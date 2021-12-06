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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211206/toki-29-ilde-307-arsayi-acik-artirmayla-satacak-1051479689.html
TOKİ, 29 ilde 307 arsayı açık artırmayla satacak
TOKİ, 29 ilde 307 arsayı açık artırmayla satacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 29 ildeki 307... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T12:31+0300
2021-12-06T12:31+0300
ekonomi
toki
açık artırma
satış
arsa
kuzey ankara toki
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Muhammen bedeli 2 milyon 882 bin 791 lira olan yaklaşık 2 milyon 454 bin 735 metrekare büyüklüğündeki Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin Aydın, Batman, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon’da bulunan 307 Arsa açık artırmayla satılacak. Açık artırma, 22 Aralık Çarşamba 10.30 ve 23 Aralık Perşembe 10.30 saatlerinde iki ayrı oturum halinde yapılacak. Oturumlar, Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de 'www.emlakmuzayede.com.tr' teklif verilebilecek.Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, Turizm tesis alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat 60 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV’den muaf şekilde satılacak.22 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 10.30’da yapılacak açık artırmada Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Diyarbakır, Muğla ve İzmir’de bulunan arsalar, 23 Aralık 2021 Perşembe 10.30‘da yapılacak açık artırmada ise Aydın, Antalya, Ankara, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Manisa, Artvin, Samsun, Trabzon, Elazığ, Adana, Afyonkarahisar, Batman, Çorum, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Kırşehir, Konya ve Malatya’da bulunan arsaların satışı gerçekleştirilecek.Satışa sunulan arsalar arasında Adana konut, Anakara Etimesgut’ta ticaret, Antalya’da konut, turizm tesis alanı, Aydın’da konut, otopark, Elazığ’da köy yerleşik alanları, Giresun’da ise kreş alanı bulunuyor. İzmir’de satışa sunulacak arsalar arasında sanayi depolama, küçük sanayi sitesi, konut alanları da bulunuyor. Konya’da et ve süt ürünleri entegre tesis alanları, Manisa’da tarımsal nitelikli alanlar, Muğla’da konut alanları bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210827/kilicdaroglu-toki-ve-afad-vatandasi-borclandirirsa-chpli-11-baskan-borcun-tamamini-ustlenecek-1048391367.html
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toki, açık artırma, satış, arsa, kuzey ankara toki

TOKİ, 29 ilde 307 arsayı açık artırmayla satacak

12:31 06.12.2021
© Fotoğraf : TwitterTOKİ
TOKİ - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 29 ildeki 307 arsayı açık artırmayla satışa sundu.
Muhammen bedeli 2 milyon 882 bin 791 lira olan yaklaşık 2 milyon 454 bin 735 metrekare büyüklüğündeki Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin Aydın, Batman, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon’da bulunan 307 Arsa açık artırmayla satılacak.
Açık artırma, 22 Aralık Çarşamba 10.30 ve 23 Aralık Perşembe 10.30 saatlerinde iki ayrı oturum halinde yapılacak. Oturumlar, Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de 'www.emlakmuzayede.com.tr' teklif verilebilecek.
Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, Turizm tesis alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat 60 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV’den muaf şekilde satılacak.

22 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 10.30’da yapılacak açık artırmada Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Diyarbakır, Muğla ve İzmir’de bulunan arsalar, 23 Aralık 2021 Perşembe 10.30‘da yapılacak açık artırmada ise Aydın, Antalya, Ankara, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Manisa, Artvin, Samsun, Trabzon, Elazığ, Adana, Afyonkarahisar, Batman, Çorum, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Kırşehir, Konya ve Malatya’da bulunan arsaların satışı gerçekleştirilecek.
Satışa sunulan arsalar arasında Adana konut, Anakara Etimesgut’ta ticaret, Antalya’da konut, turizm tesis alanı, Aydın’da konut, otopark, Elazığ’da köy yerleşik alanları, Giresun’da ise kreş alanı bulunuyor. İzmir’de satışa sunulacak arsalar arasında sanayi depolama, küçük sanayi sitesi, konut alanları da bulunuyor. Konya’da et ve süt ürünleri entegre tesis alanları, Manisa’da tarımsal nitelikli alanlar, Muğla’da konut alanları bulunuyor.
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
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