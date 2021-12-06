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https://tr.sputniknews.com/20211206/peskov-yeni-sancili-noktalar-olusuyor-rusya-ile-hindistan-isbirligini-artirmali-1051484082.html
Peskov: Yeni sancılı noktalar oluşuyor, Rusya ile Hindistan işbirliğini artırmalı
Peskov: Yeni sancılı noktalar oluşuyor, Rusya ile Hindistan işbirliğini artırmalı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Asya-Pasifik bölgesindeki sorun potansiyelinin varlığını koruduğunu, yeni sancılı noktaların ortaya çıktığını, bunun da Rusya... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T13:43+0300
2021-12-06T13:43+0300
dünya
asya & pasifik
rusya
moskova
iran
hindistan
yeni delhi
anlaşma
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Yeni Delhi’de bölgesel konular, askeri işbirliği ve uluslararası politika konusunda yol haritalarını belirlemeye yönelik Rusya-Hindistan 21. Zirvesi devam ederken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e zirve ile ilgili değerlendirmede bulundu.Rusya ile Hindistan arasında özel ve ayrıcalıklı bir partnerlik olduğunu belirten Peskov, iki ülkenin odaklanması gereken birkaç konunun altını çizdi.Peskov, “Kapsamlı fikir paylaşımının gerekli olduğu konular arasında Afganistan ve İran nükleer programını sayabiliriz. Özellikle de Viyana görüşmelerinden sonra bu konu hem Rusya hem de Hindistan için son derece ivedi” dedi.Peskov, “Bölgesel sorun potansiyelinin hiçbir yere kaybolmadığını, aksine yeni sancılı noktaların oluştuğunu görüyoruz. Bunlar ülkelerimiz için tehlike arz ediyor. Bu da Rusya ile Hindistan arasındaki etkileşimin daha da güçlendirilmesini gerektiriyor. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in bugünkü ziyareti de bu etkileşimin güçlendirilmesi bakımından önemli bir katkı sağlıyor. Asya-Pasifik bölgesinden bahsediyorum. Burada birtakım birlik, blok süreçleri gelişiyor, elbette Rusya’nın da bu konu hakkında belli başlı soruları mevcut. Bu sebeple bu format, ikili ilişkilerimizin özel tabiatına uygun son derece uygun bir format” açıklamasını yaptı.‘Karşılıklı güvene dayalı diyalog gerekli’Kremlin Sözcüsü, “Şimdi, Moskova ile Yeni Delhi arasında bir etkileşim yoluna girmişken, bu gerçekten de olgunlaşmış ilişkilerimiz olduğunu gösteriyor. Özellikle de çevremizde çok şiddetli bir çatışma potansiyeli varken. İki ülke de bunun içinde yaşıyor. Bu durum karşılıklı olarak güvene dayalı bir diyaloğu gerektiriyor, tıpkı şimdi gerçekleşiyor olduğu gibi…” ifadelerini kullandı.Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS formatının pandemi ve başka olumsuz süreçlere rağmen uygulanabilirliğini gösterdiğini kaydeden Peskov, Rusya’nın da diğer ülkelerin de bu oluşumu güçlendirmek istediğini belirtti.Peskov, BRICS formatının koronavirüsle mücadele alanında etkileşimi görüşmek için kullanıldığını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20211206/rusya-ve-hindistan-arasinda-askeri-isbirligiyle-ilgili-bir-dizi-anlasma--1051475389.html
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asya & pasifik, rusya, moskova, iran, hindistan, yeni delhi, anlaşma

Peskov: Yeni sancılı noktalar oluşuyor, Rusya ile Hindistan işbirliğini artırmalı

13:43 06.12.2021
© SputnikDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Asya-Pasifik bölgesindeki sorun potansiyelinin varlığını koruduğunu, yeni sancılı noktaların ortaya çıktığını, bunun da Rusya ile Hindistan için tehlike teşkil ettiğini söyledi. Peskov, bu sebeple iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Yeni Delhi’de bölgesel konular, askeri işbirliği ve uluslararası politika konusunda yol haritalarını belirlemeye yönelik Rusya-Hindistan 21. Zirvesi devam ederken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e zirve ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Rusya ile Hindistan arasında özel ve ayrıcalıklı bir partnerlik olduğunu belirten Peskov, iki ülkenin odaklanması gereken birkaç konunun altını çizdi.
Peskov, “Kapsamlı fikir paylaşımının gerekli olduğu konular arasında Afganistan ve İran nükleer programını sayabiliriz. Özellikle de Viyana görüşmelerinden sonra bu konu hem Rusya hem de Hindistan için son derece ivedi” dedi.
Peskov, “Bölgesel sorun potansiyelinin hiçbir yere kaybolmadığını, aksine yeni sancılı noktaların oluştuğunu görüyoruz. Bunlar ülkelerimiz için tehlike arz ediyor. Bu da Rusya ile Hindistan arasındaki etkileşimin daha da güçlendirilmesini gerektiriyor. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in bugünkü ziyareti de bu etkileşimin güçlendirilmesi bakımından önemli bir katkı sağlıyor. Asya-Pasifik bölgesinden bahsediyorum. Burada birtakım birlik, blok süreçleri gelişiyor, elbette Rusya’nın da bu konu hakkında belli başlı soruları mevcut. Bu sebeple bu format, ikili ilişkilerimizin özel tabiatına uygun son derece uygun bir format” açıklamasını yaptı.

‘Karşılıklı güvene dayalı diyalog gerekli’

Kremlin Sözcüsü, “Şimdi, Moskova ile Yeni Delhi arasında bir etkileşim yoluna girmişken, bu gerçekten de olgunlaşmış ilişkilerimiz olduğunu gösteriyor. Özellikle de çevremizde çok şiddetli bir çatışma potansiyeli varken. İki ülke de bunun içinde yaşıyor. Bu durum karşılıklı olarak güvene dayalı bir diyaloğu gerektiriyor, tıpkı şimdi gerçekleşiyor olduğu gibi…” ifadelerini kullandı.
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS formatının pandemi ve başka olumsuz süreçlere rağmen uygulanabilirliğini gösterdiğini kaydeden Peskov, Rusya’nın da diğer ülkelerin de bu oluşumu güçlendirmek istediğini belirtti.
Peskov, BRICS formatının koronavirüsle mücadele alanında etkileşimi görüşmek için kullanıldığını ifade etti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu- Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
SAVUNMA
Rusya ve Hindistan arasında askeri işbirliğiyle ilgili bir dizi anlaşma
10:27
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