https://tr.sputniknews.com/20211206/rus-disisleri-rusyanin-minsk-anlasmalarina-uymadigi-yonundeki-suclamalar-sacma-1051471828.html

Rus Dışişleri: Rusya'nın Minsk Anlaşmalarına uymadığı yönündeki suçlamalar saçma

Rus Dışişleri: Rusya'nın Minsk Anlaşmalarına uymadığı yönündeki suçlamalar saçma

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Rusya'nın Minsk Anlaşmalarına uymadığı yönündeki suçlamaların saçma olduğunu, zira Moskova’nın böyle bir taahhüdü... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T05:22+0300

2021-12-06T05:22+0300

2021-12-06T05:24+0300

aleksandr gruşko

dünya

abd

rusya

minsk

ukrayna

minsk anlaşması

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101550/49/1015504917_0:0:963:541_1920x0_80_0_0_79bfa8e6fcc20e2e75049fd96fcec636.jpg

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, değerlendirmelerde bulunduğu basın mensuplarına Rusya'nın Minsk Anlaşmalarına uymadığı yönündeki suçlamaların saçma olduğunu, zira Moskova’nın böyle bir taahhüdü bulunmadığını ifade etti.Gruşko, “Rusya'nın Minsk Anlaşmalarından doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasıyla bize yöneltilen suçlamalar tamamen saçma. Bunun nedeni ise çok basit, bizim böyle yükümlülüklerimiz bulunmuyor” diye konuştu.‘AGİT’in Donbass’taki insan kayıpları ile ilgili raporları nadiren sunuluyor, savaşanlara faydası yok’Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlem misyonunun Donbass’ta yıkım ve insan kayıplarını gösteren raporların çok nadir sunulduğuna, bunun savaşanların yararına bir durum olmadığına dikkat çeken Gruşko, şöyle konuştu:Donbass’taki tarafların kayıpları ile ilgili oranın beşte bir olduğunu söyleyen Gruşko, “Yani Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde yıkım ve kayıplar, Ukrayna ordusunun kontrol ettiği tarafa göre 5 kat fazla. Bu da suçlunun kim olduğu ve kimin sorumluluk taşıması gerektiği sorusunun yanıtı ortada” vurgusunu yaptı.‘Ukrayna sorunu ancak Minsk önlemler paketi uygulanarak çözülebilir’Ukrayna sorununun ancak Minsk önlemler paketi uygulanarak çözülebileceğini vurgulayan Gruşko, şöyle konuştu:“Herkes, güvenilir bir siyasi çözümün ancak müzakere masasında bulunabileceğini anlıyor. Biz tam da bu sakin, sağlam duruşa bağlı kalacağız ve ortaklarımız bu çatışmayı gündemden düşürmekle gerçekten ilgileniyorlarsa, tek bir yol olduğu gerçeğinden hareket edeceğiz, Minsk önlemler paketini uygulama yolunda ilerlemek.”‘Kiev Minsk Anlaşmalarını kullanarak AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarını yürürlükte tutmaya çalışıyor’Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Batı, Kiev'i Minsk anlaşmalarını yerine getirmeye zorlamalı’ABD'nin rolünün her şeyden önce Kiev'i Minsk anlaşmalarını tam olarak yerine getirmeye zorlamak olması gerektiğine dikkat çeken Gruşko, şunları söyledi:“ABD'nin herhangi bir rol oynamasına karşı değiliz, ancak bize göre bu rol, her şeyden önce Kiev'i, alternatifi olmayan Minsk Anlaşmalarını tam olarak uygulamaya zorlamak olmalı.”

https://tr.sputniknews.com/20211205/lavrov-ukraynanin-minsk-anlasmalarina-uymaya-zorlanmasi-gerekiyor-1051462002.html

rusya

minsk

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

aleksandr gruşko, abd, rusya, minsk, ukrayna, minsk anlaşması