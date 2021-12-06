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Şentop: Sayıştay Başkanlığı'ndan Meclis'e gelen raporlarda herhangi bir değişme söz konusu değil
Şentop: Sayıştay Başkanlığı'ndan Meclis'e gelen raporlarda herhangi bir değişme söz konusu değil
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay Başkanlığı'ndan TBMM'ye gelen raporlarda herhangi bir değişme, iadenin söz konusu olmadığını belirtti. 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T22:44+0300
2021-12-06T22:44+0300
politika
tbmm
mustafa şentop
bütçe görüşmeleri
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını tamamlamasının ardından söz isteyen AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Kılıçdaroğlu'nun, konuşması sırasında, "genel ahlak kurallarına aykırı" hareket ettiğini, bu durumun İçtüzük gereği kınama cezası gerektirdiğini söyledi.Şentop ise birleşime ara vererek, grup başkanvekilleriyle görüşeceğini, daha sonra konuyu değerlendireceğini belirtti.Mustafa Şentop, aranın ardından, Kılıçdaroğlu'nun konuşması ile ilgili izahat yapmak üzere CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e söz verdi.Özel, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmaya ilişkin çok sayıda iktidar partisi milletvekilinin, bir rahatsızlığı dile getirdiğini söyledi.Görüşmelere verilen arada Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına ilişkin görüntüleri izlediklerini belirten Özel, "CHP olarak şunu ifade etmek isteriz; Genel Başkanın orada 'Sırtımıza bu yükü yüklediniz' söyleminde göstermiş olduğu vücut dilinin hiçbir gruba ve Meclise yönelik bir davranış olmadığı, doğrudan hepimizin kürsü konuşmalarında kullandığı vücut dilinden bağımsız olmadığını ifade ederiz." diye konuştu'Meclise gelen Sayıştay raporlarında herhangi bir değişme, iade söz konusu değil'TBMM Başkanı Şentop, Kılıçdaroğlu'nun, konuşmasında kendisine yönelik olarak "Sayıştay raporlarının değiştirildiği"ne ilişkin iddiada bulunduğunu anımsattı.Bu konunun izaha muhtaç olduğunun altını çizen Şentop, Sayıştay raporlarının, Meclise Sayıştay Başkanı'nın imzası ile geldiğini, Meclise gelen raporlarda herhangi bir değişme, iadenin de söz konusu olmadığını vurgulayarak "Sayıştay'ın kendi içinde raporlarının oluşmasıyla ilgili süreçler konusunda bir şey kastediliyorsa o TBMM'yi ya da Başkanlığı ilgilendiren bir husus değildir." dedi.Şentop, Kılıçdaroğlu'nun, soru önergelerinin yanıtlanma oranları ile ilgili iddialarına da yanıt verdi. Mustafa Şentop, şunları söyledi:"Şüphesiz, soru önergelerinin hepsinin cevaplanması arzu edilir ancak 27'nci dönemde, yine 30 Kasım itibarıyla soruların cevaplandırılma oranı yüzde 64,44'tür. 26'ncı dönemde yani farklı hükümet sisteminin olduğu dönemde yüzde 45,4. Yine, 24'üncü dönemde yani yeni hükümet sisteminin olmadığı dönemde yüzde 60,3. Dolayısıyla 27'nci dönem, yeni hükümet sisteminin olduğu dönem gerek 26 gerek 24'üncü döneme göre cevaplandırılma oranı bakımından daha yüksek.Buna bir bilgi daha ilave etmek istiyorum. Daha önceki dönemde, 27'nci dönemden önce İçtüzükte soruların cevaplandırılma süresi otuz gün civarında idi, on beş gün cevaplandırılmadığı zaman tekit yazısı yazılıyordu, yazıdan sonra, ulaşmasından sonra on gün ilave süre veriliyordu; toplam otuz günlük süre. Bu 26'ncı ve 24'üncü dönemlerle ilgili verdiğim oranlar, otuz günlük süre içerisindeki oranlar. Dolayısıyla, burada 27'nci dönemde ise on beş güne indirildi bu süre, on beş günü aşanlar süresinde cevaplandırılmayan soru oluyor.Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanına Anayasa'nın ve İçtüzüğün vermiş olduğu bir görev var; verilen soru önergelerini değerlendireceği bazı kriterler konulmuş. Meclis Başkanı bu kriterlere göre soru önergesini değerlendirmek zorunda. Ama Anayasa ve İçtüzük Meclis Başkanına soruların cevaplarıyla ilgili bir inceleme, değerlendirme görevi vermiyor, yetki vermiyor."
https://tr.sputniknews.com/20211206/chp-lideri-kemal-kilicdaroglu-mecliste-butce-gorusmelerinde-konusuyor-1051495418.html
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tbmm, mustafa şentop, bütçe görüşmeleri

