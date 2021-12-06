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Oxford-AstraZeneca aşısının yaratıcısı Gilbert'tan bir uyarı, bir de çağrı
Oxford-AstraZeneca aşısının yaratıcısı Gilbert'tan bir uyarı, bir de çağrı
Oxford- AstraZeneca aşısının yaratıcılarından Gilbert koronavirüsün son pandemi olmayacağını ve ileride insanlığı tehdit edecek pandemilerin daha da öldürücü... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T11:03+0300
2021-12-06T11:16+0300
koronavirüs
oxford
pandemi
koronavirüs
astrazenaca
sarah gilbert
omicron
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İngiltere'de Oxford Üniversitesi ile ilaç şirketi AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının yaratıcılarından Sarah Gilbert gelecekte insanlığı bekleyen pandemilerin daha da ölümcül olabileceği uyarısı yaptı ve koronavirüs salgını sürecinde öğrencilerin ve elde edilen kazanımların gelecek pandemilere hazırlık için iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. İngiliz yayın kuruluşu BBC'de Richard Dimbleby Lecture programı için açıklamalarda bulunan Gilbert, "Bir virüsün hayatımızı ve geçim kaynaklarımızı tehdit ettiği başka zamanlar da olacak. Gerçek şu ki bir sonraki pandemi daha kötü olabilir. Daha bulaşıcı, daha ölümcül ya da her ikisi de olabilir" ifadelerini kullandı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan ekonomik kayıplar gerekçe gösterilerek bir diğer pandemiye hazırlık sürecinin ikinci plana itilmemesi çağrısı yapan Gilbert, "Kaydettiğimiz ilerleme ve edindiğimiz bilgiler kaybedilmemeli" dedi.'Omicron ile ilgili daha detaylı bilgi edinene kadar dikkatli olmalıyız'Koronavirüsün dünyada yayılmaya devam eden yeni varyantı Omicron ile ilgili de konuşan Gilbert, bu varyantın spike proteininde virüsün bulaşıcılığını artırdığı sanılan mutasyonlar olduğunu belirtti. Yine de varyantla ilgili incelemelerin sonucunu beklemek gerektiğini söyleyen Gilbert "O zamana dek dikkatli olmalı ve yayılımını azaltacak adımlar atmalıyız" dedi.
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oxford, pandemi, koronavirüs, astrazenaca, sarah gilbert, omicron

Oxford-AstraZeneca aşısının yaratıcısı Gilbert'tan bir uyarı, bir de çağrı

11:03 06.12.2021 (güncellendi: 11:16 06.12.2021)
© REUTERS / Francis KokorokoOxford- AstraZeneca
Oxford- AstraZeneca - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / Francis Kokoroko
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Oxford- AstraZeneca aşısının yaratıcılarından Gilbert koronavirüsün son pandemi olmayacağını ve ileride insanlığı tehdit edecek pandemilerin daha da öldürücü olabileceğini söyledi. Gilbert koronavirüs pandemisi süresinde öğrenilenlerin gelecek pandemilerle mücadele için kullanılmasının önemine de vurgu yaptı.
İngiltere'de Oxford Üniversitesi ile ilaç şirketi AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının yaratıcılarından Sarah Gilbert gelecekte insanlığı bekleyen pandemilerin daha da ölümcül olabileceği uyarısı yaptı ve koronavirüs salgını sürecinde öğrencilerin ve elde edilen kazanımların gelecek pandemilere hazırlık için iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
İngiliz yayın kuruluşu BBC'de Richard Dimbleby Lecture programı için açıklamalarda bulunan Gilbert, "Bir virüsün hayatımızı ve geçim kaynaklarımızı tehdit ettiği başka zamanlar da olacak. Gerçek şu ki bir sonraki pandemi daha kötü olabilir. Daha bulaşıcı, daha ölümcül ya da her ikisi de olabilir" ifadelerini kullandı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan ekonomik kayıplar gerekçe gösterilerek bir diğer pandemiye hazırlık sürecinin ikinci plana itilmemesi çağrısı yapan Gilbert, "Kaydettiğimiz ilerleme ve edindiğimiz bilgiler kaybedilmemeli" dedi.

'Omicron ile ilgili daha detaylı bilgi edinene kadar dikkatli olmalıyız'

Koronavirüsün dünyada yayılmaya devam eden yeni varyantı Omicron ile ilgili de konuşan Gilbert, bu varyantın spike proteininde virüsün bulaşıcılığını artırdığı sanılan mutasyonlar olduğunu belirtti. Yine de varyantla ilgili incelemelerin sonucunu beklemek gerektiğini söyleyen Gilbert "O zamana dek dikkatli olmalı ve yayılımını azaltacak adımlar atmalıyız" dedi.
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