https://tr.sputniknews.com/20211206/saglik-sanayicileri-dernegi-baskani-hastanelerden-gelecek-urun-taleplerine-cevap-veremeyecegiz-1051505370.html

Sağlık Sanayicileri Derneği Başkanı: Hastanelerden gelecek ürün taleplerine cevap veremeyeceğiz

Sağlık Sanayicileri Derneği Başkanı: Hastanelerden gelecek ürün taleplerine cevap veremeyeceğiz

Sağlık Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Daşcı, dövizdeki ve enflasyonundaki artışa rağmen ürün fiyatlarının hala güncellenmediğini belirttiği konuşmasında... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T23:33+0300

2021-12-06T23:33+0300

2021-12-06T23:33+0300

türkiye

enflasyon

sosyal güvenlik kurumu

döviz

sağlık sanayicileri derneği

mustafa daşcı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1d/1042933089_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_5e45e0d59d39b6f5b8521680319ca0ea.jpg

Türkiye’deki sağlık kurumlarına tıbbi malzeme tedarik eden medikal firmaları ve bunların bağlı bulunduğu ORDER-TÜSAN-TOBDER-TÜDER, 6 Aralık 2021 Pazartesi gününden itibaren hastanelere ortopedi ve beyin cerrahisi alanlarındaki her türlü tıbbi cihaz ve medikal malzemenin satışının durdurulacağını açıkladı.Tıbbi malzeme tedarikçileri, üniversite ve devlet hastanelerine verdikleri malzemelerin parasını almadıklarını, artan Döviz maliyetlerine rağmen fiyatların güncellenmediğini belirtti.Bloomberg HT’ye konuk olan Sağlık Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Daşcı konu hakkında yaptığı değerlendirmede, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun geri ödeme listesinde bulunan ürünlerin yıllarca güncellenmediğini söyledi.Dövizdeki ve enflasyondaki rtışa rağmen ürün fiyatlarının hala güncellenmediğini belirten Daşcı, ”Ürün taleplerine cevap veremeyecek hale geldik, yarından itibaren hastanelerden gelecek ürün taleplerine cevap veremeyeceğiz. Maalesef, üzülerek bunu bildirmek durumundayız” dedi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

enflasyon, sosyal güvenlik kurumu, döviz, sağlık sanayicileri derneği , mustafa daşcı