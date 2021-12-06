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https://tr.sputniknews.com/20211206/sedat-pekerin-gozaltina-alindigi-iddiasini-paylasmislardi-al-jazeeraden-habere-duzeltme-1051495478.html
Sedat Peker’in gözaltına alındığı iddiasını paylaşmışlardı: Al Jazeera'den habere düzeltme
Sedat Peker’in gözaltına alındığı iddiasını paylaşmışlardı: Al Jazeera'den habere düzeltme
Katar merkezli Al Jazeera, organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hüküm giyen ve hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in Birleşik Arap Emirlikleri... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T17:44+0300
2021-12-06T18:09+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
katar
al jazeera
sedat peker
birleşik arap emirlikleri (bae)
şeyh muhammed bin zayid al nahyan
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Katar televizyonu Al Jazeera, Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 'gözaltına alındığının belirtildiğini ve Türkiye'ye gönderilebileceğini' iddia ettiği haberine düzeltme yayımladı.Kanal tarafından yapılan düzeltmede şu ifadeler kullanıldı:Analizin düzenlenmiş halinde ise şu ifadeler yer aldı:Abu Dhabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın geçen ay Ankara'da Erdoğan'la görüştüğünde milyarlarca dolarlık yatırım anlaşmalarının da aralarında bulunduğu birden fazla anlaşma imzalamalarıyla ufukta bir çözülme görüldü.İki ülke arasında ilişkilerin ısındığına ilişkin başka işaretler de var. Suriye'deki terör gruplarını finanse etme suçlamasıyla 2018'den bu yana BAE'de tutuklu olan Türk iş adamı Mehmet Ali Öztürk, serbest bırakıldı ve Türkiye'ye döndü. Dubai'den paylaştığı, üst düzey Türk yetkililerle ilgili skandal suçlamaların yer aldığı sansasyonel videoları paylaşan mafya lideri Sedat Peker sessizliğe büründü ve Türkiye'ye iade edilebileceği belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211130/sedat-pekerin-avukati-barkin-muvekkilimden-5-gundur-haber-alamiyorum-1051287580.html
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recep tayyip erdoğan, katar, al jazeera, sedat peker, birleşik arap emirlikleri (bae), şeyh muhammed bin zayid al nahyan

Sedat Peker’in gözaltına alındığı iddiasını paylaşmışlardı: Al Jazeera'den habere düzeltme

17:44 06.12.2021 (güncellendi: 18:09 06.12.2021)
© Fotoğraf : YouTubeSedat Peker
Sedat Peker - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Katar merkezli Al Jazeera, organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hüküm giyen ve hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkilileri tarafından gözaltına alındığına ilişkin iddiayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyareti sonrası hazırlanan analizden kaldırdı.
Katar televizyonu Al Jazeera, Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 'gözaltına alındığının belirtildiğini ve Türkiye'ye gönderilebileceğini' iddia ettiği haberine düzeltme yayımladı.
Kanal tarafından yapılan düzeltmede şu ifadeler kullanıldı:
"Bu makalenin bir önceki versiyonu Türk mafya lideri Sedat Peker'in BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındığına ilişkin iddiaya yer veriyordu. Bu cümle Al Jazeera, bu iddiaları doğrulayamadığı için makaleden çıkarılmıştır.”
Analizin düzenlenmiş halinde ise şu ifadeler yer aldı:
Abu Dhabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın geçen ay Ankara'da Erdoğan'la görüştüğünde milyarlarca dolarlık yatırım anlaşmalarının da aralarında bulunduğu birden fazla anlaşma imzalamalarıyla ufukta bir çözülme görüldü.
İki ülke arasında ilişkilerin ısındığına ilişkin başka işaretler de var. Suriye'deki terör gruplarını finanse etme suçlamasıyla 2018'den bu yana BAE'de tutuklu olan Türk iş adamı Mehmet Ali Öztürk, serbest bırakıldı ve Türkiye'ye döndü. Dubai'den paylaştığı, üst düzey Türk yetkililerle ilgili skandal suçlamaların yer aldığı sansasyonel videoları paylaşan mafya lideri Sedat Peker sessizliğe büründü ve Türkiye'ye iade edilebileceği belirtiliyor.
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