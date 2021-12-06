https://tr.sputniknews.com/20211206/rusyada-ilk-omicron-vakalari-1051485019.html

Rusya'da ilk Omicron vakaları

Rusya'da ilk Omicron vakaları

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’ndan (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamaya göre ülkede Güney Afrika’dan gelen ve koronavirüsün görüldüğü 10... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T13:55+0300

2021-12-06T13:55+0300

2021-12-06T13:56+0300

koronavirüs

rusya

rospotrebnadzor

koronavirüs

omicron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051356861_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_cc17e462f9553ed9930ec0df3bab8880.jpg

Rusya’da 3 ve 4 Aralık tarihlerinde Güney Afrika ve komşu ülkelerinden Rusya’ya gelen 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu kişilerden ikisinde koronavirüsün Omicron varyantının olduğu teyit edildi. Diğer hastalar üzerindeki incelemeler de devam ediyor.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, rospotrebnadzor, koronavirüs, omicron