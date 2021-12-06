https://tr.sputniknews.com/20211206/selvi-cok-kalabalik-mitingler-yapmak-demek-secimlerin-oyle-sonuclanacagi-anlamina-gelmiyor-1051473979.html
Selvi: Çok kalabalık mitingler yapmak demek seçimlerin öyle sonuçlanacağı anlamına gelmiyor
Selvi: Çok kalabalık mitingler yapmak demek seçimlerin öyle sonuçlanacağı anlamına gelmiyor
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'nin Mersin mitingini değerlendirdi ve "Çok kalabalık mitingler yapmak demek seçimlerin öyle sonuçlanacağı anlamına... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T09:26+0300
2021-12-06T09:26+0300
2021-12-06T09:26+0300
politika
recep tayyip erdoğan
chp
kemal kılıçdaroğlu
mersin
seçim
erken seçim
ekonomi
miting
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingi üzerinden, AK Parti'nin ekonomiyi düzeltirse kimsenin önünde duramayacağını savundu.Selvi, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20211204/chpnin-mersin-mitingi--ozgur-ozel-gercek-hakem-millettir--1051441153.html
mersin
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recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu, mersin, seçim, erken seçim, ekonomi, miting, cumhuriyet halk partisi (chp)
Selvi: Çok kalabalık mitingler yapmak demek seçimlerin öyle sonuçlanacağı anlamına gelmiyor
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'nin Mersin mitingini değerlendirdi ve "Çok kalabalık mitingler yapmak demek seçimlerin öyle sonuçlanacağı anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında,
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun Mersin mitingi üzerinden, AK Parti'nin ekonomiyi düzeltirse kimsenin önünde duramayacağını savundu.
Selvi, şu ifadeleri kullandı:
"Mitingler demokrasi bayramıdır. Siyasi partilerin mitinglerinin kalabalık olmasından memnun olmak gerekir. Çünkü o zaman, kitleler çare olarak siyaseti görür. Eğer siyaset halkın umudu olmaktan çıkarsa o zaman devreye başka şeyler girer. Hem çok kalabalık mitingler yapmak demek seçimlerin öyle sonuçlanacağı anlamına gelmiyor. Muharrem İnce’nin Maltepe mitingi az mıydı? Cumhuriyet mitinglerine katılım yüksek değil miydi? Sonuç ne oldu? Önemli olan milletin sandıkta vereceği karar. AK Parti’nin rakibinin Kılıçdaroğlu ya da Akşener olmadığını, “Ekonomi Partisi” olduğunu söylerken, ona işaret etmek istiyorum. AK Parti ekonomiyi düzeltirse kimse önünde duramaz. Seçim sonuçlarını sokaklar değil, sofralar belirler."