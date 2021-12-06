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https://tr.sputniknews.com/20211206/suudi-veliaht-prensi-selman-katari-da-kapsayan-korfez-turunda-1051488103.html
Suudi Veliaht Prensi Selman, Katar'ı da kapsayan Körfez turunda
Suudi Veliaht Prensi Selman, Katar'ı da kapsayan Körfez turunda
Suudi Arabistan'ın fiili kralı konumundaki Veliaht Prens Selman, bugün başlayacağı Körfez turu kapsamında 4.5 yıldır ilk kez Katar'ı ziyaret edecek. İran... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T15:02+0300
2021-12-06T15:25+0300
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Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez ülkeleri ile Katar arasındaki Müslüman Kardeşler kaynaklı krizin Ocak 2021'de çözülmesi sonrası, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), Avusturya'nın başkenti Viyana'daki İran'la nükleer anlaşma müzakerelerinin yeniden başlayacağı dönemde Körfez turuna çıkıyor.Bu ayın ortasında Riyad'da düzenlenecek Körfez zirvesi öncesi bugün bölge turuna başlayan MbS, Suudi kanalı Al Arabiya'ya göre ilkin Umman'a gidip Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar'a geçecek.Bu, Suudi blokunun Doha'ya ambargo uygulamaya başladığı 2017 yazından beri veliaht prensin Katar'a ilk ziyaret olacak. ABD'de Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte Washington- Tahran hattında nükleer müzakerelerin yeniden başlamasına koşut, Suudi Arabistan ve BAE bir süredir İran'la görüşmeler yürütüyor. MbS Körfez turuna çıkarken, BAE'den eşzamanlı olarak İran adımı geldi. İran medyasına göre BAE Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed el Nahyan da bugün Tahran'ı ziyaret edecek.Sünni güç rolü oynayan Suudi krallığı, Ortadoğu çapında birçok vekalet savaşına tutuştuğu Şii İran'la nisanda doğrudan görüşmelere başlarken, bunların nabız yoklama amaçlı olduğunu söylüyor.
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https://tr.sputniknews.com/20210818/erdogan-bae-ulusak-guvenlik-danismani-ile-gorustu-1048138172.html
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abd, iran, suudi arabistan, katar, washington, riyad, tahran, doha, birleşik arap emirlikleri (bae), suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)

Suudi Veliaht Prensi Selman, Katar'ı da kapsayan Körfez turunda

15:02 06.12.2021 (güncellendi: 15:25 06.12.2021)
© AASuudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© AA
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Suudi Arabistan'ın fiili kralı konumundaki Veliaht Prens Selman, bugün başlayacağı Körfez turu kapsamında 4.5 yıldır ilk kez Katar'ı ziyaret edecek. İran medyasına göre BAE Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Şeyh Tahnun da bugün Tahran'a gidecek.
Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez ülkeleri ile Katar arasındaki Müslüman Kardeşler kaynaklı krizin Ocak 2021'de çözülmesi sonrası, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), Avusturya'nın başkenti Viyana'daki İran'la nükleer anlaşma müzakerelerinin yeniden başlayacağı dönemde Körfez turuna çıkıyor.
Bu ayın ortasında Riyad'da düzenlenecek Körfez zirvesi öncesi bugün bölge turuna başlayan MbS, Suudi kanalı Al Arabiya'ya göre ilkin Umman'a gidip Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar'a geçecek.
Bu, Suudi blokunun Doha'ya ambargo uygulamaya başladığı 2017 yazından beri veliaht prensin Katar'a ilk ziyaret olacak.
ABD'de Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte Washington- Tahran hattında nükleer müzakerelerin yeniden başlamasına koşut, Suudi Arabistan ve BAE bir süredir İran'la görüşmeler yürütüyor.
'Emirlikler Erdoğan hükümeti için oksijen oldu, bütün atlara para yatıran BAE kaybetse bile kazanır' - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
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25 Kasım, 23:23
MbS Körfez turuna çıkarken, BAE'den eşzamanlı olarak İran adımı geldi. İran medyasına göre BAE Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed el Nahyan da bugün Tahran'ı ziyaret edecek.
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Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
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Sünni güç rolü oynayan Suudi krallığı, Ortadoğu çapında birçok vekalet savaşına tutuştuğu Şii İran'la nisanda doğrudan görüşmelere başlarken, bunların nabız yoklama amaçlı olduğunu söylüyor.
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