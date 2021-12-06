https://tr.sputniknews.com/20211206/trafikte-sikistiran-surucuye-kaskiyla-saldirdi-beni-mi-oldureceksin-1051482298.html

Trafikte sıkıştıran sürücüye kaskıyla saldırdı: Beni mi öldüreceksin?

Trafikte sıkıştıran sürücüye kaskıyla saldırdı: Beni mi öldüreceksin?

İstanbul Kadıköy’de bir motosikletli kendisini sıkıştıran sürücüye kaskıyla saldırdı. Motosikletli, kaskıyla vurduğu aracın sahibine ‘‘Beni mi öldüreceksin?’’... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T13:14+0300

2021-12-06T13:14+0300

2021-12-06T13:14+0300

türkiye

istanbul

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trafik

motosiklet

kask

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İstanbul Kadıköy’de bir motosikletli kendisini sıkıştıran sürücüye kaskıyla saldırdı. Bağdat Caddesi’nde yaşanan olayı, bir başka sürücü cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, motosikletlinin ‘‘Beni mi öldüreceksin?’’ diye bağırarak kaskıyla araca vurduğu görülüyor. Öfkeli motorcuyu çevredekiler sakinleştirdi.

https://tr.sputniknews.com/20211204/caldigi-otomobille-kapadokyayi-gezerken-yakalandi-1051448799.html

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istanbul, türkiye, trafik, motosiklet, kask