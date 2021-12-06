https://tr.sputniknews.com/20211206/rdif-arjantin-sputnik-light-asisini-onayladi-1051481310.html

RDIF: Arjantin, Sputnik Light aşısını onayladı

RDIF: Arjantin, Sputnik Light aşısını onayladı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) açıklamasına göre Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısının Arjantin’de tek başına ve... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T12:58+0300

2021-12-06T12:58+0300

2021-12-06T13:06+0300

arjantin

koronavirüs

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

sputnik light

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1044551008_0:2:2757:1552_1920x0_80_0_0_ba66b1d79f2c50c28226a7a3c051fc3b.jpg

Arjantin, Sputnik Light aşısının koronavirüse karşı tek başına ve takviye doz olarak kullanımı için onay verdi.Sputnik Light aşısı Sputnik V aşısının ilk bileşeninden (İnsan adenovirüsü tip 26) oluşuyor.Arjantin, Aralık 2020’de Sputnik V aşısını tescillemiş ve aşıya onay veren ilk ülkelerden biri olmuştu.Arjantin’de Sputnik Light aşısının AstraZeneca, Sinopharm, Moderna ve Cansino aşılarıyla kombinasyonuna ilişkin araştırmalar, bu aşının etkili, evrensel bir güçlendirici olduğunu göstermişti. Her kombinasyonda ikinci aşılamadan sonraki 14. günde antikor titresinin homojen aşılama programına kıyasla daha yüksek olduğu gözlenmişti.Takviye doz olarak Sputnik Light aşısının koronavirüsün delta varyantına karşı etkinlik düzeyi yüzde 83’ün, hastaneye kaldırılma durumlarına karşı etkinlik düzeyi ise yüzde 94’ün üzerinde.Birçok ülkede yayınlanan veriler de Sputnik Light’ın yüksek güvenlik ve etkinlik sağladığını ortaya koyuyor. Özellikle de Buenos Aires Sağlık Bakanlığı’na göre, bu aşının yaşlıların aşılanmasında yüzde 78.6-83.7 düzeyinde etkili olduğunu gösterdi.

https://tr.sputniknews.com/20211101/arjantindeki-arastirmaya-gore-sputnik-vnin-yaslilari-korumada-yuksek-etkinlik-gosteriyor-1050376080.html

arjantin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

arjantin, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), sputnik light