https://tr.sputniknews.com/20211206/peskov-nato-olaganustu-saldirgan-tutum-sergiliyor-rusya-bundan-hoslanmiyor-1051502184.html

Peskov: NATO olağanüstü saldırgan tutum sergiliyor, Rusya bundan hoşlanmıyor

Peskov: NATO olağanüstü saldırgan tutum sergiliyor, Rusya bundan hoşlanmıyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, NATO'nun olağanüstü saldırgan bir tutum sergilediğini ve kırmızı çizgileri tanımadığını, Rusya'nın bundan hoşlanmadığını ve Moskova'nın... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T22:02+0300

2021-12-06T22:02+0300

2021-12-06T22:02+0300

savunma

rusya

nato

dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Russia Today (RT) televizyonuna verdiği röportajda NATO'nun olağanüstü saldırgan bir tutum sergilediğini ve kırmızı çizgileri tanımadığını, Rusya'nın bundan hoşlanmadığını ve Moskova'nın kendi çıkarlarını güvence altına aldığını ifade etti.Peskov, “NATO'nun bu sıralarda olağanüstü saldırgan bir tutum sergilediğini görüyoruz. Sayın (NATO Genel Sekreteri Jens) Stoltenberg'in söylemlerini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli temsilcilerinin söylemlerini görüyoruz” dedi ve ekledi:‘Moskova, sadece Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırı planladığı yönünde düzmece hikayeler duyuyor’Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından saldırgan söylemler duyduğunu, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırı planladığı yönünde düzmece hikayeler gördüğünü, fakat bununla birlikte Batı’nın, Kiev'i Donbass'taki duruma askeri çözüm bulmasına karşı hiçbir şekilde uyarmadığını ifade etti.“Gerçekten de Amerika tarafından ve Avrupa’nın başkentleri tarafından hakkımızda oldukça saldırgan söylemler duyuyoruz. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırı planladığı yönünde düzmece hikayeleri görüyoruz” diyen Peskov, bununla birlikte Moskova’nın, ‘Güneydoğudaki durumu güç kullanarak çözmeye kalkışmayı düşünmemeleri konusunda Ukrayna'ya yönelik tek bir kelime, Kiev'e yönelik tek bir uyarı dahi’ duymadığını sözlerine ekledi.‘ABD’nin Putin’in çevresindeki kişilere yönelik yaptırımlarına ilişkin iddialar enformasyon histerisi’Peskov, Kremlin’in Ukrayna etrafındaki durum nedeniyle ABD’nin Putin'in çevresindeki kişilere yönelik yaptırımları ve diğer kısıtlamalar olasılığı ile ilgili iddiaları enformasyon histerisinin bir tezahürü olarak değerlendirdiğini vurguladı.Kremlin Sözcüsü, bu türden haberlerin Rusya ve ABD liderlerinin yarın yapacağı görüşmeyi olumsuz etkileyip etkileyemeyeceği sorusuna, “Aslında bunlar haber değil, bugünlerde medyada gördüğümüz enformasyon histerisinin devamı” yanıtını verdi.‘Rusya, Batılı ülkelerden askerlerin Ukrayna'da olası konuşlandırılmasından endişe duyuyor’Rusya’nın Batılı ülkelerden askerlerin Ukrayna'da olası konuşlandırılmasından endişe duyduğuna dikkat çeken Peskov, bu durumun Moskova’yı kendi çıkarlarını savunmak üzere önlem almaya zorladığının altını çizdi.Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov’un ‘Kanada, ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'ya ortak ve hızlı bir şekilde askeri destek sağlamasını gerektiği’ yönündeki açıklaması sorulan Peskov, şu yanıtı verdi:‘Biden ile görüşme için güvenli video iletişim hattı ilk kez kullanılacak’Peskov, Rusya ve ABD liderlerinin yapacağı görüşme için güvenli video iletişim hattının ilk kez kullanılacağını anlatırken şu ifadeleri kullandı:

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rusya, nato, dmitriy peskov