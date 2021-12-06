https://tr.sputniknews.com/20211206/turkiye-tekel-bayiler-platformu-baskanindan-sigara-zammi-aciklamasi-1051475091.html

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı'ndan sigara zammı açıklaması

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı'ndan sigara zammı açıklaması

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Philips Morris grubundaki sigaralara 5 lira zam geldiği iddiasını yalanladı. 06.12.2021, Sputnik Türkiye

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2021-12-06T10:18+0300

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ekonomi

sigara

zam

türkiye tekel bayileri platformu

özgür aybaş

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Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter'da yaptığı paylaşımda Philip Morris grubundaki sigaraların güncel fiyatlarını paylaştı.Aybaş, sosyal medyada kısa sürede dolaşıma giren, sigaralara 5 liralık zam geldiğine yönelik fiyat listesinin sahte olduğunu söylerken, "Fake yayılan sigara fiyat zammı 5 lira diye geçti, gerçi olursa da şaşırmayın" ifadesini kullandı.Sosyal medyada dolaşıma giren sahte fiyat listesinde, 15,5 liralık sigaranın 20,5 liraya; 19 liralık sigaranın 24 liraya yükseldiği görülüyordu.

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sigara, zam, türkiye tekel bayileri platformu, özgür aybaş