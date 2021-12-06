https://tr.sputniknews.com/20211206/sedat-pekerin-gozaltina-alindigi-iddiasini-paylasmislardi-al-jazeeraden-habere-duzeltme-1051495478.html

Sedat Peker’in gözaltına alındığı iddiasını paylaşmışlardı: Al Jazeera'den habere düzeltme

Sedat Peker’in gözaltına alındığı iddiasını paylaşmışlardı: Al Jazeera'den habere düzeltme

Katar merkezli Al Jazeera, organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hüküm giyen ve hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in Birleşik Arap Emirlikleri... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T17:44+0300

2021-12-06T17:44+0300

2021-12-06T18:09+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

katar

al jazeera

sedat peker

birleşik arap emirlikleri (bae)

şeyh muhammed bin zayid al nahyan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/17/1044567240_0:7:1000:570_1920x0_80_0_0_ef5b7d3ea3030fd70acca08734a78ddd.jpg

Katar televizyonu Al Jazeera, Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 'gözaltına alındığının belirtildiğini ve Türkiye'ye gönderilebileceğini' iddia ettiği haberine düzeltme yayımladı.Kanal tarafından yapılan düzeltmede şu ifadeler kullanıldı:Analizin düzenlenmiş halinde ise şu ifadeler yer aldı:Abu Dhabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın geçen ay Ankara'da Erdoğan'la görüştüğünde milyarlarca dolarlık yatırım anlaşmalarının da aralarında bulunduğu birden fazla anlaşma imzalamalarıyla ufukta bir çözülme görüldü.İki ülke arasında ilişkilerin ısındığına ilişkin başka işaretler de var. Suriye'deki terör gruplarını finanse etme suçlamasıyla 2018'den bu yana BAE'de tutuklu olan Türk iş adamı Mehmet Ali Öztürk, serbest bırakıldı ve Türkiye'ye döndü. Dubai'den paylaştığı, üst düzey Türk yetkililerle ilgili skandal suçlamaların yer aldığı sansasyonel videoları paylaşan mafya lideri Sedat Peker sessizliğe büründü ve Türkiye'ye iade edilebileceği belirtiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211130/sedat-pekerin-avukati-barkin-muvekkilimden-5-gundur-haber-alamiyorum-1051287580.html

türkiye

katar

birleşik arap emirlikleri (bae)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, katar, al jazeera, sedat peker, birleşik arap emirlikleri (bae), şeyh muhammed bin zayid al nahyan