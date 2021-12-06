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Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı'ndan sigara zammı açıklaması
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı'ndan sigara zammı açıklaması
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Philips Morris grubundaki sigaralara 5 lira zam geldiği iddiasını yalanladı. 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T10:18+0300
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ekonomi
sigara
zam
türkiye tekel bayileri platformu
özgür aybaş
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Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter'da yaptığı paylaşımda Philip Morris grubundaki sigaraların güncel fiyatlarını paylaştı.Aybaş, sosyal medyada kısa sürede dolaşıma giren, sigaralara 5 liralık zam geldiğine yönelik fiyat listesinin sahte olduğunu söylerken, "Fake yayılan sigara fiyat zammı 5 lira diye geçti, gerçi olursa da şaşırmayın" ifadesini kullandı.Sosyal medyada dolaşıma giren sahte fiyat listesinde, 15,5 liralık sigaranın 20,5 liraya; 19 liralık sigaranın 24 liraya yükseldiği görülüyordu.
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sigara, zam, türkiye tekel bayileri platformu, özgür aybaş

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı'ndan sigara zammı açıklaması

10:18 06.12.2021
© AAİstanbul sigara yasağı
İstanbul sigara yasağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© AA
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Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Philips Morris grubundaki sigaralara 5 lira zam geldiği iddiasını yalanladı.
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter'da yaptığı paylaşımda Philip Morris grubundaki sigaraların güncel fiyatlarını paylaştı.
Aybaş, sosyal medyada kısa sürede dolaşıma giren, sigaralara 5 liralık zam geldiğine yönelik fiyat listesinin sahte olduğunu söylerken, "Fake yayılan sigara fiyat zammı 5 lira diye geçti, gerçi olursa da şaşırmayın" ifadesini kullandı.
Sosyal medyada dolaşıma giren sahte fiyat listesinde, 15,5 liralık sigaranın 20,5 liraya; 19 liralık sigaranın 24 liraya yükseldiği görülüyordu.
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