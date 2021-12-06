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https://tr.sputniknews.com/20211206/rus-disisleri-rusyanin-minsk-anlasmalarina-uymadigi-yonundeki-suclamalar-sacma-1051471828.html
Rus Dışişleri: Rusya'nın Minsk Anlaşmalarına uymadığı yönündeki suçlamalar saçma
Rus Dışişleri: Rusya'nın Minsk Anlaşmalarına uymadığı yönündeki suçlamalar saçma
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Rusya'nın Minsk Anlaşmalarına uymadığı yönündeki suçlamaların saçma olduğunu, zira Moskova’nın böyle bir taahhüdü... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T05:22+0300
2021-12-06T05:24+0300
aleksandr gruşko
dünya
abd
rusya
minsk
ukrayna
minsk anlaşması
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, değerlendirmelerde bulunduğu basın mensuplarına Rusya'nın Minsk Anlaşmalarına uymadığı yönündeki suçlamaların saçma olduğunu, zira Moskova’nın böyle bir taahhüdü bulunmadığını ifade etti.Gruşko, “Rusya'nın Minsk Anlaşmalarından doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasıyla bize yöneltilen suçlamalar tamamen saçma. Bunun nedeni ise çok basit, bizim böyle yükümlülüklerimiz bulunmuyor” diye konuştu.‘AGİT’in Donbass’taki insan kayıpları ile ilgili raporları nadiren sunuluyor, savaşanlara faydası yok’Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlem misyonunun Donbass’ta yıkım ve insan kayıplarını gösteren raporların çok nadir sunulduğuna, bunun savaşanların yararına bir durum olmadığına dikkat çeken Gruşko, şöyle konuştu:Donbass’taki tarafların kayıpları ile ilgili oranın beşte bir olduğunu söyleyen Gruşko, “Yani Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde yıkım ve kayıplar, Ukrayna ordusunun kontrol ettiği tarafa göre 5 kat fazla. Bu da suçlunun kim olduğu ve kimin sorumluluk taşıması gerektiği sorusunun yanıtı ortada” vurgusunu yaptı.‘Ukrayna sorunu ancak Minsk önlemler paketi uygulanarak çözülebilir’Ukrayna sorununun ancak Minsk önlemler paketi uygulanarak çözülebileceğini vurgulayan Gruşko, şöyle konuştu:“Herkes, güvenilir bir siyasi çözümün ancak müzakere masasında bulunabileceğini anlıyor. Biz tam da bu sakin, sağlam duruşa bağlı kalacağız ve ortaklarımız bu çatışmayı gündemden düşürmekle gerçekten ilgileniyorlarsa, tek bir yol olduğu gerçeğinden hareket edeceğiz, Minsk önlemler paketini uygulama yolunda ilerlemek.”‘Kiev Minsk Anlaşmalarını kullanarak AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarını yürürlükte tutmaya çalışıyor’Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Batı, Kiev'i Minsk anlaşmalarını yerine getirmeye zorlamalı’ABD'nin rolünün her şeyden önce Kiev'i Minsk anlaşmalarını tam olarak yerine getirmeye zorlamak olması gerektiğine dikkat çeken Gruşko, şunları söyledi:“ABD'nin herhangi bir rol oynamasına karşı değiliz, ancak bize göre bu rol, her şeyden önce Kiev'i, alternatifi olmayan Minsk Anlaşmalarını tam olarak uygulamaya zorlamak olmalı.”
https://tr.sputniknews.com/20211205/lavrov-ukraynanin-minsk-anlasmalarina-uymaya-zorlanmasi-gerekiyor-1051462002.html
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aleksandr gruşko, abd, rusya, minsk, ukrayna, minsk anlaşması

