Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211206/sisecamdan-katar-iddiasina-yalanlama-1051499385.html
Şişecam’dan 'Katar Yatırım Fonu' iddialarına yalanlama
Şişecam’dan 'Katar Yatırım Fonu' iddialarına yalanlama
Şişecam, bir internet sitesinin ortaya attığı Katar Yatırım Fonu ile anlaşma iddiasının ardından KAP’a açıklama yaptı. Şirket, söz konusu iddiayı “Yazılı ve... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T20:15+0300
2021-12-06T20:21+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
katar
kamuyu aydınlatma platformu (kap)
şişecam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/01/1044402749_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_3fa5f4875fedc71814e025e10602811b.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar ziyaretinde bu ülke ile birtakım anlaşmalar yapılacağı belirtilirken bir internet sitesinde bu anlaşmalardan birinin Katar Yatırım Fonu ile Şişecam arasında olacağı öne sürüldü. Habertürk'te yer alan habere göre, Şişecam, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile iddiayı net ifadelerle yalanladı. Şişecam’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:"Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 'Özel Durumlar Tebliği'nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması' başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır. Yazılı ve sözlü medyada Katar Yatırım Fonu ve Şirketimiz ortaklığına dair yapılan haberlerin herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır. Bu konuda tarafımıza ulaşan hiçbir talep ya da gerçekleşen görüşme olmadığı gibi tarafımızın bu konuya ilişkin hiçbir bilgisi de mevcut değildir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
türkiye
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/01/1044402749_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_8967d9d6a5196fc4268142d32633f084.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, katar, kamuyu aydınlatma platformu (kap), şişecam

Şişecam’dan 'Katar Yatırım Fonu' iddialarına yalanlama

20:15 06.12.2021 (güncellendi: 20:21 06.12.2021)
© AAŞişecam
Şişecam - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© AA
Abone ol
Şişecam, bir internet sitesinin ortaya attığı Katar Yatırım Fonu ile anlaşma iddiasının ardından KAP’a açıklama yaptı. Şirket, söz konusu iddiayı “Yazılı ve sözlü medyada Katar Yatırım Fonu ve Şirketimiz ortaklığına dair yapılan haberlerin herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır” ifadeleriyle yalanladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar ziyaretinde bu ülke ile birtakım anlaşmalar yapılacağı belirtilirken bir internet sitesinde bu anlaşmalardan birinin Katar Yatırım Fonu ile Şişecam arasında olacağı öne sürüldü.
Habertürk'te yer alan habere göre, Şişecam, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile iddiayı net ifadelerle yalanladı. Şişecam’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 'Özel Durumlar Tebliği'nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması' başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır. Yazılı ve sözlü medyada Katar Yatırım Fonu ve Şirketimiz ortaklığına dair yapılan haberlerin herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır. Bu konuda tarafımıza ulaşan hiçbir talep ya da gerçekleşen görüşme olmadığı gibi tarafımızın bu konuya ilişkin hiçbir bilgisi de mevcut değildir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:33Kılıçdaroğlu: Sağlıkçılarımızla son gelişmeleri konuşmaya gidiyorum, müsterih olsunlar
20:30Bakanın pozitif çıktığı gün Finlandiya Başbakanı'nın gece kulübünde eğlenmesi tepki çekti
20:18ABD'deki bir hastane, Kovid-19 aşısı yaptırmayan 200'e yakın çalışanı işten çıkardı
20:15Şişecam’dan 'Katar Yatırım Fonu' iddialarına yalanlama
20:12Aşırı sağcılar, Twitter'ın mahremiyet politikasını istismar edip anti faşist hesapları kapattırdı
20:09İngiltere'de en popüler erkek bebek ismi Muhammed
20:08Moskova ve Yeni Delhi'den yeni anlaşma: Hindistan'da 600 binden fazla Kalaşnikov tüfeği üretilecek
20:07CHP 2022 bütçesine şerh düştü: 'İç çatışma çıkma riski vardır'
19:45AK Partili Kurtulmuş: Neoliberal tezlerin yüksek faiz düşük kur sarmalının içine düşmeyeceğiz
19:04Kazada yaralanan alkollü sürücü: İyi çekin de meşhur olalım
18:49Avusturya’da yeni başbakan, İçişleri Bakanı Karl Nehammer oldu
18:38İngiliz mahkemesi Uber modelini reddetti
18:38Alman Dışişleri: Putin ve Biden’ın yapacağı görüşme iyi bir sinyal
18:27Avrupa İlaç Ajansı, Roche’nin geliştirdiği koronavirüs ilacına onay verdi
18:26Van’a deprem uyarısı: Bölgede 12 aktif fay var
18:09Bakan Gül: İhtisas mahkemeleri 15 Aralık'ta göreve başlayacak
18:06Büyükçekmece'deki ölümün ardından 'paramotor' tartışması: Pilotların ehliyetlendirilmesi lazım
18:02Putin ve Modi'den çağrı: 'BMGK'de kapsamlı bir reform yapılmalı'
18:00Meteoroloji'den 3 bölge için fırtına uyarısı
17:45900 çalışanını Zoom toplantısında işten çıkartan CEO: Bu aramayı aldıysanız şanssızsınız