https://tr.sputniknews.com/20211206/taliban-liderlerinin-maaslari-belli-oldu-1051472583.html

Taliban liderlerinin maaşları belli oldu

Taliban liderlerinin maaşları belli oldu

Afganistan'da Taliban yönetimi kamuda maaş düzenlemesine gitti. Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade aylık 2 bin 400 dolar, geçici hükümetin Başbakan... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T06:49+0300

2021-12-06T06:49+0300

2021-12-06T06:48+0300

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maaş

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Taliban geçici hükümetinin Maliye Bakanlığı sözcüsü Ahmad Veli Hakmal, konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, kamu çalışanlarının maaşlarıyla ilgili yeni düzenleme yapıldığını söyledi.Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade'ye aylık 228 bin 750 Afgani (yaklaşık 2 bin 400 Dolar ) ve geçici hükümetin Başbakan Vekili Muhammed Hassan Ahund'a da 198 bin 250 Afgani (yaklaşık 2 bin 60 dolar) maaş tayin edildiğini belirten Hakmal, bakanların aylık maaşlarının ise 137 bin 250 Afgani (yaklaşık 1430 dolar) olarak belirlendiğini kaydetti.Valilere 950 dolar verilecekHakmal, Taliban yönetiminin valilerine yönelik de aylık 91 bin 500 Afgani (yaklaşık 950 dolar) maaş tayin edildiğini belirtti.Asgari ücret 52 dolarAsgari ücretin 5 bin Afgani (yaklaşık 52 dolar) olarak belirlendiğini dile getiren Hakmal, alınan bu kararın yakında yürürlüğe gireceğini söyledi.Hakmal, önceki yönetimde maaşların dağılımı konusunda adaletsizlik yapıldığı, aynı rütbede olan memurların farklı maaşlar aldığının altını çizdi.Eşref Gani liderliğindeki eski yönetimde Cumhurbaşkanlığı Sarayında çalışan danışmanların maaşları da 3 bin ile 7 bin dolar arasında değişiyordu.

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afganistan, taliban, dolar, maaş