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https://tr.sputniknews.com/20211206/trafik-isiklarinda-silahli-saldiriya-ugrayan-2-kisi-yarali-halde-2-kilometre-kacti-1051472103.html
Trafik ışıklarında silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi, yaralı halde kaçarak polise sığındı
Trafik ışıklarında silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi, yaralı halde kaçarak polise sığındı
Beyoğlu’nda seyir halinde olan otomobile açılan ateşte 2 kişi ağır yaralandı. Kurşunların hedefi olan otomobildeki iki kişi yaralı olarak yaklaşık 2 kilometre... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T05:47+0300
2021-12-06T05:48+0300
türkiye
saldırı
silahlı saldırı
beyoğlu
trafik ışıkları
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Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobil trafik ışıklarına yaklaştığı sırada saldırıya uğradı.Çok sayıda merminin isabet ettiği araçta bulunan Y.K ve M.A isimli şahıslar ağır yaralandı. Yaralı olarak yaklaşık 2 kilometre kurşunlanan araçla kaçan M.A ve Y.K Piyalepaşa Bulvar üzerinde bulunan polis uygulama noktasına sığındı. Polis ekiplerinin durumu öğrenmesi üzerine çok sayıda ambulans olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre yapılan ilk müdahalenin ardından iki yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan M.A ve Y.K isimli şahısların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerde bulunduğu, otomobil ve olay yerinde çok sayıda boş mermi kovanı bulundu. Polis ekiplerinin silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan kişi veya kişileri arama çalışmaları ise sürüyor.
türkiye
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saldırı, silahlı saldırı, beyoğlu, trafik ışıkları

Trafik ışıklarında silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi, yaralı halde kaçarak polise sığındı

05:47 06.12.2021 (güncellendi: 05:48 06.12.2021)
© İHATrafik ışıklarında silahlı saldırıya uğradılar, yaralı halde 2 kilometre kaçtılar
Trafik ışıklarında silahlı saldırıya uğradılar, yaralı halde 2 kilometre kaçtılar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© İHA
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Beyoğlu’nda seyir halinde olan otomobile açılan ateşte 2 kişi ağır yaralandı. Kurşunların hedefi olan otomobildeki iki kişi yaralı olarak yaklaşık 2 kilometre otomobille ilerledikten sonra polis uygulama noktasına sığındı.
Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobil trafik ışıklarına yaklaştığı sırada saldırıya uğradı.
Çok sayıda merminin isabet ettiği araçta bulunan Y.K ve M.A isimli şahıslar ağır yaralandı. Yaralı olarak yaklaşık 2 kilometre kurşunlanan araçla kaçan M.A ve Y.K Piyalepaşa Bulvar üzerinde bulunan polis uygulama noktasına sığındı.
Polis ekiplerinin durumu öğrenmesi üzerine çok sayıda ambulans olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre yapılan ilk müdahalenin ardından iki yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan M.A ve Y.K isimli şahısların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerde bulunduğu, otomobil ve olay yerinde çok sayıda boş mermi kovanı bulundu. Polis ekiplerinin silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan kişi veya kişileri arama çalışmaları ise sürüyor.
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