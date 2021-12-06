https://tr.sputniknews.com/20211206/oxford--astrazeneca-asisinin-yaraticisi-gilberttan-bir-uyari-bir-de-cagri-1051475569.html

Oxford-AstraZeneca aşısının yaratıcısı Gilbert'tan bir uyarı, bir de çağrı

Oxford-AstraZeneca aşısının yaratıcısı Gilbert'tan bir uyarı, bir de çağrı

Oxford- AstraZeneca aşısının yaratıcılarından Gilbert koronavirüsün son pandemi olmayacağını ve ileride insanlığı tehdit edecek pandemilerin daha da öldürücü... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T11:03+0300

2021-12-06T11:03+0300

2021-12-06T11:16+0300

koronavirüs

oxford

pandemi

koronavirüs

astrazenaca

sarah gilbert

omicron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051475608_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_6f0b9395c232873a606c1b75afdda50d.jpg

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ile ilaç şirketi AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının yaratıcılarından Sarah Gilbert gelecekte insanlığı bekleyen pandemilerin daha da ölümcül olabileceği uyarısı yaptı ve koronavirüs salgını sürecinde öğrencilerin ve elde edilen kazanımların gelecek pandemilere hazırlık için iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. İngiliz yayın kuruluşu BBC'de Richard Dimbleby Lecture programı için açıklamalarda bulunan Gilbert, "Bir virüsün hayatımızı ve geçim kaynaklarımızı tehdit ettiği başka zamanlar da olacak. Gerçek şu ki bir sonraki pandemi daha kötü olabilir. Daha bulaşıcı, daha ölümcül ya da her ikisi de olabilir" ifadelerini kullandı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan ekonomik kayıplar gerekçe gösterilerek bir diğer pandemiye hazırlık sürecinin ikinci plana itilmemesi çağrısı yapan Gilbert, "Kaydettiğimiz ilerleme ve edindiğimiz bilgiler kaybedilmemeli" dedi.'Omicron ile ilgili daha detaylı bilgi edinene kadar dikkatli olmalıyız'Koronavirüsün dünyada yayılmaya devam eden yeni varyantı Omicron ile ilgili de konuşan Gilbert, bu varyantın spike proteininde virüsün bulaşıcılığını artırdığı sanılan mutasyonlar olduğunu belirtti. Yine de varyantla ilgili incelemelerin sonucunu beklemek gerektiğini söyleyen Gilbert "O zamana dek dikkatli olmalı ve yayılımını azaltacak adımlar atmalıyız" dedi.

oxford

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

oxford, pandemi, koronavirüs, astrazenaca, sarah gilbert, omicron