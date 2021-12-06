https://tr.sputniknews.com/20211206/turkiye-milli-muharip-ucak-icin-rusya-ile-hangi-alanlarda-isbirligi-yapabilir-1051490512.html

Türkiye, Milli Muharip Uçak için Rusya ile hangi alanlarda işbirliği yapabilir?

Türkiye, Milli Muharip Uçak için Rusya ile hangi alanlarda işbirliği yapabilir?

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye’nin 18 Mart 2023’te hangardan çıkarmayı hedeflediği Milli Muharip Uçak’ta (MMU) Rusya ile işbirliği... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T15:49+0300

2021-12-06T15:49+0300

2021-12-06T15:49+0300

savunma

rusya

moskova

ankara

ingiltere

türkiye

savunma

rusya federal askeri ve teknik işbirliği servisi

savunma sanayii başkanlığı

savunma sanayii başkanı ismail demir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0d/1044021032_0:162:1638:1083_1920x0_80_0_0_8387df168bd2a8d9b0da3d21dddfefaa.jpg

Rusya’nın Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi’nin (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, Kasım ayında Sputnik’e yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağını geliştirmesine yardım etme konusunda görüşmeler yürüttüklerini söylemişti.Bu açıklama, Antalya’da düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı’na katılan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’e soruldu. Milliyet’te yer alan habere göre Demir, bu soruya, “Rusya Federasyonu ile görüşmelerimizde çok sayıda işbirliği kalemi var. Bunlar MMU ile ilgili bazı konuları da içeriyor. Milli jet TF-X, 2023'te hangardan çıkacağı için seçtiğimiz bir motor tipi var, belirli sistemler var ama zaman geçtikçe belirli sistemlerin değiştirilerek, geliştirilerek yenilenmesi veya yerlileştirilmesi gibi bir adım adım süreç olacak. Bu süreçte de belirli yerlileştirilecek sistemlerle ilgili Rusya tarafıyla görüşmeler olabilir. Çok fazla detay yok şu anda” yanıtını verdi.Türkiye, MMU projesinin ilk aşamasında İngiltere merkezli BAE Systems’ten teknik destek almak üzere anlaşma imzalamıştı. Ana yüklenicisinin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) olduğu MMU projesinde ilk parçanın üretildiği 4 Kasım’da TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil tarafından açıklanmıştı. Kotil, MMU’nun 18 Mart 2023’te hangardan çıkarılacağını yani motorunun çalıştırılacağını, 18 Mart 2025'te de ilk uçuşunu yapacağını duyurmuştu. Uçağın envantere katılması için ise 2030 yılı hedefleniyor.‘Rusya havacılıkta köklü geçmişi olan bir ülke’Peki, Türkiye’nin en önemli savunma sanayi projesinde Rusya ile işbirliği mesajı ne anlama geliyor? Savunma Sanayii Araştırmacıları Kadir Doğan ve Anıl Şahin, Sputnik’e değerlendirdi.Kadir Doğan, “Birçok anlam içeren bir açıklama. Hem teknik, hem politik hem de uluslararası ilişkiler açısından çeşitli anlamlar barındırıyor” diyerek şunları ekledi:Türkiye’nin aviyonik sistemlerde yeterli kabiliyeti olduğunu ifade eden Doğan, “Türkiye, motor konusunda yeni yeni kabiliyet kazanan bir ülke, turbojet ve turboşaft motorlarda bir tecrübe ve bilgi birikimi oluştu ancak henüz turbofan motorlar konusunda, özellikle 5. nesil turbofan motorlar konusunda bir tecrübesi bulunmuyor. Rusya'nın ise özellikle Su-57 ile birlikte burada bir kabiliyet söz konusu. Ürün bazlı bir işbirliği yapılacak ise muhtemelen bu motor konusunda olacaktır diye düşünüyorum” diye de ekledi.‘Rus uçakları, özellikle manevra kabiliyetleriyle öne çıkıyor’Anıl Şahin ise MMU’nun bloklar halinde geliştirilen bir savaş uçağı olduğunu belirterek şunları ifade etti:Şahin, “Savaş uçağı geliştirmek, bu alanda hiç tecrübesi olmayan ülkeler için gerçekten zor. Türkiye’nin bu alanda bir ihtiyacı var ve bu sebepten ötürü de İngiltere (BAE Systems) ile işbirliği yapıyor. İşin hem tasarım tarafında hem de üretim alanında bazı teknolojilere erişmemiz elzem. Bunların bir kısmına firmalarımız, Ar-Ge yaparak ulaşacaklar. Bir kısmı için ise yine teknoloji transferi gerçekleştirilecek. Tabii teknoloji transferi, oldukça zor bir konu. Gerçekleştirilebilmesi için ülkeler arasında iyi ve uzun süreli ilişkiler olması şart. Radar ve diğer sensörler, aviyonik, kompozit, motor, fırlatma koltuğu ve data-link sistemleri gibi alanlarda önemli teknolojilere sahip olmamız gerekiyor” değerlendirmesini de ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211114/rusya-turkiyenin-5-nesil-savas-ucagini-gelistirmesine-yardim-etme-konusunda-gorusmeler-yapiyoruz--1050781068.html

https://tr.sputniknews.com/20210630/rus-uzman-rusya-turkiyeye-tf-X-ucagini-uretmesini-saglayacak-teknolojileri-sunmaya-hazir-1044859708.html

rusya

moskova

ankara

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

rusya, moskova, ankara, ingiltere, türkiye, savunma, rusya federal askeri ve teknik işbirliği servisi, savunma sanayii başkanlığı, savunma sanayii başkanı ismail demir, tf-x, milli muharip uçak (mmu), turan salcı