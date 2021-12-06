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https://tr.sputniknews.com/20211206/saglik-sanayicileri-dernegi-baskani-hastanelerden-gelecek-urun-taleplerine-cevap-veremeyecegiz-1051505370.html
Sağlık Sanayicileri Derneği Başkanı: Hastanelerden gelecek ürün taleplerine cevap veremeyeceğiz
Sağlık Sanayicileri Derneği Başkanı: Hastanelerden gelecek ürün taleplerine cevap veremeyeceğiz
Sağlık Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Daşcı, dövizdeki ve enflasyonundaki artışa rağmen ürün fiyatlarının hala güncellenmediğini belirttiği konuşmasında... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T23:33+0300
2021-12-06T23:33+0300
türkiye
enflasyon
sosyal güvenlik kurumu
döviz
sağlık sanayicileri derneği
mustafa daşcı
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Türkiye’deki sağlık kurumlarına tıbbi malzeme tedarik eden medikal firmaları ve bunların bağlı bulunduğu ORDER-TÜSAN-TOBDER-TÜDER, 6 Aralık 2021 Pazartesi gününden itibaren hastanelere ortopedi ve beyin cerrahisi alanlarındaki her türlü tıbbi cihaz ve medikal malzemenin satışının durdurulacağını açıkladı.Tıbbi malzeme tedarikçileri, üniversite ve devlet hastanelerine verdikleri malzemelerin parasını almadıklarını, artan Döviz maliyetlerine rağmen fiyatların güncellenmediğini belirtti.Bloomberg HT’ye konuk olan Sağlık Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Daşcı konu hakkında yaptığı değerlendirmede, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun geri ödeme listesinde bulunan ürünlerin yıllarca güncellenmediğini söyledi.Dövizdeki ve enflasyondaki rtışa rağmen ürün fiyatlarının hala güncellenmediğini belirten Daşcı, ”Ürün taleplerine cevap veremeyecek hale geldik, yarından itibaren hastanelerden gelecek ürün taleplerine cevap veremeyeceğiz. Maalesef, üzülerek bunu bildirmek durumundayız” dedi.
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enflasyon, sosyal güvenlik kurumu, döviz, sağlık sanayicileri derneği , mustafa daşcı

Sağlık Sanayicileri Derneği Başkanı: Hastanelerden gelecek ürün taleplerine cevap veremeyeceğiz

23:33 06.12.2021
© AAKoronavirüs, hastane, yoğun bakım
Koronavirüs, hastane, yoğun bakım - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© AA
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Sağlık Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Daşcı, dövizdeki ve enflasyonundaki artışa rağmen ürün fiyatlarının hala güncellenmediğini belirttiği konuşmasında, "Yarından itibaren hastanelerden gelecek ürün taleplerine cevap veremeyeceğiz" dedi
Türkiye’deki sağlık kurumlarına tıbbi malzeme tedarik eden medikal firmaları ve bunların bağlı bulunduğu ORDER-TÜSAN-TOBDER-TÜDER, 6 Aralık 2021 Pazartesi gününden itibaren hastanelere ortopedi ve beyin cerrahisi alanlarındaki her türlü tıbbi cihaz ve medikal malzemenin satışının durdurulacağını açıkladı.
Tıbbi malzeme tedarikçileri, üniversite ve devlet hastanelerine verdikleri malzemelerin parasını almadıklarını, artan Döviz maliyetlerine rağmen fiyatların güncellenmediğini belirtti.
Bloomberg HT’ye konuk olan Sağlık Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Daşcı konu hakkında yaptığı değerlendirmede, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun geri ödeme listesinde bulunan ürünlerin yıllarca güncellenmediğini söyledi.
Dövizdeki ve enflasyondaki rtışa rağmen ürün fiyatlarının hala güncellenmediğini belirten Daşcı, ”Ürün taleplerine cevap veremeyecek hale geldik, yarından itibaren hastanelerden gelecek ürün taleplerine cevap veremeyeceğiz. Maalesef, üzülerek bunu bildirmek durumundayız” dedi.
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