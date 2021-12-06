Trabzonspor'da yeniden başkan seçilen Ahmet Ağaoğlu: Daha yeni başladık

"Yeni göreve gelen yönetim kurulu ve başkanı olarak bizim hedefimiz sadece şampiyonluk, kupalar ya da sportif başarı değil. Trabzonspor Kulübü şanlı tarihi adına ülke futbolu, ülke sporu adına sorumluluk almış, bu sorumluluğun gereğini yerine getirirken ülke sporunu da farklı bir noktaya taşımış bir kulüp. Trabzonspor, farklı bir misyonun temsilcisi olarak ülke futbolunda yerini almıştır. Trabzonspor Kulübünün hedefi sadece ve sadece şampiyonluk ve sportif başarı değildir. Hepinizin de malum olduğu üzere özellikle son yıllarda sportif anlamda, performans anlamında ve ekonomik anlamda ciddi şekilde kan kaybeden Türk futboluna karşı da tüm kulüpler olarak sorumluluğumuz vardır. Hiçbir kulüp ne ekonomik olarak ne de sportif olarak bu başarısızlıklarda bizim de payımız yoktur diyemez. Bu konuda en ağır sorumluğu da alıp elimizden gelen çabayı sarf edeceğimizden tüm futbol kamuoyu emin olsun."