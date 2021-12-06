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https://tr.sputniknews.com/20211206/rusya-guney-afrikadan-donen-9-kiside-koronavirus-saptandi-hangi-varyant-oldugu-arastiriliyor-1051470987.html
Rusya: Güney Afrika’dan dönen 9 kişide koronavirüs saptandı, hangi varyant olduğu araştırılıyor
Rusya: Güney Afrika’dan dönen 9 kişide koronavirüs saptandı, hangi varyant olduğu araştırılıyor
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Güney Afrika’dan dönen 9 Rusya vatandaşında koronavirüs saptandığını, hangi varyantın... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T03:24+0300
2021-12-06T03:24+0300
koronavirüs
rusya
koronavirüs
omicron
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Rospotrebnadzor basın dairesinden yapılan açıklamada, Güney Afrika’dan dönen 9 Rusya vatandaşına yapılan testler sonucu koronavirüs saptandığı, hangi varyantın bulaştığınınsa araştırıldığı belirtildi.Açıklamada, “Güney Afrika’dan gelen vatandaşlar arasında, daha önce gözlemevine yerleştirilen 9 Rusya vatandaşına yapılan PCR testi pozitif çıktı. Bu kişilerin tümü hastaneye yatırıldı ve tıbbi gözetim altında bulunuyor. Koronavirüsün hangi suşunun olduğu araştırılıyor” ifadelerine yer verildi.Rospotrebnadzor daha önce de geçen cuma Güney Afrika’dan özel uçakla dönen iki kişinin PCR testinin pozitif çıktığını, bunun üzerinde herkesin gözetim altına alındığını açıklamıştı.Rospotrebnadzor'un, Rusya vatandaşlarının Afrika ülkelerinden dönüşü ile durumu izlediği ifade ediliyor.Rusya’da son 24 saatte 32 bin 602 yeni Kovid-19 vakasıBu arada Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 32 bin 602 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 32 bin 974 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 1.13 daha düşük olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının sayısının 9 milyon 801 bin 613’e ulaştığı belirtildi.Açıklamada, en fazla vakanın başkent Moskova’da (3 bin 301), St. Petersburg’da (2 bin 420), Moskova bölgesinde (2 bin 96), Samara bölgesinde (bin 878) ve Krasnodar bölgesinde (814) saptandığı bilgisi paylaşıldı.Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle bin 206 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 281 bin 278’e yükseldiği kaydedildi.Enfeksiyonu yenen kişilerin sayısını son 24 saatte 30 bin 593 kişi olarak açıklayan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısının 8 milyon 502 bin 406’a ulaştığını vurguladı.
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rusya, koronavirüs, omicron

Rusya: Güney Afrika’dan dönen 9 kişide koronavirüs saptandı, hangi varyant olduğu araştırılıyor

03:24 06.12.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya, koronavirüs, Moskova
Rusya, koronavirüs, Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Güney Afrika’dan dönen 9 Rusya vatandaşında koronavirüs saptandığını, hangi varyantın bulaştığınınsa araştırıldığını duyurdu.
Rospotrebnadzor basın dairesinden yapılan açıklamada, Güney Afrika’dan dönen 9 Rusya vatandaşına yapılan testler sonucu koronavirüs saptandığı, hangi varyantın bulaştığınınsa araştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, “Güney Afrika’dan gelen vatandaşlar arasında, daha önce gözlemevine yerleştirilen 9 Rusya vatandaşına yapılan PCR testi pozitif çıktı. Bu kişilerin tümü hastaneye yatırıldı ve tıbbi gözetim altında bulunuyor. Koronavirüsün hangi suşunun olduğu araştırılıyor” ifadelerine yer verildi.
Rospotrebnadzor daha önce de geçen cuma Güney Afrika’dan özel uçakla dönen iki kişinin PCR testinin pozitif çıktığını, bunun üzerinde herkesin gözetim altına alındığını açıklamıştı.
Rospotrebnadzor'un, Rusya vatandaşlarının Afrika ülkelerinden dönüşü ile durumu izlediği ifade ediliyor.

Rusya’da son 24 saatte 32 bin 602 yeni Kovid-19 vakası

Bu arada Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 32 bin 602 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 32 bin 974 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 1.13 daha düşük olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının sayısının 9 milyon 801 bin 613’e ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, en fazla vakanın başkent Moskova’da (3 bin 301), St. Petersburg’da (2 bin 420), Moskova bölgesinde (2 bin 96), Samara bölgesinde (bin 878) ve Krasnodar bölgesinde (814) saptandığı bilgisi paylaşıldı.
Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle bin 206 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 281 bin 278’e yükseldiği kaydedildi.
Enfeksiyonu yenen kişilerin sayısını son 24 saatte 30 bin 593 kişi olarak açıklayan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısının 8 milyon 502 bin 406’a ulaştığını vurguladı.
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