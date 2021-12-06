https://tr.sputniknews.com/20211206/rogozin-soyuz-roketinin-cift-yonlu-versiyonunu-gosterdi-1051493355.html

Rogozin, Soyuz roketinin 'çift yönlü versiyonunu' gösterdi

Rogozin, Soyuz roketinin 'çift yönlü versiyonunu' gösterdi

Rus uzay ajansı Roscosmos’un Başkanı Dmitriy Rogozin, Telegram hesabında ilk kez Soyuz taşıyıcı roketinin ‘iki yönlü versiyonunu’ gösterdi. 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T16:53+0300

2021-12-06T16:53+0300

2021-12-06T16:57+0300

rusya

soyuz

dünya

dmitriy rogozin

roket

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049533072_0:0:3111:1751_1920x0_80_0_0_47a48ce45cc8d550c3e6319110d312ce.jpg

Rogozin, Guyana Uzay Merkezi’ndeki fırlatma alanındaki Soyuz ST-B roketinin Galileo uydularıyla birlikte görüntülerini yayınladı. Füze, ıslak zemin üzerindeki yansımasıyla iki yönlüymüş gibi görünüyor.Rogozin, esprili bir dille, “Samaralı roket uzmanları Dünya’nın diğer tarafına fırlatma işlemi gerçekleştirmek için iki yönlü bir füze geliştirdi” ifadelerini kullandı.Soyuz ST B füzesi ün Fransız Guyanası’nda başarıyla fırlatıldı. Roket, Avrupa’nın Galileo FOC isimli iki uydusunu uzaya götürdü.

https://tr.sputniknews.com/20210321/rus-soyuz-2-tasiyici-roketinin-firlatma-islemi-bugun-yapilacak-1044077993.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, soyuz, dmitriy rogozin, roket