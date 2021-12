https://tr.sputniknews.com/20211206/tufegini-temizlerken-yanlislikla-4-aylik-hamile-esini-vurdu-1051470728.html

Tüfeğini temizlerken yanlışlıkla 4 aylık hamile eşini vurdu

Ankara'da M.E., evinde tüfeğini temizlerken silahın kazayla ateş alması sonucu 4 aylık hamile eşi K.E. vuruldu. Hastaneye kaldırılan hamile kadının durumunun... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T02:57+0300

2021-12-06T02:57+0300

2021-12-06T03:10+0300

Çubuk ilçe merkezine 32 kilometre mesafedeki Meşeli Mahallesi'nde iddiaya göre M.E., evin oturma odasında av tüfeğini temizlemeye başladı.Demirören Haber Ajansı'na göre M.E. tüfeğin temizledikten sonra yerine koyarken tüfek bir anda ateş aldı. Odada bulunan M.E.'nin 4 aylık hamile eşi K.E. kasığından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve acil yardım ekipleri sevk edildi.Yaralı hamile kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan K.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Jandarma tarafından evde yapılan incelemenin ardından M.E. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

