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https://tr.sputniknews.com/20211206/sarhos-surucu-bisikletli-grubun-arasina-daldi-12-yarali-1051472872.html
Sarhoş sürücü bisikletli grubun arasına daldı: 12 yaralı
Sarhoş sürücü bisikletli grubun arasına daldı: 12 yaralı
Meksika’da sarhoş bir sürücü, yol kenarında ilerleyen bisikletli grubun arasına daldı. Korkunç kazada 12 kişi yaralandı. 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T07:04+0300
2021-12-06T07:04+0300
2021-12-06T07:02+0300
dünya
meksika
bisiklet
sarhoş
yaralama
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Meksika’nın başkenti Mexico City'de sarhoş bir sürücü, Guadalupe Bazilikasını ziyaret etmek amacıyla yola çıkan bisikletli ve yayalardan oluşan bir gruba aracıyla çarptı.Kaza sonucu, 12 kişinin yaralandığı aktarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, 4 yaralıda kafa travması, 5’inde ise vücudunda da kırıklar tespit edildi.Gözaltına alındıKazanın ardından vatandaşlar tarafından kaçmasına engel olunan sürücü, yanındaki kişi ile birlikte güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.Mexico City Valisi Claudia Sheinbaum yaptığı açıklamada, olayın sorumlularına en üst düzeyde ceza verilmesi için gerekenin yapılacağını belirtti.
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meksika, bisiklet, sarhoş, yaralama
Sarhoş sürücü bisikletli grubun arasına daldı: 12 yaralı
Meksika’da sarhoş bir sürücü, yol kenarında ilerleyen bisikletli grubun arasına daldı. Korkunç kazada 12 kişi yaralandı.
Meksika’nın başkenti
Mexico City'de sarhoş bir sürücü, Guadalupe Bazilikasını ziyaret etmek amacıyla yola çıkan bisikletli ve yayalardan oluşan bir gruba aracıyla çarptı.
Kaza sonucu, 12 kişinin yaralandığı aktarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, 4 yaralıda kafa travması, 5’inde ise vücudunda da kırıklar tespit edildi.
Gözaltına alındı
Kazanın ardından
vatandaşlar tarafından kaçmasına engel olunan sürücü, yanındaki kişi ile birlikte güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Mexico City Valisi Claudia Sheinbaum yaptığı açıklamada, olayın sorumlularına en üst düzeyde ceza verilmesi için gerekenin yapılacağını belirtti.