Şentop: Sayıştay Başkanlığı'ndan Meclis'e gelen raporlarda herhangi bir değişme söz konusu değil

22:44 06.12.2021
© DHAMustafa Şentop
Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© DHA
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay Başkanlığı'ndan TBMM'ye gelen raporlarda herhangi bir değişme, iadenin söz konusu olmadığını belirtti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını tamamlamasının ardından söz isteyen AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Kılıçdaroğlu'nun, konuşması sırasında, "genel ahlak kurallarına aykırı" hareket ettiğini, bu durumun İçtüzük gereği kınama cezası gerektirdiğini söyledi.
Şentop ise birleşime ara vererek, grup başkanvekilleriyle görüşeceğini, daha sonra konuyu değerlendireceğini belirtti.
Mustafa Şentop, aranın ardından, Kılıçdaroğlu'nun konuşması ile ilgili izahat yapmak üzere CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e söz verdi.
Özel, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmaya ilişkin çok sayıda iktidar partisi milletvekilinin, bir rahatsızlığı dile getirdiğini söyledi.
Görüşmelere verilen arada Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına ilişkin görüntüleri izlediklerini belirten Özel, "CHP olarak şunu ifade etmek isteriz; Genel Başkanın orada 'Sırtımıza bu yükü yüklediniz' söyleminde göstermiş olduğu vücut dilinin hiçbir gruba ve Meclise yönelik bir davranış olmadığı, doğrudan hepimizin kürsü konuşmalarında kullandığı vücut dilinden bağımsız olmadığını ifade ederiz." diye konuştu
TBMM Genel Kurulu’nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı. Görüşmelere katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
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17:41

'Meclise gelen Sayıştay raporlarında herhangi bir değişme, iade söz konusu değil'

TBMM Başkanı Şentop, Kılıçdaroğlu'nun, konuşmasında kendisine yönelik olarak "Sayıştay raporlarının değiştirildiği"ne ilişkin iddiada bulunduğunu anımsattı.
Bu konunun izaha muhtaç olduğunun altını çizen Şentop, Sayıştay raporlarının, Meclise Sayıştay Başkanı'nın imzası ile geldiğini, Meclise gelen raporlarda herhangi bir değişme, iadenin de söz konusu olmadığını vurgulayarak "Sayıştay'ın kendi içinde raporlarının oluşmasıyla ilgili süreçler konusunda bir şey kastediliyorsa o TBMM'yi ya da Başkanlığı ilgilendiren bir husus değildir." dedi.
Şentop, Kılıçdaroğlu'nun, soru önergelerinin yanıtlanma oranları ile ilgili iddialarına da yanıt verdi. Mustafa Şentop, şunları söyledi:
"Şüphesiz, soru önergelerinin hepsinin cevaplanması arzu edilir ancak 27'nci dönemde, yine 30 Kasım itibarıyla soruların cevaplandırılma oranı yüzde 64,44'tür. 26'ncı dönemde yani farklı hükümet sisteminin olduğu dönemde yüzde 45,4. Yine, 24'üncü dönemde yani yeni hükümet sisteminin olmadığı dönemde yüzde 60,3. Dolayısıyla 27'nci dönem, yeni hükümet sisteminin olduğu dönem gerek 26 gerek 24'üncü döneme göre cevaplandırılma oranı bakımından daha yüksek.
Buna bir bilgi daha ilave etmek istiyorum. Daha önceki dönemde, 27'nci dönemden önce İçtüzükte soruların cevaplandırılma süresi otuz gün civarında idi, on beş gün cevaplandırılmadığı zaman tekit yazısı yazılıyordu, yazıdan sonra, ulaşmasından sonra on gün ilave süre veriliyordu; toplam otuz günlük süre. Bu 26'ncı ve 24'üncü dönemlerle ilgili verdiğim oranlar, otuz günlük süre içerisindeki oranlar. Dolayısıyla, burada 27'nci dönemde ise on beş güne indirildi bu süre, on beş günü aşanlar süresinde cevaplandırılmayan soru oluyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanına Anayasa'nın ve İçtüzüğün vermiş olduğu bir görev var; verilen soru önergelerini değerlendireceği bazı kriterler konulmuş. Meclis Başkanı bu kriterlere göre soru önergesini değerlendirmek zorunda. Ama Anayasa ve İçtüzük Meclis Başkanına soruların cevaplarıyla ilgili bir inceleme, değerlendirme görevi vermiyor, yetki vermiyor."
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