https://tr.sputniknews.com/20211206/sisecamdan-katar-iddiasina-yalanlama-1051499385.html

Şişecam’dan 'Katar Yatırım Fonu' iddialarına yalanlama

Şişecam’dan 'Katar Yatırım Fonu' iddialarına yalanlama

Şişecam, bir internet sitesinin ortaya attığı Katar Yatırım Fonu ile anlaşma iddiasının ardından KAP’a açıklama yaptı. Şirket, söz konusu iddiayı “Yazılı ve... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T20:15+0300

2021-12-06T20:15+0300

2021-12-06T20:21+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

katar

kamuyu aydınlatma platformu (kap)

şişecam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/01/1044402749_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_3fa5f4875fedc71814e025e10602811b.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar ziyaretinde bu ülke ile birtakım anlaşmalar yapılacağı belirtilirken bir internet sitesinde bu anlaşmalardan birinin Katar Yatırım Fonu ile Şişecam arasında olacağı öne sürüldü. Habertürk'te yer alan habere göre, Şişecam, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile iddiayı net ifadelerle yalanladı. Şişecam’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:"Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 'Özel Durumlar Tebliği'nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması' başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır. Yazılı ve sözlü medyada Katar Yatırım Fonu ve Şirketimiz ortaklığına dair yapılan haberlerin herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır. Bu konuda tarafımıza ulaşan hiçbir talep ya da gerçekleşen görüşme olmadığı gibi tarafımızın bu konuya ilişkin hiçbir bilgisi de mevcut değildir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

türkiye

katar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, katar, kamuyu aydınlatma platformu (kap), şişecam