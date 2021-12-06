Rogozin, Soyuz roketinin 'çift yönlü versiyonunu' gösterdi

Rogozin, Guyana Uzay Merkezi’ndeki fırlatma alanındaki Soyuz ST-B roketinin Galileo uydularıyla birlikte görüntülerini yayınladı. Füze, ıslak zemin üzerindeki yansımasıyla iki yönlüymüş gibi görünüyor.Rogozin, esprili bir dille, “Samaralı roket uzmanları Dünya’nın diğer tarafına fırlatma işlemi gerçekleştirmek için iki yönlü bir füze geliştirdi” ifadelerini kullandı.Soyuz ST B füzesi ün Fransız Guyanası’nda başarıyla fırlatıldı. Roket, Avrupa’nın Galileo FOC isimli iki uydusunu uzaya götürdü.
Rus uzay ajansı Roscosmos’un Başkanı Dmitriy Rogozin, Telegram hesabında ilk kez Soyuz taşıyıcı roketinin ‘iki yönlü versiyonunu’ gösterdi.
Rogozin, Guyana Uzay Merkezi’ndeki fırlatma alanındaki Soyuz ST-B roketinin Galileo uydularıyla birlikte görüntülerini yayınladı. Füze, ıslak zemin üzerindeki yansımasıyla iki yönlüymüş gibi görünüyor.