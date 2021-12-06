Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211206/trafikte-sikistiran-surucuye-kaskiyla-saldirdi-beni-mi-oldureceksin-1051482298.html
Trafikte sıkıştıran sürücüye kaskıyla saldırdı: Beni mi öldüreceksin?
Trafikte sıkıştıran sürücüye kaskıyla saldırdı: Beni mi öldüreceksin?
İstanbul Kadıköy’de bir motosikletli kendisini sıkıştıran sürücüye kaskıyla saldırdı. Motosikletli, kaskıyla vurduğu aracın sahibine ‘‘Beni mi öldüreceksin?’’... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T13:14+0300
2021-12-06T13:14+0300
2021-12-06T13:14+0300
türkiye
istanbul
türkiye
trafik
motosiklet
kask
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051482225_0:0:572:321_1920x0_80_0_0_89ef56c7d9ea42dc479cb49f9e0f5909.jpg
İstanbul Kadıköy’de bir motosikletli kendisini sıkıştıran sürücüye kaskıyla saldırdı. Bağdat Caddesi’nde yaşanan olayı, bir başka sürücü cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, motosikletlinin ‘‘Beni mi öldüreceksin?’’ diye bağırarak kaskıyla araca vurduğu görülüyor. Öfkeli motorcuyu çevredekiler sakinleştirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211204/caldigi-otomobille-kapadokyayi-gezerken-yakalandi-1051448799.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051482225_22:0:450:321_1920x0_80_0_0_2198192c13a579d31decc5fc3e558539.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, türkiye, trafik, motosiklet, kask
Trafikte sıkıştıran sürücüye kaskıyla saldırdı: Beni mi öldüreceksin?
İstanbul Kadıköy’de bir motosikletli kendisini sıkıştıran sürücüye kaskıyla saldırdı. Motosikletli, kaskıyla vurduğu aracın sahibine ‘‘Beni mi öldüreceksin?’’ diye bağırdı.
İstanbul Kadıköy’de bir motosikletli kendisini sıkıştıran sürücüye kaskıyla saldırdı. Bağdat Caddesi’nde yaşanan olayı, bir başka sürücü cep telefonuyla kaydetti.
Görüntülerde, motosikletlinin ‘‘
Beni mi öldüreceksin?’’ diye bağırarak kaskıyla araca vurduğu görülüyor. Öfkeli motorcuyu çevredekiler sakinleştirdi.