Rus Dışişleri: Rusya'nın Minsk Anlaşmalarına uymadığı yönündeki suçlamalar saçma

05:22 06.12.2021 (güncellendi: 05:24 06.12.2021)
© Sputnik / Grigoriy SisoevAleksandr Gruşko
Aleksandr Gruşko - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© Sputnik / Grigoriy Sisoev
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Rusya'nın Minsk Anlaşmalarına uymadığı yönündeki suçlamaların saçma olduğunu, zira Moskova’nın böyle bir taahhüdü bulunmadığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, değerlendirmelerde bulunduğu basın mensuplarına Rusya'nın Minsk Anlaşmalarına uymadığı yönündeki suçlamaların saçma olduğunu, zira Moskova’nın böyle bir taahhüdü bulunmadığını ifade etti.
Gruşko, “Rusya'nın Minsk Anlaşmalarından doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasıyla bize yöneltilen suçlamalar tamamen saçma. Bunun nedeni ise çok basit, bizim böyle yükümlülüklerimiz bulunmuyor” diye konuştu.

‘AGİT’in Donbass’taki insan kayıpları ile ilgili raporları nadiren sunuluyor, savaşanlara faydası yok’

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlem misyonunun Donbass’ta yıkım ve insan kayıplarını gösteren raporların çok nadir sunulduğuna, bunun savaşanların yararına bir durum olmadığına dikkat çeken Gruşko, şöyle konuştu:
“Orada çalışan AGİT gözlem misyonu orada neler olduğu, özellikle temas hattında ne tür bir yıkım gözlemlediği, her iki tarafta ne kadar kayıp olduğu hakkında net ve objektif bilgiler, buna ilişkin raporlar çok nadiren sunuluyor. Nedenini anlıyoruz, her şeyden önce Donbass'ta askeri operasyonlara devam edenlere faydası yok.”
Donbass’taki tarafların kayıpları ile ilgili oranın beşte bir olduğunu söyleyen Gruşko, “Yani Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde yıkım ve kayıplar, Ukrayna ordusunun kontrol ettiği tarafa göre 5 kat fazla. Bu da suçlunun kim olduğu ve kimin sorumluluk taşıması gerektiği sorusunun yanıtı ortada” vurgusunu yaptı.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
DÜNYA
Lavrov: Ukrayna'nın Minsk anlaşmalarına uymaya zorlanması gerekiyor
Dün, 16:58

‘Ukrayna sorunu ancak Minsk önlemler paketi uygulanarak çözülebilir’

Ukrayna sorununun ancak Minsk önlemler paketi uygulanarak çözülebileceğini vurgulayan Gruşko, şöyle konuştu:
Herkes, güvenilir bir siyasi çözümün ancak müzakere masasında bulunabileceğini anlıyor. Biz tam da bu sakin, sağlam duruşa bağlı kalacağız ve ortaklarımız bu çatışmayı gündemden düşürmekle gerçekten ilgileniyorlarsa, tek bir yol olduğu gerçeğinden hareket edeceğiz, Minsk önlemler paketini uygulama yolunda ilerlemek.”

‘Kiev Minsk Anlaşmalarını kullanarak AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarını yürürlükte tutmaya çalışıyor’

Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kiev, Minsk Anlaşmalarının yerine getirilmemesi gerçeğini kullanarak AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırım pozisyonunda kalmasını sağlamaya çalışıyor. Bu (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy’in çok hoşuna gidiyor ve kendisi sürekli bunu dile getiriyor, ayrıca NATO’nun doğu kanadındaki faaliyetlerini odakta tutmaya devam ediyor. İşte iddiasız bir dış politika kombinasyonunun tamamı. Onu çok iyi görüyoruz.”
‘Batı, Kiev'i Minsk anlaşmalarını yerine getirmeye zorlamalı’
ABD'nin rolünün her şeyden önce Kiev'i Minsk anlaşmalarını tam olarak yerine getirmeye zorlamak olması gerektiğine dikkat çeken Gruşko, şunları söyledi:
ABD'nin herhangi bir rol oynamasına karşı değiliz, ancak bize göre bu rol, her şeyden önce Kiev'i, alternatifi olmayan Minsk Anlaşmalarını tam olarak uygulamaya zorlamak olmalı.”
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