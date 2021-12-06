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RDIF: Arjantin, Sputnik Light aşısını onayladı
RDIF: Arjantin, Sputnik Light aşısını onayladı
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) açıklamasına göre Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısının Arjantin’de tek başına ve... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T12:58+0300
2021-12-06T13:06+0300
arjantin
koronavirüs
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
sputnik light
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Arjantin, Sputnik Light aşısının koronavirüse karşı tek başına ve takviye doz olarak kullanımı için onay verdi.Sputnik Light aşısı Sputnik V aşısının ilk bileşeninden (İnsan adenovirüsü tip 26) oluşuyor.Arjantin, Aralık 2020’de Sputnik V aşısını tescillemiş ve aşıya onay veren ilk ülkelerden biri olmuştu.Arjantin’de Sputnik Light aşısının AstraZeneca, Sinopharm, Moderna ve Cansino aşılarıyla kombinasyonuna ilişkin araştırmalar, bu aşının etkili, evrensel bir güçlendirici olduğunu göstermişti. Her kombinasyonda ikinci aşılamadan sonraki 14. günde antikor titresinin homojen aşılama programına kıyasla daha yüksek olduğu gözlenmişti.Takviye doz olarak Sputnik Light aşısının koronavirüsün delta varyantına karşı etkinlik düzeyi yüzde 83’ün, hastaneye kaldırılma durumlarına karşı etkinlik düzeyi ise yüzde 94’ün üzerinde.Birçok ülkede yayınlanan veriler de Sputnik Light’ın yüksek güvenlik ve etkinlik sağladığını ortaya koyuyor. Özellikle de Buenos Aires Sağlık Bakanlığı’na göre, bu aşının yaşlıların aşılanmasında yüzde 78.6-83.7 düzeyinde etkili olduğunu gösterdi.
https://tr.sputniknews.com/20211101/arjantindeki-arastirmaya-gore-sputnik-vnin-yaslilari-korumada-yuksek-etkinlik-gosteriyor-1050376080.html
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arjantin, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), sputnik light

RDIF: Arjantin, Sputnik Light aşısını onayladı

12:58 06.12.2021 (güncellendi: 13:06 06.12.2021)
© REUTERS / THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUSputnik Light aşısı
Sputnik Light aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FU
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) açıklamasına göre Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısının Arjantin’de tek başına ve takviye doz olarak kullanımına onay verildi.
Arjantin, Sputnik Light aşısının koronavirüse karşı tek başına ve takviye doz olarak kullanımı için onay verdi.
Sputnik Light aşısı Sputnik V aşısının ilk bileşeninden (İnsan adenovirüsü tip 26) oluşuyor.
Arjantin, Aralık 2020’de Sputnik V aşısını tescillemiş ve aşıya onay veren ilk ülkelerden biri olmuştu.
Arjantin’de Sputnik Light aşısının AstraZeneca, Sinopharm, Moderna ve Cansino aşılarıyla kombinasyonuna ilişkin araştırmalar, bu aşının etkili, evrensel bir güçlendirici olduğunu göstermişti. Her kombinasyonda ikinci aşılamadan sonraki 14. günde antikor titresinin homojen aşılama programına kıyasla daha yüksek olduğu gözlenmişti.
Takviye doz olarak Sputnik Light aşısının koronavirüsün delta varyantına karşı etkinlik düzeyi yüzde 83’ün, hastaneye kaldırılma durumlarına karşı etkinlik düzeyi ise yüzde 94’ün üzerinde.
Birçok ülkede yayınlanan veriler de Sputnik Light’ın yüksek güvenlik ve etkinlik sağladığını ortaya koyuyor. Özellikle de Buenos Aires Sağlık Bakanlığı’na göre, bu aşının yaşlıların aşılanmasında yüzde 78.6-83.7 düzeyinde etkili olduğunu gösterdi.
Sputnik V - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
KORONAVİRÜS
Arjantin'deki araştırmaya göre Sputnik V yaşlıları korumada yüksek etkinlik gösteriyor
1 Kasım, 16:06
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