https://tr.sputniknews.com/20211206/rus-turk-is-adamlari-birliginden-80-yas-gunu-vesilesiyle-rusca-idil-biret-kitabi-1051489825.html
Rus Türk İş Adamları Birliği'nden 80. yaş günü vesilesiyle Rusça İdil Biret kitabı
Rus Türk İş Adamları Birliği'nden 80. yaş günü vesilesiyle Rusça İdil Biret kitabı
Rus Türk İş Adamları Birliği (RTİP), 21 Kasım’da 80. doğum gününü kutlayan İdil Biret hakkında Rusça bir kitap çıkarıldığını duyurdu. 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T15:41+0300
2021-12-06T15:41+0300
2021-12-07T09:49+0300
yaşam
rusya
türkiye
idil biret
opera
rus-türk işadamları birliği (rtib)
piyanist
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RTİB’in Facebook’ta yayınladığı açıklamada, “T.C.Devlet Sanatçımız, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, dünya çapında büyük başarılara imza atan anıtsal piyanistimiz Sayın İdil BİRET geçtiğimiz günlerde 80. yaşını kutladı” ifadeleri kullandı.RTİB olarak doğum günü anısına mütevazi olarak "Rusça İDİL BİRET kitabını Rus müzikseverlere sunmaktan büyük bir onur duyarız…” ifadelerine de yer verilen açıklama, ünlü sanatçıya sunulan sağlık ve mutlu yıllar dilekleriyle sonlandırıldı.Kitabın üzerinde yazarın Dominik Ksardel olduğu belirtiliyor. Ayrıca Biret, ‘dünyayı fetheden Türk kadın piyanist’ olarak nitelendiriliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211122/piyanist-idil-biret-80inci-yas-gununu-kadikoy-sureyya-operasinda-kutladi-1051013977.html
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rusya, türkiye, idil biret, opera, rus-türk işadamları birliği (rtib), piyanist
Rus Türk İş Adamları Birliği'nden 80. yaş günü vesilesiyle Rusça İdil Biret kitabı
15:41 06.12.2021 (güncellendi: 09:49 07.12.2021)
Rus Türk İş Adamları Birliği (RTİP), 21 Kasım’da 80. doğum gününü kutlayan İdil Biret hakkında Rusça bir kitap çıkarıldığını duyurdu.
RTİB’in Facebook’ta yayınladığı açıklamada, “T.C.Devlet Sanatçımız, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, dünya çapında büyük başarılara imza atan anıtsal piyanistimiz Sayın İdil BİRET geçtiğimiz günlerde 80. yaşını kutladı” ifadeleri kullandı.
RTİB olarak doğum günü anısına mütevazi olarak "Rusça İDİL BİRET kitabını Rus müzikseverlere sunmaktan büyük bir onur duyarız…” ifadelerine de yer verilen açıklama, ünlü sanatçıya sunulan sağlık ve mutlu yıllar dilekleriyle sonlandırıldı.
Kitabın üzerinde yazarın Dominik Ksardel olduğu belirtiliyor. Ayrıca Biret, ‘dünyayı fetheden Türk kadın piyanist’ olarak nitelendiriliyor.