışan kedi uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı. 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T21:38+0300
2021-12-06T21:48+0300
yaşam
kedi
otomobil
motor
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Taksim Mahallesi 13 Şubat Caddesi üzerinde bulunan Erzincan Gençlik Merkezi otoparkında akşam saatlerinde evine gitmek isterken motor kısmından ses geldiğini duyan bir kişi yaptığı inceleme sonrası aracın motor kısmında bir kedinin olduğunu fark etti. Erzincan Gençlik Merkezi'ndeki gençlerin yardımıyla kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan vatandaş sonuç alamayınca itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araç motoruna sıkışan kedi kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olduğu görülen kedi tekrar sokağa salındı.
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kedi, otomobil, motor

Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

21:38 06.12.2021 (güncellendi: 21:48 06.12.2021)
© İHA / FATİH GÜLNAHAROtomobilin motor kısmına sıkışan kedi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı
Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© İHA / FATİH GÜLNAHAR
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Erzincan’da park halindeki otomobilin motor kısmına sıkışan kedi uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.
Taksim Mahallesi 13 Şubat Caddesi üzerinde bulunan Erzincan Gençlik Merkezi otoparkında akşam saatlerinde evine gitmek isterken motor kısmından ses geldiğini duyan bir kişi yaptığı inceleme sonrası aracın motor kısmında bir kedinin olduğunu fark etti.
Erzincan Gençlik Merkezi'ndeki gençlerin yardımıyla kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan vatandaş sonuç alamayınca itfaiyeden yardım istendi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araç motoruna sıkışan kedi kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olduğu görülen kedi tekrar sokağa salındı.
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