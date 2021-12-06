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Tüfeğini temizlerken yanlışlıkla 4 aylık hamile eşini vurdu
Tüfeğini temizlerken yanlışlıkla 4 aylık hamile eşini vurdu
Ankara'da M.E., evinde tüfeğini temizlerken silahın kazayla ateş alması sonucu 4 aylık hamile eşi K.E. vuruldu. Hastaneye kaldırılan hamile kadının durumunun... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T02:57+0300
2021-12-06T03:10+0300
tüfek
hamile kadın
türkiye
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Çubuk ilçe merkezine 32 kilometre mesafedeki Meşeli Mahallesi'nde iddiaya göre M.E., evin oturma odasında av tüfeğini temizlemeye başladı.Demirören Haber Ajansı'na göre M.E. tüfeğin temizledikten sonra yerine koyarken tüfek bir anda ateş aldı. Odada bulunan M.E.'nin 4 aylık hamile eşi K.E. kasığından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve acil yardım ekipleri sevk edildi.Yaralı hamile kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan K.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Jandarma tarafından evde yapılan incelemenin ardından M.E. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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tüfek, eş, hamile kadın

Tüfeğini temizlerken yanlışlıkla 4 aylık hamile eşini vurdu

02:57 06.12.2021 (güncellendi: 03:10 06.12.2021)
© AFP 2021Tüfeğini temizlerken karısını vurdu
Tüfeğini temizlerken karısını vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© AFP 2021
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Ankara'da M.E., evinde tüfeğini temizlerken silahın kazayla ateş alması sonucu 4 aylık hamile eşi K.E. vuruldu. Hastaneye kaldırılan hamile kadının durumunun iyi olduğu belirtilirken, eşi gözaltına alındı.
Çubuk ilçe merkezine 32 kilometre mesafedeki Meşeli Mahallesi'nde iddiaya göre M.E., evin oturma odasında av tüfeğini temizlemeye başladı.
Demirören Haber Ajansı'na göre M.E. tüfeğin temizledikten sonra yerine koyarken tüfek bir anda ateş aldı. Odada bulunan M.E.'nin 4 aylık hamile eşi K.E. kasığından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve acil yardım ekipleri sevk edildi.
Yaralı hamile kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan K.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma tarafından evde yapılan incelemenin ardından M.E. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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